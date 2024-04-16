نظرة فاحصة على معرض كانتون رقم 135: الطلبات المتزايدة على السيارات الكهربائية من TAILG Propel Green Trade

قوانتشو، الصين، 16 أبريل 2024 / PRNewswire / -- في 15 أبريل، تم افتتاح معرض الواردات والتصدير الصيني الـ 135 في قوانتشو بالصين. باعتبارها شركة ممثلة لحلول السفر الكهربائية العالمية، كشفت TAILG Group عن 13 نموذجًا شائعًا، مما جذب العديد من العملاء لمناقشة التعاون.

13 نموذجًا رائداً يناقش 4 مواضيع رئيسية

جذب معرض كانتون الـ 135 الكثير من الاهتمام، حيث جذب التجار من 215 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم. شارك في المعرض أكثر من 29000 شركة، ووصل العدد إلى مستوى قياسي.

TAILG made an impressive appearance at the 135th Canton Fair, with merchants and media gathering at the booth. Long-Range Electric Motorcycles UNIVERSE （left） and CITY HOLIDAY （right） of TAILG High-Speed Electric Motorcycles S1 （left） and S2 （right） of TAILG

في هذا المعرض، أنشأت TAILG أربعة مجالات موضوعية هي ركوب الدراجات في المناطق الحضرية والتنقل الحضري والدراجات النارية الكهربائية عالية السرعة والدراجات الإلكترونية، وذلك استجابة لاحتياجات المنتجات وتفضيلات المستهلكين العالميين. تم إطلاق ما مجموعه 13 نموذجاً شائعاً.

قدمت TAILG نماذج تقليدية مثل UNIVERSE و CITY HOLIDAY و FAST RABBIT و XTM و TANK و THUNDER LEOPARD لتلبية الطلب على القدرة على التحمل والتنقل اليومي لمسافات قصيرة في مناطق مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. عرضت TAILG منتج TK3 للركوب المتقاطع المصمم خصيصًا للمنطقة الأفريقية. فيما يخص الأسواق الأوروبية والأمريكية، أطلقت TAILG الدراجات النارية الكهربائية عالية السرعة S1 و S2، بالإضافة إلى أربعة منتجات للدراجات الإلكترونية، بما في ذلك CRANE و SHARK و GT8 و SNOW SWALLOW.

حظي معرض UNIVERSE بالكثير من الاهتمام والثناء من زوار المعرض. تم تصميم المصابيح المزدوجة البيومترية للنموذج من قبل فريق فاز بجائزة Red Dot الألمانية. وهي مجهزة بمحرك قوي بقوة 2500 واط، يبلغ أقصى نطاق له 80-100 كم، مما يجعله شائعًا بين الركاب والطلاب.

تم الكشف رسميًا عن الدراجة النارية الكهربائية ذات السرعة العالية، S1، في معرض EICMA في ميلانو، إيطاليا. تم تجهيز S1 بمحرك محوري بقدرة 5000 وات وإطار من الفولاذ الكربوني عالي القوة مع ممتصات للصدمات الهيدروليكية. بفضل السرعة القصوى التي تبلغ 80-100 كم / ساعة، يتم تفضيلها بشدة من قبل المستهلكين المتميزين الذين يبحثون عن تجارب مثيرة.

تقنية مبتكرة تقود ثورة التجارة الخضراء

في مواجهة الاتجاه العالمي للتشغيل الكهربائي للمركبات ذات العجلتين، وضعت TAILG استراتيجية للعلامة التجارية في الخارج في عام 2023. بصفتها الشركة الرائدة عالميًا في مجال السيارات الكهربائية بعيدة المدى، شاركت TAILG في معرض كانتون لسنوات عديدة متتالية وحققت نتائج متميزة. في معرض كانتون الحالي، عرضت TAILG أيضًا تقنية للشحن والتبادل، ومنصة التكنولوجيا طويلة المدى، وتكنولوجيا بطارية الصوديوم، مما جذب أكبر عدد من الزوار وكانت المعاملات في الموقع رائعة.

في السنوات الأخيرة، عززت TAILG التنمية الخضراء من خلال تقنية توفير الطاقة. وقد حصلت الآن على أكثر من 1000 براءة اختراع من أنواع مختلفة وتعاونت مع منظمات موثوقة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإنشاء معهد أبحاث برنامج التنقل الإلكتروني العالمي. وبالمثل، تم اعتماد TAILG من قبل المختبر الوطني لـ CNAS وتم إنشاء مصانع رقمية متقدمة وأول مصنع خالي من الكربون في الصناعة، مما يدل على قدراتها على الابتكار التكنولوجي لتلبية متطلبات الأسواق الدولية المختلفة.

تستفيد TAILG استفادة كاملة من شعبية معرض كانتون وتستخدم الابتكار التكنولوجي كقوة دافعة لتوسيع السوق العالمية بشكل أكبر والمساهمة في تطوير التجارة الخضراء العالمية.

نبذة عن TAILG

تأسست TAILG Groupفي شنجن بالصين، في عام 2004. وقد تطورت لتصبح شركة متنوعة تدمج البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات والمشاركة والشحن وتبادل البطاريات للمركبات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات مع سلاسل الصناعة الشاملة. تمتلك TAILG عشرة قواعد تصنيع ذكية في جميع أنحاء العالم، بقدرة إنتاجية سنوية تزيد عن 15 مليون وحدة وأكثر من 35000 متجر. يتم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 90 دولة ومنطقة ويفضلها المستهلكون في جميع أنحاء العالم.

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