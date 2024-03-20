نيوم تعلن عن "تريام"..وجهة للمغامرات واستكشاف الشواطئ الفيروزية

نيوم، المملكة العربية السعودية, 20 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلن مجلس إدارة نيوم عن وجهة "تريام" السياحية، وذلك في موقع فريد تلتقي فيه الطبيعة الصحراوية مع واحدة من أجمل البحيرات الفيروزية في الطرف الجنوبي من خليج العقبة. وتتميز هذه الوجهة بتصميمها المبتكر على شكل جسر يربط بين أجزاء البحيرة، إلى جانب التزامها بأعلى معايير الحفاظ على الطبيعة.

NEOM announces Treyam, its premier lagoon destination NEOM announces Treyam, its premier lagoon destination



وتحتوي الوجهة الجديدة على منتجع يضم 250 غرفة، ويوفر للضيوف مرافق وتجارب استثنائية للاسترخاء واستعادة النشاط والاستمتاع بالمناطق الطبيعية المحيطة، فيما تربط الوجهة بين الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحيرة من خلال تصاميمها التي تأخذ شكل الجسر، وعلى امتداد هذا "الجسر" تبرز واجهة مبتكرة تحاكي مشهد غروب الشمس من مسافةٍ بعيدة، كما تتميز الطوابق العلوية والسفلية من مرافق المنتجع بإطلالات بانورامية على البحيرة والسماء والمناظر الطبيعية المحيطة، التي سيتم الحفاظ عليها على امتداد الساحل.

وتتميز "تريام" بروائع بصرية تتكامل مع مسبحٍ بطول 450 متراً على ارتفاع 36 متراً عن مستوى سطح البحر، حيث يجسد هذا المسبح تجربة استثنائية من خلال إطلالته البانورامية على البحيرة والشعاب المرجانية النابضة بالحياة، والمياه الهادئة الممتدة حتى الأفق.

وتركز "تريام" على توفير بيئة مثالية تعزز روح المغامرة والاستكشاف، حيث تضم مجموعةً متنوعة من التجارب مثل الإبحار والغوص والرياضات المائية الأخرى، إلى جانب مجموعةٍ من الأنشطة البرية المثيرة. كما سيستمتع الضيوف بمرافق الصحة واللياقة البدنية المعززة بأحدث التقنيات، بالإضافة الى المطاعم الفاخرة.

تجمع "تريام" بين الهندسة المعمارية المستقبلية والجمال الطبيعي للمنطقة، وتقع على بعد مسافةٍ قصيرة من "ذا لاين"، حيث ستضع هذه الوجهة معياراً جديداً للسياحة المستدامة، وستشكل ملاذاً يقدم للضيوف والزوار تجارب لا مثيل لها.

ويأتي تطوير "تريام" في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن وجهات نيوم للسياحة الطبيعية المستدامة على ساحل خليج العقبة، وهي "ليجا"، و"إبيكون"، و"سيرانا"، و"أوتامو"، و"نورلانا"، و"أكويلم"، و"زاردون"، و"زينور"، و"الانان "، و"قيدوري"، والتي تجسد مجتمعةً التزام "نيوم" بالابتكار ومبادئ الاستدامة في هذه المنطقة الساحلية المتميزة بطبيعتها الساحرة.

الصور: https://fileshare.neom.com/s/3M5L8Q22XRczxNW

المواد الاعلامية: https://fileshare.neom.com/s/JACYYnqjmMdAMZA

كلمة السر: NEOMTreyam123

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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