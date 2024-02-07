نيوم تعلن عن مشروع "زينور" السياحي على خليج العقبة

نيوم، المملكة العربية السعودية, 7 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلن مجلس إدارة نيوم عن مشروع "زينور"، وهو منتجع يتم تطويره بين المناظر الطبيعية الصخرية على طول ساحل خليج العقبة. ويعد زينور من بين أحدث مشاريع نيوم التي تضم العديد من المناطق والوجهات والمواقع السياحية، ويستهدف المنتجع استقطاب الزوار الباحثين عن تجربةٍ سياحية متميزة وفائقة الفخامة.

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ويتميز "زينور" بكونه ملاذاً استثنائياً يوفر تجارب حصرية بفضل موقعه المميز، ما يمنح ضيوفه تجارب مثالية للاسترخاء أمام الطبيعة والواجهة البحرية الرائعة. وبفضل تصاميمه المعمارية والداخلية يوفر المنتجع أعلى مستويات الراحة، بالإضافة إلى بيئة متفردة للترفيه.

ويعد الوصول إلى "زينور" تجربة استثنائية، حيث سيمر الزوار عبر المدخل الذي تعلوه مظلة رائعة ومفتوحة على المناظر الطبيعية المحيطة، كما يتضمن أيضاً مساراً إلى الشاطئ يتميز بجماله الطبيعي. ويدمج هذا التصميم الفريد بسلاسة بين مرافق المنتجع وروعة المساحات المفتوحة في الهواء الطلق.

ويركز نهج "زينور" على تقديم تجاربٍ ساحلية استثنائية، حيث سيوفر مجموعةً مختارة من أفضل الخدمات والتجارب المعاصرة، بما في ذلك المسابح الخاصة، وصالات استرخاء على شاطئ البحر، ومطاعم فاخرة، وأماكن مميزة للترفيه ومرافق للاستجمام والصحة بمستوى عالمي.

كما سيقدم "زينور" مجموعةً واسعة من خيارات التسوق والترفيه عبر متاجرٍ راقية، وتجارب مخصصة للأعضاء بالتعاون مع الشركاء من أصحاب العلامات التجارية الرائدة عالمياً في مجالات الموضة والفن وأسلوب الحياة.

ويجسد "زينور" مثالاً حيّاً لمنتجع شاطئي يقدم لحظات لا تُنسى تعيد تعريف التجارب السياحية بأسلوبٍ تكاملي ما بين سحر الطبيعة والمرافق الداخلية والخارجية، ليشكّل علامةً فارقة في عالم النوادي الشاطئية على امتداد ساحل خليج العقبة.

وتماشياً مع التزام نيوم بالحفاظ على الطبيعة، سيتم تطوير "زينور" وإنجازه بشكلٍ مبتكر ومستدام يتناغم مع موقعه الساحلي.

جدير بالذكر أن تطوير "زينور" يأتي في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن وجهات "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو"، و"نورلانا"، و"أكويلم"، و"زاردون"، التي تعد جزءاً من وجهات نيوم للسياحة المستدامة على خليج العقبة.

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حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني [email protected] أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

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