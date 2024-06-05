نيزا ليونج من شركة Qiming تظهر في قائمة Forbes Midas لعام 2024

شنغهاي، 5 مايو 2024 /PRNewswire/ -- تم الكشف عن قائمة فوربس ميداس (Forbes Midas) لعام 2023، وهي قائمة صناعية مرموقة لأفضل مستثمري رأس المال المخاطر في العالم. أصبحت نيزا ليونج ، الشريك الإداري في كيمنج فنتشر بارتنرز (Qiming Venture Partners) ، من أعضاء قائمة فوربس ميداس للسنة السادسة على التوالي؛ حيث احتلت المرتبة رقم 40 هذا العام.

تحتفل قائمة فوربس ميداس بالرؤى والإنجازات الاستثمارية الاستثنائية للمكرمين.

أظهرت نيزا وفريقها التزامًا قويًا بتحديد الشركات الناشئة التي تساهم في نظام الرعاية الصحية في الصين مع تلبية الاحتياجات الطبية العالمية غير الملباة. على مدى العقد الماضي ، أشرفت نيزا وفريقها على أكثر من 220 شركة رعاية صحية ، بما في ذلك جان آند لي فارماسيوتيكالز (Gan & Lee Pharmaceuticals) (SHSE: 603087) ، وسينوسل تك (SinocellTech) (SHSE: 688520) ، وستراكشر ثيرابيوتكس (Structure Therapeutics) (NASDAQ: GPCR) ، وزاي لاب (Zai Lab) (NASDAQ: ZLAB ، SEHK: 9688) ، وشرودنجر (Schrödinger) (NASDAQ: SDGR) ، وبيليف بايومد (Belief BioMed) ، وسيدايا (Caidya).

تعترف هذه الجائزة بالمهارات المهنية لنيزا بينما تمثل أيضًا شهادة على استراتيجيات الاستثمار المبتكرة والخبرة القطاعية لشركة كيمنج. حاليًا، تدير كيمنج فنتشر بارتنرز أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق بالرنمينبي برأس مال تم جمعه يقدر بِـ 9.5 مليار دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة في صناعات التكنولوجيا والمستهلكين والرعاية الصحية في المراحل المبكرة ومراحل النمو. في عام 2023 ، استثمرت كيمنج استراتيجياً ومنهجياً في ما يقترب من 80 شركة في القطاعات.

حافظت كيمنج على وتيرة استثمارية ثابتة في عام 2023 واستمرت في التقييم والاستثمار في المجالات المثيرة وغير المستقرة. بالإضافة إلى ذلك ، شاركت كيمنج بشكل استراتيجي في الاستثمارات اللاحقة في شركات المحفظة عالية الجودة.

وفي الوقت نفسه ، قامت كيمنج بتعزيز نظامها البيئي لخدمات الدعم بعد الاستثمار ، بما في ذلك الفعاليات، والتوظيف، واتصالات السوق، والأبحاث، والاستشارات المالية وتطوير الأعمال. تهدف هذه الخدمات إلى تعزيز الدعم لأصحاب المشاريع وشركات المحفظة.

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست شركة كيمنج فنتشر بارتنرز في عام 2006. حاليًا، تدير كيمنج فنتشر بارتنرز أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق بالرنمينبي برأس مال تم جمعه يقدر بِـ 9.5 مليار دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة في صناعات التكنولوجيا والمستهلكين والرعاية الصحية في المراحل المبكرة ومراحل النمو.

منذ ظهورنا لأول مرة، قمنا بدعم أكثر من 530 شركة سريعة النمو ومبتكرة. وقد حققت أكثر من 200 من شركات محفظتنا مخارج من خلال عمليات الطرح العام الأولي في بورصات نيويورك (NYSE) وناسداك (NASDAQ) وهونغ كونغ (HKEX) وبورصة شنغهاي أو شنتشن للأوراق المالية، أو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ أو بوسائل أخرى. هناك أيضًا أكثر من 70 شركة ضمن محفظة المجموعة حققت وضعية اليونيكورن أو سوبر يونيكورن.

العديد من شركات محفظتنا هي الشركات الأكثر تأثيراً اليوم في قطاعاتها الخاصة ، بما في ذلك شاومي (Xiaomi) (SEHK: 1810) ، ميتوان(Meituan) (SEHK: 3690) ، وبيلبيلي (Bilibili) (NASDAQ: BILI ، SEHK: 9626) ، وزيهو (Zhihu) (NYSE: ZH ، SEHK: 2390) ، وروبوروك (Roborock) (SHSE: 688169) ، وجان آند لي فارماسيوتيكالز(Gan & Lee Pharmaceuticals) (SHSE: 603087) ، وتايجرمد (Tigermed) (SZSE: 300347 ، SEHK: 3347 ، وزاي لاب (Zai Lab) (NASDAQ: ZLAB ، SEHK: 9688) ، وكانسينو بيولوجيكس (CanSino Biologics) (HSE: 6185 ، SHSE: 68185) ، وشرودنجر (Schrödinger) (NASDAQ: SDGR) ، وإيه بي تي ميديكال (APT Medical) (SHSE: 688617) ، New وهيلث هورايزون (Health Horizon) (SEHK: 6606) ، وسانيو ميديكال (Sanyou Medical) (SHSE:688085) ، وأموي دي إكس (AmoyDx) (SZSE: 300685) ، وبيري جينومكس (Berry Genomics) (SZSE: 000710) ، وسينوسل تك (SinocellTech) (SHSE: 688520) ، ويو بي تك (UBTech) (SEHK: 9880) ، ويوانكسين تكنولوجي (Yuanxin Technology) ، وسيدايا، وبيليف بايومد، و وي رايد (WeRide) ، وغيرها الكثير.