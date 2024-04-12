نشر تطبيق Net5.5G يحقق تقدمًا ملحوظًا، إلهام بنمو جديد للشركات المشغلة

Zuo Meng, President of Huawei's Data Communication Product Line Metro Router Domain, delivering the opening speech

باريس، 12 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- عقدت شركة Huawei بنجاح مؤتمر IP GALA بعنوان "الانتقال بـ Net5.5G إلى الواقع، تحفيز النمو الجديد" خلال مؤتمر الكونجرس العالمي لـ MPLS SD & AI Net 2024. جمعت القمة لفيفًا من الشركات المشغلة ومنظمات المعايير ومنظمات الصناعة لمناقشة الموضوعات الرئيسية مثل نشر تطبيقات Net5.5G وابتكار السيناريوهات وبنية الشبكة المستهدفة. شاركت الشركات الرائدة، مثل vivo Brazil و Telecom Argentina و Algeria Telecom، تطبيقات الشبكة المباشرة والممارسات المبتكرة للتقنيات الرئيسية مثل 400GE و SRv6 و slicing و Network Digital Map في سيناريوهات النقل المتقاربة Net5.5G. يشير هذا إلى أن النقل المتقارب Net5.5 تُنشر بوتيرة أسرع لدعم النمو الجديد لخدمات الشركات المشغلة.

أشار Zuo Meng، رئيس خط منتجات اتصالات البيانات Metro Router Domain في Huawei، إلى أن تطبيقات النطاق فائق العرض الجديدة تتطور باستمرار، مما يجلب فرصًا وتحديات جديدة لمشغلي شبكات الاتصال. تحتاج الشركات المشغلة إلى بناء شبكة مستهدفة Net5.5G لدعم الترقية إلى اتصالات 10 Gbps للنطاق العريض المنزلي والنطاق العريض المتنقل والخط الخاص للشركات وخدمات المباني التجميعية للشركات. لقد أصبح تسريع نشر تطبيقات Net5.5G لدعم النجاح التجاري الأكبر للشركات المشغلة بمثابة إجماع في الصناعة.

التطبيقات الغامرة، رقمنة الصناعة والتغطية السحابية، وتطبيقات الذكاء الصناعي تدفع النمو المستمر في اتصالات النطاق فائق العرض وعرض النطاق الترددي العالمي. قال Tayeb Ben Meriem، الرئيس المشارك لمجموعة عمل تكنولوجيا الشبكات التابعة لـ WBBA، أنه للتعامل مع هذا النمو، رفعت WBBA مبادرة Net5.5G مع أعضائها، بما في ذلك خدمة المباني التجميعية 10 Gbps مع Wi-Fi 7، نقل IP متقارب 400GE، وشبكات مراكز البيانات المتقاربة للغاية لعام 2025-2030.

شاركت الشركات المشغلة الرائدة في نشر شبكتها الحية والممارسات المبتكرة لتقنيات النقل المتقاربة الرئيسية Net5.5G. أكملت شركة vivo، إحدى الشركات الرائدة في أمريكا اللاتينية، التشغيل المتبادل المتعدد البائعين لـ SRv6 ونشرت بنجاح SRv6 على الشبكة الحية في البرازيل. أشار Nelson Jose dos Santos Junior، خبير شبكة IP في vivo، إلى أنه مع النشر التدريجي للتقنيات الرئيسية لـ Net5.5G، مثل SRv6، 400GE، وتقطيع الشبكة، سوف تحسن vivo تجربة خدمة 5G وتحافظ على مكانتها الرائدة. قال Oscar Paniagua، مدير شبكة النقل في شركة الاتصالات الأرجنتينية، إن 400GE تم نشرها على شبكة العمود الفقري لدعم نمو 5G وحركة خدمة النطاق العريض المنزلية. تتطور شبكة النقل IP باستمرار نحو Net5.5G وتوفر تجربة اتصال مثالية من خلال تحسين أتمتة الشبكة، وضمان اتفاقية مستوى الخدمة، والحوسبة الافتراضية الفورية، وقدرات عرض النطاق الترددي المرن. قالت Mounira Elissa Bey مديرة التكنولوجيا التنفيذية للخدمات السحابية الأساسية والعمود الفقري لبروتوكول الانترنت في اتصالات الجزائر، إن شبكة نقل بروتوكول الانترنت تهدف إلى التطور إلى شبكة من الجيل التالي تتميز بالوصول إلى كل مكان، والاتصال الذكي والعمود الفقري فائق النطاق العريض، وتقطيع الشبكة كخدمة. من خلال الممارسات المبتكرة لتقطيع الشبكة والأتمتة، يتم توفير ضمان اتفاقية مستوى الخدمة للسيناريوهات المختلفة لضمان تجربة العملاء فائقة الجودة.

باعتبارها تطورًا لسيناريو شبكة Net5.5G، أبرز Pietro Cassarà، باحث في مجلس البحث الوطني الإيطالي، كيف أن التقنيات الرئيسة مثل قطع الشبكة على أساس SRv6 و IFIT تكمل تماماً الخريطة الرقمية للشبكة القائمة على الذكاء الصناعي لتقديم اتفاقية مستوى الخدمة المضمونة وتشغيل سيناريوهات الشبكة المستقبلية تلقائيًا، مثل توجيه الشبكة في الطوبولوجيا الديناميكية على الشبكات المستقبلية غير الأرضية.

شارك Carsten Rossenhövel، مدير التكنولوجيا التنفيذي في منظمة EANTC، وهي منظمة اختبار طرف ثالث موثوقة في أوروبا، تقدم اختبارات قابلية التشغيل المتبادل بين البائعين في عام 2024 وتقرير اختبار الدعوة المستقلة لألواح Huawei 19.2T. يشير هذا إلى أن قدرات Net5.5G الرئيسية مثل 400GE و SRv6 وتقطيع الشبكة أصبحت أكثر نضجًا من حيث التشغيل البيني.

قدمت Huawei بنية الشبكة المستهدفة للنقل المتقارب Net5.5G وحل الخط الخاص + X. تحتوي هذه الهندسة المعمارية على النطاق فائق العرض، والشبكة كخدمة، والذكاء العالي، والأمن الشامل. تساعد حلول ومنتجات سلسلة Net5.5G الشركات المشغلة على تطوير خدمات كاملة وتحقيق نمو جديد.

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