نيوم تعلن عن "الانان" المنتجع السياحي الفريد بين الجبال والينابيع والبحر

نيوم، المملكة العربية السعودية, 21 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلن مجلس إدارة نيوم عن إطلاق منتجع "الانان"، وهو واحد من أحدث المشاريع السياحية على ساحل خليج العقبة، ويمثل نموذجاً فريداً للسياحة المستدامة لما يقدمه من تجارب غير مسبوقة للاستجمام وسط الطبيعة الهادئة والخلابة للمنطقة.

NEOM announces Elanan, a unique wellness retreat embedded in nature NEOM announces Elanan, a unique wellness retreat embedded in nature

ويقع "الانان" في منطقة تلتقي فيها الجبال بالبحر، ويطل في الوقت ذاته من أحضان واحةٍ خضراء تغذيها الينابيع الطبيعية القديمة في المنطقة. ويضم المنتجع 80 غرفة وجناحاً خاصاً، تركز على تعزيز أسلوب الرفاهية وتقديم الخدمات بأرقى المعايير والمفاهيم العصرية.

ومن خلال نهجها المبتكر لتعزيز الصحة والاستشفاء، تقدم مرافق "الانان" المدعومة بأحدث التقنيات العديد من الخيارات للضيوف للاستمتاع بتجارب الاستجمام وتجديد النشاط في بيئة مثالية توفر أقصى درجات الهدوء والراحة.

ومع رؤيته المعمارية القائمة على الابتكارات المتناغمة مع الطبيعة، سيوظف منتجع "الانان" أحدث تقنيات التصميم الحديثة ليحقق أقصى راحة ممكنة لضيوفه، حيث يتميز المنتجع بتصاميم عصرية فريدة تندمج مع البيئة المحيطة مشكلة لوحة بصرية مدهشة للزوار والضيوف، كما سيضم المنتجع مجسمات منحوتة بدقةٍ عالية تحاكي المناظر الطبيعية المحيطة، وتعكس مهارات إبداعية فنّية راقية.

ومنذ لحظة وصولهم سينعم الزوّار بتجربةٍ استثنائية، حيث تبدأ رحلة التجديد والتعافي بين أحضان الطبيعة الهادئة. وخلال فترة وجودهم في المنتجع يمكن للضيوف استكشاف الساحات الكبيرة والاستمتاع بخيارات الطعام المميزة، والاسترخاء في الحديقة المشمسة ومشاهدة المناظر الخلابة من أعلى برج الاستكشاف.

ويأتي الإعلان عن منتجع "الانان" في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو" و"نورلانا" و"أكويلم" و"زاردون" و"زينور"، وهي وجهات سياحية مستدامة تقع على ساحل خليج العقبة وتجسد التزام نيوم بالتنمية المستدامة.

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حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني [email protected] أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

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