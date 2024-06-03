نظرًا لغوصه العميق في سوق الألعاب المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم عرض TopTop التابع لشركة Newborn Town على متجر التطبيقات App Store في الصفحة الرئيسيه كتطبيق موصى به

هونج كونج, 3 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- عُرِض تطبيق TopTop، التطبيق الاجتماعي الموجه للألعاب من Newborn Town، مؤخرًا على متجر تطبيقات Apple App Store، إذ وصل إلى عشرات البلدان والمناطق مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان.

يُعد TopTop أحد نتائج التحليل الدقيق الذي أجرته Newborn Town عن العادات الاجتماعية للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سرعان ما جذب هذا التطبيق انتباه المستخدمين عند إطلاقه من خلال دمج الألعاب الشائعة محليًا مع ميزات التواصل الاجتماعي التي تركز على الصوت.

يحتل TopTop باستمرار المرتبة الأولى في قائمة تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر ربحًا في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يقضي المستخدمون النشطون في المتوسط 60 دقيقة في اليوم، وفقًا للكشف المالي السابق لـ Newborn Town.

من خلال تقديم الألعاب الإقليمية المفضلة مثل Ludo و Domino بالإضافة إلى الألعاب التفاعلية للغاية مثل UNO داخل التطبيق، ركز TopTop على تسهيل التفاعلات المتزامنة لمجموعة اللاعبين عبر ميزات غرفة الدردشة الصوتية وأدوات لتصميم الأفاتار، مما يُعزز مشاركة المستخدمين وتفاعلهم الحماسي.

من خلال توسيع استراتيجية التوطين إلى ما وراء تصميم المنتجات، ينظّم TopTop أحداثًا متعددة للاحتفال بالأعياد والمهرجانات المحلية مع تخصيص الهدايا الافتراضية للمستخدمين عبر الإنترنت، وتلبية مطالبهم الاجتماعية المتنوعة.

باعتبارها لاعبًا رائدًا في قطاع الترفيه الاجتماعي الذي يتابع توسعه في الخارج، تجذّرت Newborn Town بعمق في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2017. تفتح الشركة باستمرار إمكانات السوق من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات وجهود توطين شاملة.

كشفت بيانات تشغيل Newborn Town للفصل الأول من عام 2024 عن نمو سنوي يزيد عن 65٪ في أعمال الشبكات الاجتماعية الخاصة بها، إذ تجاوزت الإيرادات 1 مليار يوان.

وفقًا للنتائج السنوية لعام 2023 لـ Newborn Town، أظهرت منتجات SUGO و TopTop التي أُطلِقت لاحقًا أداءً متميزًا. كما شهد كل من نطاق عملها وقدراتها التسويقية في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزات نوعية. في عام 2023، زاد عدد مستخدمي SUGO النشطين الشهريين أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، وزادت الإيرادات والأرباح أكثر من ثلاثة أضعاف أيضًا.

تضاعفت إيرادات TopTop أكثر من الضعف على أساس سنوي، ونمت أرباحه أكثر من ستة أضعاف. وفي الوقت نفسه، حافظت منتجات MICO و YoHo التي أُطلِقت في وقت سابق على نمو مستقر، مما ساهم باستمرار في التدفق النقدي والأرباح.

في هذه الأثناء، دخلت Newborn Town أيضًا في مجال تطوير الألعاب على الهاتف المحمول، وتسير أعمالها في مجال الألعاب عالية الجودة بسلاسة.

بهدف خلق قيم عاطفية إيجابية للمستخدمين العالميين، ستُحافظ Newborn Town على قيادتها في مسار الترفيه الاجتماعي العالمي من خلال التركيز على عالم "الشبكات الاجتماعية متعددة الجماهير" مع توسيع أعمال "الشبكات الاجتماعية للجمهور المتنوع" والألعاب عالية الجودة.