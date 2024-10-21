نقدي تستحوذ على احدى محطات مترو دبي من خلال رعاية كبرى لمحطة مركز التجارة العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة , 21 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- قامت شركة نقدي، الوسيط الرائد بنظام (اس تي بي - المعالجة المباشرة دون تدخل بشري) بخطوة جريئة في الإمارات من خلال تأمين رعاية حصرية لمحطة مترو مركز التجارة العالمي في دبي. هذه الخطوة ليست مجرد جهد تسويقي، بل تمثل نهجًا ديناميكيًا من نقدي لتوسيع وجودها في أحد أكثر مراكز النقل ازدحامًا في المدينة. تجعل هذه الرعاية محطة مركز التجارة العالمي معلمًا بارزًا لنقدي، حيث تعرض علامتها التجارية ورؤيتها لملايين المسافرين يوميًا.

Naqdi Takes Over Dubai Metro With Major Sponsorship of World Trade Centre Station

تؤكد هذه الخطوة على صعود نقدي السريع في القطاع المالي الإماراتي حيث ان الموقع الاستراتيجي للمحطة، في قلب المنطقة التجارية في دبي، يتماشى تمامًا مع طموح نقدي لأن تصبح المزود المالي الرائد للمتداولين والشركاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تندمج هذه الرعاية مع الحياة اليومية للمقيمين والمهنيين في دبي، مما يسمح لنقدي بالتفاعل المستمر مع الجمهور.

تعزّز زخم الشركة أيضًا بمشاركتها كراعٍ إقليمي في معرض الفوركس دبي، حيث تم عرض نموذج التداول (اس تي بي - المعالجة المباشرة دون تدخل بشري) المتطور الخاص بها أمام جمهور عالمي من قادة الصناعة والمتداولين والشركاء والمستثمرين. هذا الحدث البارز يسلط الضوء على جهود نقدي الاستراتيجية لتعزيز نفوذها في الأسواق المالية.

معًا، تمثل رعاية محطة مترو مركز التجارة العالمي, والدور البارز لنقدي في معرض الفوركس، التزام الشركة بالهيمنة على السوق المالية في المنطقة، مما يعزز مكانتها كقائد في صناعة الفوركس.

:عن نقدي

نقدي هو وسيط رائد في تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات، مكرس لتقديم تجربة تداول مخصصة للعملاء من جميع المستويات. باستخدام أحدث التقنيات والالتزام بالشفافية، توفر نقدي بيئة تداول بنظام "المعالجة المباشرة"، مما يضمن عدم وجود تدخل بشري في الصفقات. الشركة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة وهيئة مراقبة السلوك المالي في جنوب إفريقيا، مما يعكس التزامها بالامتثال للمعايير التنظيمية وتوفير تجربة تداول آمنة وموثوقة. تهدف نقدي إلى تمكين المتداولين من خلال تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في الأسواق المالية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة:

https://naqdi.com/ae-ar/

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2535716/Naqdi.jpg