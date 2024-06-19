نشرت شركة Antaisolar المستند التقني الخاص بها، وحصلت على عقود بأكثر من 1 جيجاوات في المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر لتوليد الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية (SNEC) لعام 2024، مما يدل على قيادتها لهذا القطاع

Antaisolar Releases White Paper at SNEC 2024

شانغهاي، 19 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- من 13-15 يونيو، شاركت Antaisolar في المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر لتوليد الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية (SNEC) لعام 2024، حيث عرضت أحدث ابتكاراتها، التي تتضمن أنظمة التتبع الذكية للطاقة الشمسية والأنظمة التي تركب على الأرض والأنظمة التي تركب على السطح. في المؤتمر، كشفت Antaisolar عن أحدث مستند تقني لها بعنوان "المستند التقني للحل الشامل لنظام تعقب الطاقة الشمسية 3.0"، وهذا سلط الضوء على خبرتها الواسعة في تمويل المشاريع وتصميمها وتسليمها وإنشائها وصيانتها والتزامها بممارسات منخفضة الكربون. ويؤكد هذا المستند التقني على ريادة Antaisolar في تطوير تكنولوجيا تعقب الطاقة الشمسية وتوفير حلول متكاملة.

ويتضمن المستند التقني تفاصيل عن حل التعقب الذكي المطور من Antaisolar. وهو مزود بإستراتيجيات الحماية الذكية، التي تضمن التشغيل المستقر في الظروف المناخية الصعبة. وتقلل خوارزميات التعقب الخلفي من التظليل الناتج عن التضاريس غير المنتظمة، وهذا يعزز بشكل كبير توليد الطاقة. لمعالجة ارتفاع تكاليف البناء والعمالة إضافة إلى التقلبات البيئية في أثناء تنفيذ المشروع، ينص المستند على أن مكونات نظام التعقب مصممة بصورة مجزأة ومجمعة سلفًا، وهذا يقلل من ساعات العمل المطلوبة للتثبيت. ويذكر أيضًا خدمات التسليم المتكاملة العالمية لـ Antaisolar، والتي تستفيد من الإدارة الرقمية والموارد المحلية لتقليل مخاطر المشروع مع تقديم حلول متميزة ولا تحتاج إلى رعاية.

في المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر لتوليد الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية (SNEC)، حصلت Antaisolar على اتفاقيات رئيسية بلغ مجموعها أكثر من 1 جيجاوات مع قادة الصناعة بما في ذلك Larsen & Toubro وSCG ONNEX وCINCO وMATGROW Renewables. ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية مشروع ذروته 294 ميجاوات مع Larsen & Toubro تمثل تعاونهم الثاني، وهذا يضع معيارًا للتعاون في مجال الطاقة المتجددة في الهند ويظهر نفوذ Antaisolar المتزايد في المنطقة. سيتم دعم مشروع أنظمة التعقب هذا من قبل مركز مبيعات وخدمات Antaisolar الجديد في الهند، مثل المراكز السبعة الأخرى في جميع أنحاء العالم، التي تقدم خدمات محلية شاملة، بما في ذلك المساعدة التقنية وحل المشاكل ودعم ما بعد البيع. تؤكد هذه المبادرات تأثير Antaisolar المتنامي في القطاع، والمخصصة لتلبية احتياجات الشركاء العالميين من خلال حلول وخدمات عالية الجودة.

أطلقت Antaisolar أيضًا الجديد للعلامة التجارية كخبير في حلول نظام تركيب الطاقة الكهروضوئية الذكية الرقمية، التي أكدها الظهور الأول للفيلم المصور للعلامة التجارية "Power of Light" إنه يعيد تعريف التزام Antaisolar بالابتكار في مجال التكنولوجيا والبحث والتطوير. من خلال تطوير ذكاء المنتجات والإدارة الرقمية وقدرات الإنتاج الآلي، تهدف Antaisolar إلى تقديم حلول أكثر كفاءة وموثوقية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وأنظمة التعقب، وهذا يدفع إلى مزيد من التقدم في قطاع الطاقة المتجددة.

حول شركة Antaisolar:

أُسست Antaisolar في عام 2006 ومقرها الرئيسي في شيامين، الصين، وهي متخصصة في حلول نظام تركيب الطاقة الكهروضوئية الذكية الرقمية. مع ما يقرب من 800 موظف، بمن في ذلك أكثر من 120 متخصصًا فنيًّا، بلغ حجم شحنات Antaisolar لنظام التركيب الكهروضوئي 33.2 جيجا وات بنهاية عام 2023. تعرف على المزيد من المعلومات عبر www.antaisolar.com أو [email protected]