ندوة TCT 2025 | عصر جديد للتدخل التاجي الروبوتي: نتائج تجربة PANVIS STAR العشوائية المحكمة متعددة المراكز

PANVIS STAR Trial Data Shows Safety and Efficacy in PCI.

شنغهاي، 5 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- احتضنت سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الندوة السنوية السابعة والثلاثين للعلاجات القلبية الوعائية عبر القسطرة (TCT2025) ، واستقطبت الفعالية اهتمام أوساط طب القلب والأوعية الدموية على مستوى العالم. في صباح 28 أكتوبر (بالتوقيت المحلي)، خلال جلسة الابتكار المخصصة للتدخلات الروبوتية المعززة بالذكاء الاصطناعي، كشف الدكتور وانغ روي من مستشفى تشونغشان التابع لجامعة فودان عن نتائج تاريخية. قدّم الدكتور وانغ، نيابةً عن فريق الأكاديمي جي جونبو، أول بيانات عالمية حول سلامة وفاعلية نظام PANVIS STAR الصيني للتحكم في جراحات الأوعية الدموية التداخلية، وذلك ضمن تجربة سريرية عشوائية محكمة أُجريت في مراكز طبية متعددة. جاءت النتائج مبشّرة، إذ بدأت التكنولوجيا الروبوتية تُحدث نقلة نوعية في ممارسات التدخل التاجي عن طريق الجلد ( PCI ).

أولاً. الخلفية العلمية: لماذا التدخل التاجي الروبوتي؟

تتطلب إجراءات التدخل التاجي التقليدية من الأطباء ارتداء المراييل الرصاصية الثقيلة والعمل ساعات طويلة تحت الأشعة السينية. يؤدي ذلك إلى تعريضهم لمخاطر مهنية جسيمة، أبرزها ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض العظام والعيون. ومع تطور الطب الدقيق وتقنيات الطب عن بُعد، بات التدخل التاجي الروبوتي حلاً واعداً لتجاوز هذه التحديات. غير أن معظم أنظمة الروبوت التداخلية الحالية تعتمد على عصا التحكم، وهو ما يصعّب محاكاة أساليب عمل الأطباء وخبراتهم العملية.

كما أن محدودية الأدوات المتوافقة مع هذه الأنظمة تحدّ من انتشارها في الممارسة السريرية. جاء نظام PANVIS STAR ليتجاوز هذه العقبات.

ثانياً. نظام PANVIS STAR : تصميم مبتكر ومزايا متقدمة

طوّرت شركة Shenzhen Institute of Advanced Biomedical Robot Co., Ltd. (abrobo) نظام PANVIS STAR بشكل مستقل، وزوّدته بمزايا فريدة تشمل:

نظام تشغيل حدسي فريد عالمياً PANVIS COF (قسطرة على الإصبع): يحاكي أسلوب العمل اليدوي للأطباء، ما يسهّل عليهم استخدامه ويختصر فترة التدريب المطلوبة.

كاسيت معقّم منفصل: يتيح استخدام سلكي توجيه مزدوجين وجهازي تبادل سريع مزدوجين وقساطر دقيقة، ما يمنح الأطباء مرونة أكبر أثناء العمل.

أوضاع حركة متعددة: تعزز قدرة النظام على التكيف مع مختلف بيئات الأوعية الدموية وأساليب عمل الجراحين.

مدى حركة فائق: يغطي مسار العمل بالكامل بعد إدخال غمد القسطرة، مع توافق شامل لجميع أنواع الأوعية الدموية.

تشغيل عن بُعد بتقنية 5G : يمهّد الطريق لإجراء عمليات التدخل التاجي عن بُعد عبر مسافات طويلة.

ثالثاً. دراسة CAPTAIN-C : تجربة سريرية صارمة متعددة المراكز

أجرى فريق الأكاديمي جي جونبو دراسة سريرية استباقية عشوائية محكمة في مراكز طبية متعددة، بهدف تقييم سلامة وفاعلية نظام PANVIS STAR في عمليات التدخل التاجي عن طريق الجلد.

معايير إدراج المرضى: مرض الشريان التاجي الانسدادي مع تضيق ≥50% ، ووجود مؤشر سريري لإجراء تدخل تاجي واحد.

معايير الاستبعاد: السكتة الدماغية الحديثة، احتشاء عضلة القلب الحاد خلال 48 ساعة، الأمراض المصاحبة الشديدة، والتشريح التاجي المعقد.

الهدف الأساسي: تحقيق النجاح السريري للإجراء، ويُعرَّف بـ: تدفق TIMI النهائي من الدرجة 3، تضيق متبقٍ <30% ، وعدم حدوث أحداث قلبية وعائية ضائرة كبرى ( MACE ) خلال فترة الإقامة بالمستشفى.

