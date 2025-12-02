نظام الحوسبة الفوتونية يضع معيارًا جديدًا لكفاءة استخدام الكهرباء والطاقة لحوسبة الذكاء الاصطناعي

في السابق ، دفعت أنظمة الحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي القائمة على الرقائق الإلكترونية باستمرار حدود الحوسبة من خلال عُقَد العمليات المتقدمة وغيرها من الوسائل. ومع ذلك ، بسبب متطلبات الكهرباء العالية ، وجدت العديد من الشركات الكبيرة في البلدان ذات القيود على الطاقة نفسها غير قادرة على نشر الكميات الهائلة من بطاقات الحوسبة التي اشترتها. إن النبوءة القائلة بأن "قانون مور للإلكترونيات يقترب من حدوده" قد أثارت أيضًا قلقًا عميقًا لدى ممارسي الذكاء الاصطناعي. تقدم شركة "لايت ستاندارد" ، وهي شركة تقنية صينية ، حلاً حاسوبيًا فوتونيًا ثوريًا لحل تحديات الشركات ومعالجة مخاوفها.

تأسست شركة "لايت ستاندارد" في عام 2022 ، وهي شركة نظام الحوسبة الفوتونية الوحيدة في العالم التي يتم الاعتراف بها في قائمة "رواد التكنولوجيا" للمنتدى الاقتصادي العالمي في "منتدى دافوس الصيفي". في عام 2024 ، حققت الشركة أعلى كثافة حوسبة ودقة في العالم في رقائق الحوسبة الفوتونية. لقد أعادوا وضع معايير "قانون مور الفوتوني" ، مما يتيح التوسع الأسّي للقوة الحاسوبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مع الحد الأدنى من أعباء تكاليف الطاقة.

وفقًا لمؤسس شركة "لايت ستاندارد"، (هاري)، الذي تحدث في معرض التحول الصناعي السعودي ، تستخدم الشركة بنية مصفوفة فوتونية مبتكرة للحوسبة في الذاكرة في رقائق الحوسبة الفوتونية ، والتي تتطلب محركًا كهربائيًا واحدًا فقط لإكمال مهمة الحوسبة بالذكاء الاصطناعي مع استهلاك للطاقة الثابتة قدره صفر. تقلل أنظمة الحوسبة الفوتونية الإلكترونية المعتمدة على الدمج القائمة على هذه الرقاقات الفوتونية بشكل كبير من تكاليف إنشاء مراكز الحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ومرافق البيانات اللازمة. في مجموعة تضم 10000 بطاقة ، يبلغ معدل استهلاك الطاقة السنوي للأنظمة الفوتونية الإلكترونية المعتمدة على الدمج (المحوَّل إلى مكافئ الفحم القياسي) حوالي 1٪ من استهلاك أنظمة الحوسبة الإلكترونية التقليدية. بمجرد نشرها على نطاق واسع للبنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، قد لا تكون هناك حاجة إلى تدابير مثل بناء محطات طاقة إضافية في المناطق الصحراوية النائية.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2835143/IMAGE.jpg