نجمة التنس أُنس جابر تحضر يوم التصفيات لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لسباق Formula 1 لعام 2023 المُقام برعاية شركة Etihad Airways

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- شجعت النجمة التونسية للتنس، أُنس جابر، اليوم أفضل المواهب في عالم سباقات Formula 1 خلال يوم التصفيات لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لعام 2023 برعاية شركة Etihad Airways.

Game-set-race: Tunisian Tennis superstar Ons Jabeur cheers on world's top racing talent at Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2023's qualification day.

النسخة 15 الاحتفالية من سباق جائزة أبوظبي الكبرى لسباقات Formula 1 برعاية شركة Etihad Airways ستُختتم بأسلوب مميز يوم الأحد، مع حشود ضخمة حضرت لحضور سباق أبوظبي الكبرى على حلبة ياس مارينا، لإنهاء موسم Formula 1 بأجواء رائعة.

الآلاف من محبي سباقات Formula 1 توافدوا إلى المكان لحضور الحدث الذي استمر لأربعة أيام خلال أكبر نسخة لعطلة سباق جائزة أبوظبي الكبرى، حيث تم تقديم تجارب جديدة تمامًا ونقاط مشاهدة جديدة لنسخة عام 2023.

مع مجموعة من الإضافات الجديدة لعام 2023، شهدت جائزة أبوظبي الكبرى لهذا العام حضورًا أكبر من أي وقت مضى، حيث حضر أكثر عدد من المشجعين اختتام موسم Formula 1، واستمتعوا بالعروض الرائعة من نقاط المشاهدة الجديدة مثل المدرج الغربي West Straight Grandstand ومنطقة الضيافة Deck at Two التي تطل على Turn 2.

بالإضافة إلى متابعة السائقين البارزين خلال جلسات التدريب وجلسات التصفيات والسباق، استمتع المشجعون بمجموعة متنوعة من العروض الترفيهية خارج الحلبة.

تم رصد شخصيات مشهورة أخرى على حافة المضمار بما في ذلك أساطير فريق ليفربول إيان راش وجون بارنز.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2285397/Ons_Jabeur_Formula_1_Etihad_Airways_Abu_Dhabi.jpg

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