رابعاً. النتائج الرئيسية: أمان مثبت وفاعلية ملحوظة

شملت الدراسة :

71 مريضاً في مجموعة التدخل الروبوتي، و73 مريضاً في المجموعة التقليدية (اليدوية). تطابقت المجموعتان من حيث العمر والجنس والأمراض المصاحبة (ارتفاع ضغط الدم، فرط شحميات الدم، السكري) والتشخيص السريري عند الدخول.

خصائص الإجراءات والآفات: لم تظهر فروق جوهرية بين المجموعتين في نوع الآفات أو معدل الانسداد شبه الكلي أو طول الآفات أو طول الدعامات. أُجريت جميع التدخلات تقريباً عبر المدخل الكعبري.

تميّزت الآفات المعالجة بالتعقيد، حيث تجاوزت آفات النوعين B2 و C نسبة % 60 في كلتا المجموعتين. عانى حوالي % 20 من المرضى من احتشاء عضلة القلب الحاد ( STEMI و NSTEMI ).

نتائج السلامة والفاعلية:

معدل النجاح السريري: % 97.18 في مجموعة التدخل الروبوتي

معدل النجاح التقني: % 100 ، دون أي تحويل للإجراء اليدوي أو قصور في الجهاز.

خفض التعرض الإشعاعي: انخفاض بنسبة % 97.2 في جرعة الإشعاع التي يتلقاها المشغّل الرئيسي.

جرعة المريض: لم تظهر فروق بين المجموعتين في جرعة إشعاع المريض أو حجم مادة التباين.

تؤكد هذه النتائج استقرار أداء نظام PANVIS STAR في آفات الشرايين التاجية المعقدة، وتُبرز دوره الفعّال في حماية الأطباء من المخاطر المهنية.

خامساً. الابتكار: من "قابل للاستخدام" إلى "سهل الاستخدام"

لا يقتصر تميّز نظام PANVIS STAR على التكنولوجيا المتقدمة، بل يشمل أيضاً فلسفة التصميم المريح المتمحورة حول احتياجات المستخدم. يحاكي النظام أسلوب العمل التداخلي التقليدي، ما يمكّن الأطباء من تحقيق تحكم دقيق ومستقر وعن بُعد دون الحاجة لتغيير ممارساتهم المعتادة.

ويدعم النظام إجراء العمليات عن بُعد في بيئة 5G . وقد نجح فريق الأكاديمي جي جونبو والبروفيسور شين لي من مستشفى تشونغشان بجامعة فودان، بالتعاون مع فريق المدير تشين تشينغ شينغ (خبير من مستشفى تشونغشان في شينجيانغ) والمدير أبوليميتي جامالي والمدير مايمايتيالي توركسون من مستشفى كاشي الشعبي الثاني في شينجيانغ، في إجراء عملية تدخل تاجي عن بُعد بنجاح عبر مسافة 5200 كيلومتر. يمهّد هذا الإنجاز الطريق أمام عمليات التدخل التاجي المستقبلية "عبر المستشفيات" و"عبر المناطق" بل وحتى "عبر الحدود".

سادساً. القيمة السريرية وآفاق المستقبل

يُثبت نجاح نظام PANVIS STAR سريرياً امتلاك الصين للقدرات اللازمة في مجال البحث والتطوير والتطبيق السريري للروبوتات التداخلية. ويوسّع توافق النظام مع مختلف أنواع الأوعية الدموية آفاق استخدامه في التدخلات العصبية الوعائية والأوعية الطرفية.

ومع دمج شبكات 5G والذكاء الاصطناعي، لن تقتصر التدخلات الروبوتية مستقبلاً على الاستعاضة عن اليد البشرية، بل ستتطور نحو مراحل متقدمة تشمل الملاحة الذكية والتخطيط الآلي والتعاون عن بُعد.

سابعاً. بداية عهد جديد للتدخل الدقيق

لا تُمثل دراسة CAPTAIN-C مجرد بداية لمسيرة نظام PANVIS STAR ، بل هي خطوة راسخة لطب القلب التداخلي الصيني نحو عصر العمليات الذكية عن بُعد. وكما عبّر فريق الأكاديمي جي جونبو: "نسعى ليس فقط للريادة التكنولوجية، بل لتمكين مزيد من الأطباء من إجراء كل عملية بأمان وكفاءة، وإتاحة الفرصة لمزيد من المرضى للاستفادة من ثمار التكنولوجيا."

للتواصل الإعلامي:

Yoyo Wang ،

[email protected]

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2811572/PANVIS_STAR_Trial_Data_Shows_Safety_Efficacy_PCI.jpg