Gary Lu, President of Huawei Carrier Network Marketing & Solution Sales Dept, delivering a speech

مدينة ساو باولو، 10 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- في قمة 2024 لقادة تقنية النطاق العريض باستخدام ألياف الفايبر في أمريكا اللاتينية (2024 LATAM Fiber Broadband Leaders Summit)، ألقى Gary Lu، رئيس قسم تسويق شبكات الاتصالات ومبيعات الحلول في شركة هواوي، خطابًا بعنوان "نموذج ACT³ يتبني عصر سرعة الجيجابت (GIGA) والذكاء الاصطناعي". "ACT" هو نموذج الإيرادات في شركات تقنية النطاق العريض الثابت. حيث يعني الحرف A متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)، ويعني الحرف C نطاق تغطية تلك الخدمة، أما الحرف T فيعني معدل المستخدمين. وبالطبع، فإن التغطية تضاعف معدل المستخدمين الذي بدوره يرتبط بقاعدة المستخدمين، كما أن متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) هو المفتاح لزيادة الإيرادات.

لقد قام Gary Lu بتحليل التطور السريع لشبكات النطاق العريض بالألياف الضوئية الخاصة بالمشغلين وتقنيات الذكاء الاصطناعي في أمريكا اللاتينية وفي جميع أنحاء العالم. كما اقترح ثلاث استراتيجيات تطوير: الانتقال للألياف الضوئية بالكامل، والانتقال إلى سرعات جيجابت، وسيناريوهات الانتقال. أما "ACT³"، فيعني أن الانتقالات الثلاثة هي الطريقة الأفضل لزيادة قاعدة المستخدمين وإيرادات خدمة النطاق العريض الثابت (FBB)، وستحقق أيضًا جودة الحياة الرقمية في أمريكا اللاتينية.

الانتقال للألياف الضوئية بالكامل: تسريع الانتقال من الكابل إلى ألياف الفايبر لتحقيق النجاح التجاري لخدمات النطاق العريض

في الوقت الحالي، يشهد عدد مستخدمي خدمات الألياف الضوئية إلى المنزل (FTTH) في أمريكا اللاتينية زيادة كبيرة. لقد حلت تقنية النطاق العريض بالألياف الضوئية محل تقنية النطاق العريض بالكابلات التقليدية كشكل رئيسي من أشكال النطاق العريض. إن خدمة النطاق العريض بالألياف واحدة من أسرع الأعمال نموًا في أمريكا اللاتينية؛ حيث ارتفع معدل النمو السنوي المركب لاشتراكات خدمات الألياف الضوئية إلى المنزل (FTTH) بأكثر من 20% منذ عام 2021. وقد حسن العديد من المشغلين المحليين من كفاءة التشغيل والصيانة إلى حد كبير، وحصلوا على عوائد تجارية كبيرة من خلال تطوير خدمات الألياف الضوئية إلى المنزل (FTTH). سوق النطاق العريض بالألياف الضوئية يتمتع بإمكانات كبيرة. وفي الوقت نفسه، مع الإنتاج على نطاق واسع، فإنه يجري تحسين تكلفة معدات خدمات الألياف الضوئية إلى المنزل (FTTH). لذلك، فقد حان الوقت للاستثمار في بناء خدمات الألياف الضوئية إلى المنزل (FTTH).

الانتقال إلى جيجابت: تسريع وتحسين الجودة، مع تلبية متطلبات الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي

تحقق تقنية النطاق العريض بالألياف الضوئية بسرعات جيجابت سرعات أعلى للشبكة، وتلعب دورًا حاسمًا في تلبية متطلبات الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يتطلب البث المباشر بدقة 4K/8K وخدمة الواقع الافتراضي (VR) وحتى العمل من المنزل خدمة نطاق عريض كافية. حيث يمكن أن تساعد تقنية Wi-Fi 6 وWi-Fi 7 وحل iFTTR F50 من شركة هواوي شركات الاتصالات على توسيع نطاق تغطية خدمة Wi-Fi واستكشاف الفرص التجارية من مفهوم المنزل الذكي بفضل سرعة الجيجابت (Gigabit). لذلك، يعتبر الانتقال إلى جيجابت أيضًا فرصة نحو المستقبل.

وتتوقع الصناعة أنه في السنوات الثلاث المقبلة، ستصل نسبة مستخدمي تقنية النطاق العريض بسرعات أكبر من 500 ميجابت في الثانية إلى 30%، بينما ستصل نسبة مستخدمي تقنية النطاق العريض بسرعات الجيجابت إلى 10% في أمريكا اللاتينية.

سيناريوهات الانتقال: تقديم خدمات متنوعة ومحددة للسيناريو المرغوب لاستكشاف سوق المستخدمين المخصص

لم تعد سيناريوهات تطبيق خدمة النطاق العريض بالألياف الضوئية تقتصر على الترفيه المنزلي التقليدي. فوسط النمو المستمر لسرعات الشبكة وخدمات الإنترنت، ظهرت العديد من سيناريوهات التطبيقات المتنوعة مثل العمل من المنزل والبث المباشر. في أمريكا اللاتينية، يقدم نمو اقتصاد خدمات البث المباشر واقتصاد خدمات النقل مثالًا بديهيًا للإمكانات التجارية لتقنية النطاق العريض بالألياف الضوئية للمشغلين ويعطي سيناريوهات جديدة. ترغب هواوي في استكشاف نماذج أعمال مبتكرة وتوفير خدمات تلبي بشكل أفضل متطلبات المستخدمين الشخصية مع المشغلين.

في عصر الذكاء الاصطناعي، يعتمد تطوير الذكاء الاصطناعي على البيانات الضخمة والحوسبة القوية والشبكات عالية السرعة، ولحسن الحظ فهذا ضمن نقاط قوة المشغلين. يمكن لمشغلي خدمات النطاق العريض بناء مركز في كل منزل مزود بمضيفات حوسبة للوسائط المتعددة للربط بين الأجهزة الذكية وتوفير خدمات أفضل. وتوفير دعم شبكة عالي السرعة ومستقر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال تقنيات مثل الألياف الضوئية إلى الغرفة (FTTR). واستخدم ذكاء اصطناعي قوي في الخدمات السحابية عبر الأجهزة الذكية لتقديم خدمات مخصصة. كما يمكن للمشغلين الاستفادة من فرصة عصر الذكاء الاصطناعي.

لقد عكفت هواوي على تطوير أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أمريكا اللاتينية على مدار 20 عامًا، وهي على استعداد لتبادل الخبرة التجارية وتكنولوجيا الدعم. ستكون شركة هواوي من أفضل الشركاء الاستراتيجيين لشركات الطيران لاحتضان المزيد من الفرص التجارية في عصر سرعات الجيجابت والذكاء الاصطناعي لجعل أمريكا اللاتينية رقمية.