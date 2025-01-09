نقدم لك الأداة الشبيهة بسكين الجيش السويسري ولكن في مجال الأدوات التكنولوجية: CamperKit، الأداة الشاملة لعشاق التخييم!

يمكنك تجربة أداة CamperKit في مركز مؤتمرات LVCC - القاعة الجنوبية 1، جناح العرض رقم 32344 للحصول على عرض توضيحي عملي!

هونغ كونغ، 9 يناير، 2025 /PRNewswire/ -- كشفت شركة Aecooly، العلامة التجارية التكنولوجية المتخصصة في إنتاج منتجات الأنشطة الخارجية، النقاب عن أول أداة مخصصة لعشاق التخييم خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في لاس فيغاس، وهي: CamperKit. هذه الأداة عبارة عن منتج متعدد الوظائف يتكون من 11 وحدة قابلة للتبديل، مما يسمح لها بالتحول إلى مروحة متنقلة، ومصباح يدوي، وجهاز إنذار، وحتى بنك طاقة. فبفضل نظام التوصيل السريع، يمكن للمستخدمين تبديل الوحدات بسهولة وسرعة. كما تتميز أداة CamperKit ببطارية ليثيوم أيون بسعة 21700 مللي أمبير في الساعة، مصممة لتوفير طاقة موثوقة وفعّالة.. ومن المتوقع أن تطلق شركة Aecooly حملة تمويل على Kickstarter خلال عام 2025 لدعم المنتج.

نبذة عن أداة CamperKit الخاصة بشركة AECOOLY

صُممت هذه الأداة المتعددة الاستخدامات لتلبية احتياجات متنوعة خلال الأنشطة الخارجية، فهي مجهزة بـ 11 وحدة قابلة للتبديل. وتحتوي على وحدة أساسية توفر الطاقة والتحكم، بالإضافة إلى 11 وحدة إضافية صٌممت لتوفر الطاقة والإضاءة، والهواء النقي. تأتي أداة CamperKit وهي مزودة ببطارية 21700 مللي أمبير في الساعة، وقد تم تصميم كل وحدة من وحداتها بواجهة توصيل سريع تسمح بتبديلها بطريقة سريعة وسهلة. فيما يلي قائمة بالوحدات المختلفة التي ستتوفر مع أداة CamperKit:

البطارية الرئيسية وحدة المروحة عالية السرعة وحدة المصباح اليدوي وحدة إنذار للطوارئ وحدة الولاعة الكهربائية وحدة مروحة السقف وحدة المروحة اليدوية وحدة مصباح التخييم وحدة مضخة المياه المتنقلة وحدة الإضاءة المحيطة وحدة مضخة الهواء وحدة بنك الطاقة

الصور والمعلومات

يمكنك العثور على صور ومعلومات مفيدة أخرى حول أداة CamperKit الخاصة بشركة Aecool في هذا الرابط .

جهة الاتصال

يمكنك التواصل معنا عبر [email protected].

مواقع التواصل الاجتماعي

نبذة عن AECOOLY

Aecooly هي فريق شغوف يكرّس جهوده لتطوير أجهزة مبتكرة للأنشطة الخارجية. نتميز بدمج الجماليات مع الوظائف العملية، مستفيدين من التكنولوجيا المتقدمة والتصاميم الإبداعية لابتكار منتجات أنيقة مثل المراوح المتنقلة والأدوات المتعددة الاستخدامات لمحبي الطبيعة. تتمثل مهمتنا في توفير تجربة رائعة ومنعشة وطبيعية للمستخدمين، من خلال تقديم منتجات تجمع بين الجاذبية البصرية والكفاءة العملية. نحن في Aecooly، نسعى لإضفاء لمسة من الابتكار على حياتكم اليومية، لنقدّم لكم الراحة والبهجة في كل لحظة. مهما كانت وجهتكم، نحن إلى جانبكم، نجعل مغامراتكم أكثر روعة وسهولة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2590980/Aecooly_CamperKit_OK01_____CES2025_______1234_720.jpg