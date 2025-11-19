نكستكير وميدغلف تعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز إدارة الرعاية الصحية في المنطقة

بيروت, 19 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة نكستكير لبنان وشركة ميدغلف للتأمين وإعادة التأمين عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة الرعاية الصحية وجودة الخدمات في لبنان والمنطقة.

ومن خلال هذه الشراكة، ستتولى نكستكير لبنان، وهي شركة تابعة لمجموعة أليانز، الرائدة عالمياً في خدمات التأمين والمساعدة، تقديم خدمات إدارة الطرف الثالث لشركة ميدغلف، من خلال إدارة التأمين الصحي لأكثر من 100,000 مؤمن عليه. تجمع هذه الشراكة بين الحضور القوي لميدغلف في السوق بصفتها ثاني أكبر شركة تأمين في لبنان وأكبر شركة تأمين صحي، وبين الخبرة التشغيلية والحلول التقنية المتطورة التي تقدمها نكستكير في مجال إدارة الرعاية الصحية .

وستستفيد الشراكة أيضاً من وجود ميدغلف في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن، بهدف تقديم قيمة أكبر لأصحاب المصلحة من خلال تحسين إجراءات المطالبات، وتوسيع شبكات مزوّدي الخدمات الصحية، وتعزيز الابتكار في الخدمات .

وقال كريستيان غريغوروفيتش، رئيس خدمات إدارة مزوّدي الرعاية الطبية والرئيس التنفيذي لشركة نكسكير: "يمثل هذا التعاون مع ميدغلف لحظة فارقة في عملياتنا في لبنان، ودليلاً قوياً على أن القيم والأهداف المشتركة يمكن أن تسهم في تحسين نتائج الرعاية الصحية. نحن فخورون بتقديم خبراتنا في إطار هذه الشراكة ونتطلع إلى بناء مجتمعات أكثر صحة معاً".

من جانبه، قال لطفي الزين، رئيس مجلس إدارة شركة ميدغلف : "لطالما ركزنا في ميدغلف على توفير تغطية صحية عالية الجودة وسهلة الوصول لوكلائنا. ومن خلال الشراكة مع نكستكير، يمكننا الوفاء بهذا الوعد عبر الكفاءة في الأداء والخدمات المبتكرة والقابلة للتطوير ."

تفتح هذه الشراكة آفاق تعاون طويل الأمد وتكامل بين الأسواق ، مع مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي، بهدف جعل الرعاية الصحية أكثر بساطة وسرعة وفعالية لجميع الأطراف المعنية .

نبذة عن نكستكير

نكستكير، وهي شركة تابعة لمجموعة أليانز، متخصصة في تقديم خدمات إدارة التأمين الصحي الشاملة لشركات التأمين وأصحاب التأمين الذاتي. بفضل حضورها الإقليمي ووصولها العالمي، تقدم نكستكير لعملائها التوازن المثالي بين خدمة العملاء المتميزة وتحقيق أقصى قدر من كفاءة التكاليف .



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع : www.nextcarehealth.com

نبذة عن ميدغلف

منذ عام 1980، تعمل شركة ميدغلف على تقديم حلول الحماية التأمينية المتكاملة للأفراد والمؤسسات في المنطقة والشرق الأوسط. تأسست الشركة في لبنان، وتوسّعت لتشمل عدّة أسواق إقليمية، ما جعلها من الجهات الرائدة في القطاع التأميني، المعروفة بقدرتها المالية القوية ونهجها الذي يضع العميل في صُلب اهتمـامه.

على مدى أكثر من أربعة عقود، التزمت ميدغلف بإدارة المخاطر وتوفير التغطيات التأمينية الكاملة للأرواح والممتلكات والمؤسسات، مدفوعة بروح الابتكار والمهنية والنزاهة. وتواصل الشركة الحفاظ على هذا النهج انسجامًا مع شعارها: إرثٌ من الثقة

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع : www.medgulf.com.lb