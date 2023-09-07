نقدم لكم عطر TUMI 19 Degree

مصمم لتجاوز الحدود

نيويورك، 7 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- اليومTUMI ، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال السفر ونمط الحياة، TUMI تقدم أحدث استكشافاتها في العطور الفاخرة للرجال، TUMI 19 Degree. هذا العطر مستوحى من أداء ودقة مجموعة العلامة التجارية 19 Degree Aluminum Collection الشهيرة بشكل فوري، فإنه ولد من الرغبة الجامحة في الاكتشاف والتصميم والابتكار. يقدم TUMI 19 Degree تجربة حسية فريدة من نوعها مصممة لتدوم أكثر من أي شيء تطرحه الحياة في طريقه. بفضل تقنياتنا الطويلة الأمد والحاصلة على براءة اختراع، تدفع TUMI 19 Degree حدود الاستكشاف للمواد الجديدة لإنشاء مثال للتميز.

TUMI 19 Degree Fragrance campaign image

يقول Victor Sanz، المدير الإبداعي لشركة TUMI: "يسعدنا الكشف عن عطر TUMI 19 Degree، وتوسيع مجموعة عطورنا لتشمل إجماليًا سبعة روائح رائعة". "تعكس الزجاجة المصممة بشكل معقد نفس المبادئ الجمالية الموجودة في مجموعة السفر الشهيرة الخاصة بنا 19 Degree – مزيج متناغم من القوة والسيولة، مجهز تمامًا لمرافقتك في كل رحلة".

TUMI 19 Degree هو عطر جلدي جريء من العنبر والخشب يكشف عن طبيعته المغرية حيث تتشابك المكونات عالية الجودة وتتباين بقوة. من خلال تفسير الذكورة السامية من خلال الملاحظات المتطورة والمنشطة، يعبر TUMI 19 Degree عن هالة من الشدة والحيوية في نفس الوقت. يبدأ العطر بروائح البرغموت والزعتر، إلى جانب الزعفران العجيب والغيور ليعطي تباين نهائي وفوري. ويظهر قلب مدمن مع روائح من التوت الأسود الرطب المثير للاهتمام، والجلد المدبوغ المدمن، المغلف بالنضارة الخشبية لمياه شجرة البتولا. مع جفاف العطر، تتحدى روائح الجلد الحسية تصوراتك الشمية عندما تمتزج مع الدفء الشديد لخشب الصندل والمسك الأسود، مما يكشف عن القوة الغنية والجذابة لبصمتها.

الروائح العطرية لـ TUMI 19 Degree

الروائح العليا: البرغموت والزعفران والزعتر

الروائح الوسطى: التوت الأسود والجلد المدبوغ ومياه شجرة البتولا

روائح قاعدة العطر: الجلد وخشب الصندل والمسك الأسود

للاحتفال بالإطلاق، ستأخذ TUMI رحلة العطور الخاصة بها إلى جميع أنحاء العالم، وستسافر إلى الخارج مع عشرة من المؤثرين في مدينة نيويورك إلى لندن لحضور عشاء صحفي حميم وحفلة إطلاق كشريك رسمي لأسبوع الموضة في لندن.

زجاجة TUMI 19 Degree 100 مل بسعر 175 دولارًا على TUMI.com ومتاجر TUMI وتجار التجزئة المختارين في جميع أنحاء العالم. قم بزيارة TUMI.com وتابع @TUMITravel لمزيد من المعلومات.

نبذة عن TUMI

منذ عام 1975 وتعمل شركة TUMI على ابتكار منتجات أساسية بمستوى عالمي للأعمال والسفر والرفاهية مصممة لتحسين جميع جوانب الحياة أثناء التنقل وتبسيطها وتجميلها. ونلتزم بدورنا كشريك دائم تجاه محبي التنقل والصناع بتحسين جودة الرحلات سعيًا وراء تحقيق شغفهم من خلال توفير منتجات تجمع ما بين الأداء الوظيفي المثالي وروح الإبداع. لمزيد من المعلومات حول TUMI، تفضل بزيارة TUMI.com . TUMI وشعار TUMI علامات تجارية مسجلة لصالح Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

نبذة عن The Fragrance Group

تم تطوير The Fragrance Group كموزع حصري في الولايات المتحدة لمجموعة مختارة من العطور الخاصة المرموقة. نحن فخورون بحصولنا على ترخيص لـ TUMI و Christian Siriano Perfumes و Thalia Sodi Fragrances الموزع العالمي لـ Banana Republic، والموزع الأمريكي لـ Tiziana Terenzi و Lalique Parfums و Nishane و Tous. واعتبارًا من سبتمبر 2022، أصبحنا الآن المؤسسين الفخورين لعلامتنا التجارية الأولى للعطور MIND GAMES. تفضل بزيارة so-avant-garde.com و @fragrancegroup على إنستغرام وفيسبوك وتويتر لمزيد من المعلومات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2202191/TUMI_19_Degree_Fragrance_campaign_image.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2202192/tumi_logo__2_Logo.jpg

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