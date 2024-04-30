نجم كرة القدم Erling Haaland يصبح شخصية قابلة للعب في لعبة الفيديو Clash of Clans

أصبح اللاعب Haaland شخصية Barbarian King في واحدة من أكثر ألعاب الجوال تنزيلًا في العالم

خطوة هامة إلى الأمام للاعب النرويجي ليصبح خالداً في Clash of Clans بعد أن كشف أنه معجب منذ فترة طويلة باللعبة

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هيلسنكي، 30 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- من المقرر أن يصبح نجم كرة القدم Erling Haaland شخصية لعبة فيديو كجزء من شراكة جديدة مع لعبة الجوال * Clash of Clans

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تقتضي الشراكة أن يُصبح المهاجم النرويجي شخصية 'Barbarian King' الشهيرة كجزء من حدث لعبة موسمية ملحمية ذات طابع كرة قدم، وتُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إضافة شخصية تستند إلى شخص حقيقي إلى اللعبة الشعبية، والتي تم تنزيلها أكثر من ملياري مرة.

سيكون بمقدور المشجعين لعب دور Haaland في Clash of Clans من يوم الأربعاء 1 مايو والاستمتاع بمجموعة من المزايا ذات الموضوعات الكروية التي تظهر في اللعبة طوال الشهر، بما في ذلك شخصيات القوات الخاصة وأحداث الميداليات، وسيكون لدى المشجعين أيضًا فرصة لهزيمة قرية Haaland داخل اللعبة، كتحدي ممتع إضافي.

يُعرَف Haaland في جميع أنحاء العالم بمهاراته في كرة القدم - لكنه يعرف أيضًا شيئًا أو اثنين عن ألعاب الفيديو.

Haaland هو أحد المعجبين القدامى بلعبة Clash of Clans، حيث يقوم ببناء قرية مثيرة للإعجاب في اللعبة التي يدافع عنها من العشائر المنافسة، وقد دفعه حبه لـ Clash of Clans إلى الشراكة مع اللعبة.

تطلق Clash of Clans بالتعاون مع Haaland شراكة جديدة من خلال مقطع دعائي ملحمي على طراز الفيلم، مكتمل بموسيقى تصويرية مخصصة لـ Haaland. يعرض المقطع الدعائي شخصيات Haaland الحقيقية من اللعبة قبل أن يتم نقلها إلى عالم الرسوم المتحركة Clash of Clans (انظر المقطع الدعائي هنا). سيشاهد زوار متجر التطبيقات كشفًا حصريًا عن دور Haaland في اللعبة وتفاصيل إضافية عن المكافآت والأحداث التي تجري.

قال Erling Haaland "لقد كان من الصعب عدم الحديث عن هذا الأمر، ولكنني متحمس لأنني تمكنت أخيرًا من التحدث عن هذه الشراكة الملحمية مع Clash of Clans، لقد كنت من أشد المعجبين باللعبة منذ فترة طويلة وأعرف كل شيء عنها، لذا فإن الظهور كشخصية داخل اللعبة أمر رائع حقًا."

قال Stuart McGaw، المدير العام لـ Clash of Clans "عندما سمعنا أن Erling Haaland معجبًا بلعبتنا وأنه يريد الشراكة معنا، كان سيناريو خياليًا حقًا. باعتباره أحد أفضل الرياضيين في العالم، فعل فريقنا كل ما في وسعه لإحضاره إلى عالم اللعبة، حتى يتمكن اللاعبون من الاستمتاع بلحظة خاصة حقًا."

تُعلن Clash of Clans عن أخبار أكثر إثارة وتركيزًا على كرة القدم كجزء من الشراكة مع Erling Haaland، لذا تأكد من متابعة اللعبة على وسائل التواصل الاجتماعي (يوتيوب / إنستجرام / X / تيك توك) للتعرف على جميع التحديثات.

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نبذة عن Supercell

شركة Supercell هي شركة ألعاب مقرها في هلسنكي، فنلندا، مع مكاتب في سان فرانسيسكو، وسيول، وشنغهاي، ومنذ إطلاقها في عام 2010، أدخلت الشركة خمس ألعاب إلى السوق العالمية: Hay Day، وClash of Clans، وBoom Beach، وClash Royale، وBrawl Stars. تحلم Supercell بطرح ألعاب يلعبها أكبر عدد ممكن من الناس لسنوات ويخلد ذكرها إلى الأبد.

فيديو - https://www.youtube.com/watch?v=YWQjWdQ6tOA

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2400567/LOW_RES___HAALAND_KEYVISUAL.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2400568/LOW_RES___Haaland_3.jpg