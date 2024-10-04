نقدي تعزز ريادتها كراعٍ إقليمي في معرض دبي للفوركس

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- تواصل نقدي تسريع نموها وترسيخ مكانتها كقائد إقليمي في عالم تداول الفوركس. بصفتها الراعي الإقليمي لمعرض الفوركس دبي المرتقب، ستأخذ نقدي دوراً رئيسياً في هذا الحدث، حيث ستعرض نموذج التداول المتطور الخاص بها (اس تي بي - المعالجة المباشرة دون تدخل بشري), والذي يضمن الشفافية والكفاءة ويتميز عن المنافسين في السوق الحالي.

Naqdi Forex Broker

عزز تواجد نقدي في المعرض بمشاركة اثنين من قادتها. أحمد فقيه، والذي سيشارك في جلسة نقاش بارزة حول أخلاقيات التداول بالروبوتات الآلية في الفوركس، حيث سيوفر رؤى متعمقة حول التحديات الأخلاقية والتنظيمية المتعلقة بالتداول الخوارزمي.

كما سيشارك إشفاق يوسف، في جلسة رئيسية حول استراتيجيات المبيعات واختراق الأسواق في عالم الفوركس.

يُعد معرض الفوركس دبي منصة استراتيجية لنقدي للتواصل مع قادة الصناعة والمتداولين والمستثمرين، مما يعكس التزامها بالابتكار والريادة في الأسواق المالية.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت نقدي مؤخرًا على رخصة كات-5 (رقم 20200000150) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة مما يعزز التزامها بالامتثال لأعلى المعايير التنظيمية. هذه الرخصة لا تعزز فقط مصداقية نقدي ولكنها تتيح أيضًا توسيع خدماتها في المنطقة العربية، بما يتماشى مع استراتيجيتها التوسعية.

تؤكد مشاركة نقدي كراعي إقليمي في هذا الحدث، إلى جانب استحواذها على رعاية كبرى لمحطة مترو مركز التجارة العالمي وإنجازاتها التنظيمية وحضور قادتها في الفعاليات الرئيسية في الصناعة، نيتها في الهيمنة على أسواق الفوركس المحلية والعالمية. من خلال هذه المبادرات، تواصل نقدي جذب عملاء وشركاجدد وزيادة وضوح علامتها التجارية وتعزيز مكانتها كقائد في السوق.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة

https://naqdi.com/ae-ar/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2523592/Naqdi.jpg