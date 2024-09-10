نظرة على إطلاق Huawei المتوقع: ما ستجلبه الابتكارات الجديدة إلى العالم

برشلونة، إسبانيا, 10 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- مع اقتراب "Techtember" حدث إطلاق العديد من الأجهزة الألكترونية في شهر سبتمبر، سيكون هناك الكثير من الأجهزة الجديدة التي يمكن التمتع بها. تستعد هواوي لإطلاق منتج جديد متوقع بشدة في 19 سبتمبر، حيث سيتم الكشف عن سلسلة من المنتجات المبتكرة، من الأجهزة القابلة للارتداء إلى الأجهزة اللوحية.

مع تصاعد المنافسة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية، ستشكل أحدث عروض هواوي تحديًا مباشرًا لهيمنة أبل. الجميع متحمس لرؤية ما تخبئه هواوي، في ظل تنوع الخيارات المتاحة وتوقعات عالية للميزات المبتكرة والتقنيات المتطورة في عملية شراء أجهزتهم الذكية القادمة.

هل سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT الجديدة في الأفق؟

من أبرز ما يُنتظر في حدث الإطلاق المقبل هو سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT 5. يُتوقع أن تحتوي السلسلة الجديدة على نظام HUAWEI TruSense الذي تم الكشف عنه مؤخرًا، والذي يعد بتحسين تتبع الصحة واللياقة البدنية ببيانات أكثر دقة وشمولية. تم تقديم نظام HUAWEI TruSense في أغسطس، ويدعم أيضًا وظائف تتعلق بالصحة العاطفية، مما قد يكون تغييرًا كبيرًا في تقنية الأجهزة القابلة للارتداء. وهناك تكهنات بأن سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT 5 الجديدة ستدمج هذه الميزة.

عندما يتعلق الأمر بالتصميم، يُتوقع أن تركز سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT 5 الجديدة على الأناقة والتنوع. لقد أشارت التلميحات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهواوي إلى تصاميم هندسية ذات حواف حادة مصنوعة من مواد فاخرة، مثل سبائك التيتانيوم المعدنية والسيراميك الأبيض، مما يعد بتصميم أنيق ومبتكر.

الضربة التالية للأداء الأمثل

إصدار آخر متوقع هو النسخة الجديدة من ساعة HUAWEI WATCH Ultimate، والتي يُنتظر أن تقدم ميزات مخصصة لرياضة الجولف، وفقًا للتلميحات. يأتي هذا في وقت يشهد فيه الطلب المتزايد على الأجهزة القابلة للارتداء ذات الميزات المتخصصة التي تلبي اهتمامات المستخدمين ونشاطاتهم البدنية. كما قدمت التلميحات لمحة عن تصميم بإطار ثنائي اللون.

جهاز قياس ضغط الدم من الجيل التالي

تشير التكهنات إلى أن جهاز قياس ضغط الدم من الجيل التالي سيُطلق في شكل ساعة HUAWEI WATCH D 2، بناءً على التلميحات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهواوي. وقد اقترحت هواوي تركيزًا على توسيع قدرات تتبع الصحة خلال إطلاق نظام HUAWEI TruSense، مع تقارير إعلامية تشير إلى إمكانية تقديم ABPM (مراقبة ضغط الدم المتنقل) في أجهزتها القابلة للارتداء. قد يجعل هذا الجهاز أول ساعة ذكية في العالم تدعم مراقبة ضغط الدم الديناميكي، مما يمثل تغييرًا كبيرًا للمستخدمين المهتمين بصحتهم وضغط دمهم.

أحدث إصدار رئيسي في هذا المجال كان ساعة HUAWEI WATCH D في عام 2021، والذي حصل على شهادة طبية من الاتحاد الأوروبي CE وأُشيد بقدراته في قياس ضغط الدم.

تحديث لسلسلة MatePad

استمرت هواوي في تطوير وإطلاق مجموعة مدهشة من الأجهزة اللوحية الرائدة. من المرجح أن يتم عرض جهازين لوحيين جديدين خلال حدث الإطلاق، وهما HUAWEI MatePad Pro وHUAWEI MatePad 12 X. من أبرز التحديثات لجهاز HUAWEI MatePad Pro هو إدراج شاشة Tandem OLED PaperMatte Display، التي تتميز بقدرات مضادة للتوهج، وخصائص مريحة للعين، وتجربة كتابة تشبه الكتابة على الورق، وتحسينات في الأداء على جميع الأصعدة. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع وجود لوحة مفاتيح HUAWEI Glide المُطورة، التي قد تأتي بتصميم مبتكر لتخزين القلم مع اتصال سلس.

من المفترض أن يكون جهاز HUAWEI MatePad 12 X جهازًا لوحيًا يركز على الإنتاجية للشباب، ويتميز بتشطيب لؤلؤي لامع وألوان زاهية وأنيقة. من المتوقع أن نسمع المزيد خلال حدث الإطلاق في سبتمبر.

تذكروا موعدكم – 19 سبتمبر 2024

مع اقتراب موعد الإطلاق، يشعر مجتمع التكنولوجيا بحماسة واضحة. هل ستصل ابتكارات هواوي الجديدة الي التوقعات؟ مع الميزات والتحديثات المتوقعة، يتضح أن هواوي جاهزة للتنافس على أعلى مستوى، وسيتوفر للمستهلكين قريبًا المزيد من الخيارات أكثر من أي وقت مضى لجهازهم الذكي القادم.

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