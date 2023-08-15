نيوتن (ان دبليو تي ان) تعلن عن اتفاقية للاستحواذ على حصة استراتيجية في Evergrande New Energy Auto

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت نيوتن (ان دبليو تي ان) (ناسداك: نيوتن (ان دبليو تي ان)، وهي شركة تكنولوجيا متنقلة صديقة للبيئة تقدم حلول التنقل المتميزة الخضراء التي تركز على الركاب إلى العالم يُشار إليها باسم "(نيوتن (ان دبليو تي ان)" أو "الشركة ")، اليوم أن الشركة قد توصلت إلى اتفاق للقيام باستثمار استراتيجي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. (HKSE:0708)، وهي شركة صينية لتصنيع السيارات متخصصة في تطوير السيارات الكهربائية ("EVGRF ")، بهدف تسريع تطوير نيوتن (ان دبليو تي ان) في مجال السيارات الكهربائية.

في 14 أغسطس 2023، أبرمت نيوتن (ان دبليو تي ان) وEVGRF اتفاقية اكتتاب في الأسهم بموجبها ستحصل نيوتن (ان دبليو تي ان) على ما يقرب من 27.50% من إجمالي عدد الأسهم العادية المصدرة الموسعة من EVGRF عند الإغلاق والحق في ترشيح غالبية مجلس إدارة EVGRF. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة المقترحة في الربع الرابع من عام 2023، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة وغيرها من شروط الإغلاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فعالية إعادة هيكلة ديون مجموعة إيفرجراند، وتأكيد خطة سداد الديون من قبل بعض دائني EVGRF، واستلام الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين المعمول بها.

وبصفتها شركة رائدة في مجال التنقل والطاقة الخضراء مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تمتلك نيوتن (ان دبليو تي ان) منشأة كاملة لتجميع المركبات في أبو ظبي. ومن الناحية التكنولوجية، وسعت نيوتن (ان دبليو تي ان) قدراتها لتشمل توليد الطاقة الكهروضوئية وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، وتوسعت بشكل استراتيجي في أعمالها، وتنافس في الأسواق المتنامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصين ودول أخرى في جميع أنحاء العالم. ويعد تركيز نيوتن (ان دبليو تي ان) على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية وتجربة الركاب الشخصية أمرًا أساسيًا لوضعها في السوق لأنها تمكن مستقبل التنقل.

تأسست EVGRF في عام 2019 وأصدرت تسعة طرازات جديدة من مركبات الطاقة، تم تسليم أول طراز منها تم إنتاجه بكميات كبيرة، Hengchi5، في أكتوبر 2022 وحظي بقبول جيد من قبل المستهلكين لجودته وتميزه. كما تمتلك EVGRF قدرات تكنولوجية رائدة في هندسة الشاسيه، ومجموعة نقل الحركة، والشبكات الذكية، وغيرها من مجالات السيارات الكهربائية. وتمتلك لدى EVGRF أيضًا مرافق تصنيع ذات مغزى ونظام سلسلة توريد توزيع عالمي.

وتعتقد الشركة أن الشراكة مع EVGRF ستمكن من التآزر بين الشركتين، مع تسهيل بحث وتطوير EVGRF والإنتاج الضخم لنماذج السيارات الجديدة للتصدير في نهاية المطاف إلى الخارج. ومن خلال المساعدة في تلبية احتياجات رأس المال على المدى القريب لـ EVGRF والشريك في توسيع سوقها في الخارج، تعتقد الشركة أن EVGRF يمكن أن تكون مفيدة في تلبية احتياجات السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.

تعمل دول الشرق الأوسط بنشاط على تعزيز التنمية منخفضة الكربون والتحول الأخضر في العديد من القطاعات. وافقت حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا على "تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050" المحدث الذي يقترح زيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030. وعلاوة على ذلك، في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتحويل الطاقة الجديدة، تشارك نيوتن (ان دبليو تي ان) في خطة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 مما يؤدي إلى استثمار 163 مليار دولار أمريكي في الطاقة المتجددة. ووفقًا لأبحاث الشركة، من المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة بمعدل سنوي يزيد عن 25% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

نبذة عن نيوتن (ان دبليو تي ان)

نيوتن (ان دبليو تي ان) هي شركة رائدة في مجال الطاقة الخضراء مكرسة لتوفير منتجات السيارات الكهربائية المتميزة التي تركز على الركاب وحلول الطاقة الخضراء للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وبصفتها شركة مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تمتلك نيوتن (ان دبليو تي ان) منشأة كاملة لتجميع المركبات في أبو ظبي.

تلتزم نيوتن (ان دبليو تي ان) بمستقبل حلول التنقل التي تدمج التصميم الرائد وأنماط الحياة الشخصية وإنترنت كل الأشياء (IoT) وتكنولوجيا القيادة الذاتية والنظام البيئي للطاقة الخضراء.

وبالإضافة إلى تقديم مركبات الطاقة الجديدة، تستكشف نيوتن (ان دبليو تي ان) الفرص في سلسلة قيمة الطاقة النظيفة بأكملها، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية والطاقة الهيدروجينية الخضراء وتخزين الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين ودول آسيوية أخرى وأوروبا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.nwtnmotors.com .

البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على عبارات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تتميز هذه العبارات التطلعية بأفعال مستقبلية أو مشروطة مثل "قد" و"سوف" و"نتوقع" و"ننوي" و"نتوقع" و"نعتقد" و"نقدر" و"نستمر" أو كلمات مماثلة. يجب عليك قراءة العبارات التي تحتوي على هذه الكلمات بعناية لأنها تناقش التوقعات والخطط المستقبلية، والتي تحتوي على توقعات للنتائج المستقبلية للعمليات أو الحالة المالية أو تذكر معلومات تطلعية أخرى.

البيانات التطلعية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول الأحداث المستقبلية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفوائد المتوقعة للاستثمار الاستراتيجي في EVGRF) والتي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، ونتيجة لذلك، تخضع للمخاطر والشكوك. وقد تختلف النتائج الفعلية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، فيما يتعلق بالفوائد المتوقعة من الصفقة المقترحة، وقدرة الأطراف على إتمام الصفقة المقترحة بنجاح أو في الوقت المناسب، والمسائل التي اكتشفتها نيوتن (ان دبليو تي ان) وهي تكمل العناية الواجبة لـ EVGRF وقدرة EVGRF على الحفاظ على إدراج أسهمها العادية في بورصة هونغ كونغ) اختلافًا كبيرًا عن تلك المنصوص عليها أو الضمنية في البيانات التطلعية. قد تتسبب العديد من العوامل في اختلاف الأحداث المستقبلية الفعلية جوهريًا عن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عوامل الخطر الواردة في إيداعات نيوتن (ان دبليو تي ان) مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي تتوفر للمراجعة على www.sec.gov . تسري البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. تنشأ مخاطر وشكوك جديدة مع مرور الوقت، وليس من الممكن بِـ نيوتن (ان دبليو تي ان) التنبؤ بتلك الأحداث أو كيف يمكن أن تؤثر عليها. في حالة حدوث تغيير في الأحداث والظروف المنعكسة في البيانات التطلعية لـ نيوتن (ان دبليو تي ان)، فقد تختلف أعمال نيوتن (ان دبليو تي ان) وحالتها المالية ونتائجها التشغيلية جوهريًا عن تلك المعبر عنها في البيانات التطلعية لـ نيوتن (ان دبليو تي ان).

ونُحذِّر القراء ألا يقوموا بالاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، ولا تتحمل نيوتن (ان دبليو تي ان) أية التزامات، ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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