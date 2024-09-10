نقدي تحصل على ترخيص SCA، مما يعزز التزامها بالشفافية والابتكار في الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 10 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تعلن شركة نقدي سيكوريتيز لوساطة العملات، المزود الرائد للخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة، بفخر أنها حصلت على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، مما يمثل خطوة مهمة في مسيرتها نحو أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع الخدمات المالية في المنطقة. يعكس هذا الإنجاز التزام نقدي الراسخ بالامتثال التنظيمي والشفافية وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المتداول العصري.

Naqdi licensed by SCA in UAE.

يعتبر ترخيص SCA أحد أكثر الموافقات التنظيمية احترامًا وتشددًا في الإمارات، حيث يضمن الترخيص التزام جميع الكيانات المرخصة بأعلى معايير الممارسة المالية والحوكمة. من خلال الحصول على هذا الترخيص، لا تعزز نقدي فقط مكانتها كشريك تجاري موثوق به، ولكنها أيضًا تعزز قدرتها على تقديم بيئة تداول آمنة وشفافة لعملائها.

وقال زيا الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة نقدي سيكوريتيز لوساطة العملات: "نحن متحمسون للحصول على ترخيص SCA، والذي يعكس تفانينا في تقديم منصة تداول آمنة وشفافة ومبتكرة لعملائنا في الإمارات وخارجها". وأضاف أن "هذه الخطوة تعكس التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير الامتثال التنظيمي ورضا العملاء. نعتقد أن هذا الترخيص سيعزز علاقتنا مع عملائنا وشركائنا، مما يضمن أن تظل نقدي في المقدمة."

مع ترخيص SCA، تستعد نقدي لتوسيع المزايا التي تقدمها في الإمارات، بما في ذلك مجموعة معززة من المنتجات والخدمات التجارية التي تلبي احتياجات كل من العملاء الأفراد والمؤسسات. يتماشى هذا القرار الاستراتيجي مع رؤية نقدي لتمكين المتداولين بأدوات متقدمة، والوصول السلس إلى الأسواق العالمية، ونظام دعم قوي.

يأتي حصول نقدي على ترخيص SCA في وقت يشهد فيه القطاع المالي في الإمارات نموًا سريعًا، مدفوعًا بزيادة الطلب على منصات التداول الموثوقة والمنظمة. ومع استمرار نقدي في الابتكار وتوسيع نطاق عملها في المنطقة، تظل الشركة ملتزمة بقيمها الأساسية من النزاهة والشفافية والتميز في خدمة العملاء.

يتيح ترخيص CAT-5 SCA (#20200000150) لشركة نقدي سيكوريتيز لوساطة العملات العمل ضمن بيئة مالية منظمة بشكل كبير في الإمارات ويجعلها أيضًا لاعباً رئيسياً في أسواق المال في المنطقة. هذا الإنجاز يسمح لنقدي بتقديم منصة آمنة وموثوقة لعملائها، مما يمنحهم الثقة في التداول مع شركة مرخصة ومنظمة ملتزمة بحماية مصالحهم.

تتطلع نقدي إلى استغلال هذا الترخيص لتعزيز عروضها من منتجات، وتوسيع قاعدة عملائها، ومواصلة مهمتها في تقديم تجربة تداول شخصية تلبي احتياجات المتداولين المختلفة في الإمارات والمنطقة.

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