نظام TOUMAI™ الروبوت الجراحي بالمنظار من MICROPORT® MEDBOT™ يكمل عدة حالات جراحية روبوتية تاريخية عن بُعد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في جمهورية أنغولا

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شانغهاي، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلنت MicroPort® MedBotTM (المدرجة في بورصة هونج كونج تحت الرمز HKSE:2252) أن الشركة قد أكملت بنجاح 6 عمليات استئصال جذري للبروستاتا بالمنظار بمساعدة الروبوت في جمهورية أنجولا. تم تنفيذ العمليات الجراحية من قبل الدكتور فيبول باتيل، جراح المسالك البولية الروبوتية المشهور عالمياً لمساهماته في مجال الجراحة بمساعدة الروبوتات وأحد أكثر الجراحين الروبوتيين خبرة في العالم بعد أن أجرى شخصياً أكثر من 18000 عملية روبوتية لاستئصال البروستاتا، وفريقه الجراحي الذي يعمل من معهد Global Robotics Institute في AdVent Health في Celebration، فلوريدا، في الولايات المتحدة الأمريكية. أُجريت عمليات جراحة المسالك البولية في مستشفى Complexo Hospitalar de Doenças Cardio-Pulmonar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento (المشار إليه في ما يلي بِـ (« Cardeal » الذي يقع في مدينة لواندا وقد تم تأسيسه كمركز صحي مرجعي وطني لأنجولا.

من بين هذه الحالات الجراحية الست الناجحة ولأول مرة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تم تنفيذ عمليتين عن بعد باستخدام قدرة الجراحة عن بُعد التي يوفرها نظام ToumaiTM. الجراحة الروبوتية عن بعد، هي إجراء جراحي يقوم فيه الجراح بإجراء عملية على مريض عن بعد باستخدام شبكة الروبوت وشبكات الاتصالات. بالنسبة لحالات الجراحة عن بعد هذه، تم وضع وحدة التحكم الروبوتية الرئيسية ووحدة التحكم عن بعد في موقعين منفصلين في حرم مستشفى Cardeal، حيث يتم الاتصال بين وحدة التحكم الرئيسية ووحدات التحكم عن بعد باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بِـ ToumaiTM وشبكة الاتصالات الداخلية الخاصة بِـ Cardeal. كان إجمالي وقت الاستجابة بين النظام الرئيسي والنظام عن بعد لهذه الحالات الجراحية الروبوتية أقل من 6 ملي ثانية.

"لقد جاء فريقي إلى أنغولا لمساعدة البلاد لغرض إنساني عظيم. إن إمكانات الروبوتات والجراحة عن بعد والتعليم عن بعد هي مستقبل العدالة في مجال الرعاية الصحية في بلدان مثل أنغولا،" كما قال الدكتور فيبول باتيل، "ومن خلال قدرتنا على العمل عن بعد، أظهرنا لأول مرة في أفريقيا الطريق المحتمل للنجاح الإنساني في المستقبل. كان اليوم دليلًا على وجود فريقنا بأكمله هنا، ويجب علينا المضي قدماً بحذر وأمان في المستقبل."

تتمثل إحدى السمات الرئيسية لنظام ToumaiTM في تطبيق الجراحة عن بعد، والذي يحمل إمكانات تحويلية لمستقبل الرعاية الصحية. تتيح الجراحة عن بعد للجراحين إجراء العمليات الجراحية عن بعد، مستفيدين من نقل البيانات عالية السرعة والتواصل في الوقت الفعلي. وتعد هذه القدرة ضرورية بشكل خاص لتوسيع نطاق الرعاية الجراحية المتخصصة لتشمل المناطق النائية أو التي تعاني من نقص في الخدمات الجراحية وبالتالي سد الثغرات في الوصول إلى الرعاية الصحية. من خلال تمكين الجراحين الخبراء من توجيه العمليات المعقدة عن بعد، فإن الجراحة عن بعد لا تعزز فقط نطاق وصول الخدمات الطبية بل تضمن أيضًا حصول المرضى في المناطق النائية على أعلى مستوى من الرعاية. يمكن لهذا النهج المبتكر أن يقلل إلى حد كبير من التفاوتات في الحصول على الرعاية الصحية وتحسين النتائج بين مختلف الفئات السكانية. حتى الآن، أكملت ToumaiTM بنجاح أكثر من 200 حالة جراحة روبوتية بشرية عن بعد على مستوى العالم.

وقال الدكتور هي تشاو، مؤسس ورئيس شركة MicroPort® MedBotTM: "نحن فخورون بالمشاركة في هذه الحالات التاريخية للجراحة الروبوتية عن بعد لجلب نظام ToumaiTM إلى هذه المنطقة من العالم،" وأضاف: "بمرور الوقت، سوف ننظر إلى هذا التاريخ وهذا الإنجاز ونعترف بأن هذا الحدث كان الحدث التأسيسي لكيفية إحداث ثورة في تقديم الرعاية الصحية في أنغولا مع ToumaiTM ووعد الجراحة عن بُعد".

تم تطوير نظام الروبوت الجراحي ToumaiTM من MicroPort® MedbotTM خصيصًا لتحسين النتائج وتعزيز الكفاءة التشغيلية لجميع العمليات الجراحية. تم تصميم نظام ToumaiTM مع مراعاة الجراحين والمرضى على حد سواء، حيث يدمج بين الروبوتات المتقدمة والتصور ثلاثي الأبعاد عالي الدقة وواجهات التحكم البديهية لتقديم مستوى غير مسبوق من الدقة والتحكم للجراحين. تمت الموافقة حاليًا على استخدام ToumaiTM في جراحات المسالك البولية وجراحات الصدر والجراحات العامة وجراحات أمراض النساء وجراحات الغدة الدرقية وجراحات الثدي وجراحات الأطفال. تمت الموافقة على ToumaiTM حاليًا وهو متاح تجاريًا في الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى تعترف بموافقتي NMPA وCE Mark.

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