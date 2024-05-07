نهاية ناجحة لمؤتمر SOUEAST Motor في الترويج للاستثمارات العالمية: انطلاقة جديدة لاستراتيجية العولمة

فوزو، الصين، 7 مايو 2024 /PRNewswire/ -- استضافت شركة SOUEAST Motor في يوم 29 أبريل 2024 مؤتمر الترويج للاستثمار العالمي "Hi, SOUEAST" في فوزو، الصين، ما جذب مئات الشركاء التجار المحتملين من 23 دولة.

تسريع التوسّع العالمي

The Group Photo of the SOUEAST Motor Global Investment Promotion Conference

قال السيد كيه، نائب رئيس شركة SOUEAST Motor: "تهدف شركة SOUEAST Motor إلى توسيع حضورها إلى أكثر من 80 دولة ومنطقة، فضلاً عن تأسيس 1500 شبكة مبيعات. سنستثمر في 10 مصانع KD و3 مراكز تصنيع في جميع أنحاء العالم لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق 500,000 وحدة من المبيعات الخارجية بحلول عام 2029. وهدفنا الاستراتيجي هو تأسيس علامة تجارية ذات مستوى عالمي لتصبح جهة تصدير من الدرجة الأولى في الصين".

13 موديل مُبتكَرًا في 5 سنوات

تغطية كاملة للقطاعات الرئيسية في السوق

بالاستفادة من الفريق الأعلى للبحث والتطوير وسلسلة التوريد ذات المستوى العالمي، تُخطِّط شركة SOUEAST Motor لإطلاق 13 موديل مبتكرًا في غضون خمس سنوات، يشمل خيارات ICE وPHEV وBEV لسيارات الدفع الرباعي والسيارات السيدان لاستهداف الأسواق العالمية المتنوعة من شرائح B إلى D. وفي المؤتمر، كشفت شركة SOUEAST Motor عن أحدث إنتاجاتها الرائدة، S09، والتي تضم خيارات القيادة بعجلَتين و4 عجلات.

ترقية العلامة التجارية

قيادة "أسلوب يُسهّل الحياة الحضرية"

في المؤتمر، كشفت شركة SOUEAST Motor عن اقتراحها "EASE YOUR LIFE" (سهِّل حياتك)، الذي يركز على تقديم حلول توفير الأناقة والراحة والتكنولوجيا الدافئة للسيارات، وذلك لتزويد سكان حضر في عصرنا الحديث بتجربة سهلة ومريحة وسط حياتهم السريعة.

قال السيد تشين، رئيس شركة SOUEAST Motor International: "نطوّر أسواق التي تكون القيادة فيها على اليسار (LHD) وعلى اليمين (RHD) والاتحاد الأوروبي بشكلٍ استباقي، معتمدين على أربعة ركائز: العلامة التجارية الجديدة والمنتجات الجديدة والقنوات الجديدة والتسويق الجديد. بالإضافة إلى ذلك، سنقدم دعمًا مختلفًا لشركائنا من التجار العالميين، بما في ذلك الدعم من خدمة ما بعد البيع، وبناء مصانع KD، والتمويل، ونظام تكنولوجيا المعلومات، وتخصيص الموظفين وسياسة الأعمال."

تأسست شركة SOUEAST Motor في عام 1995؛ إذ تتمتع بـ 20 عامًا من الخبرة في مجال إقامة العمليات العالمية، لكسب المزيد من ثقة وثناء المستهلكين العالميين فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات استثنائية، ما يدعو إلى عصر جديد في التنمية العالمية.

ترحب SOUEAST Motor بحرارة بالشركاء العالميين ذوي الجودة العالية لتوحيد القوى، والاستفادة من الموارد الاستراتيجية العالمية المشتركة والمزايا التكنولوجية تحقيقًا للنمو والتطوّر المشترك. تهدف SOUEAST Motor إلى تشكيل مشهد جديد للتنقل في المستقبل مع الشركاء العالميين.