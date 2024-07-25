هابيت التداول HabitTrade وAWS يتعاونان لدفع التحول الرقمي في الشرق الأوسط

الرياض، المملكة العربية السعودية, 25 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت HabitTrade، وهي منصة شهيرة لإدارة الاستثمار، عن شراكة استراتيجية مع خدمات الويب الأمازون (AWS).

تعزيز كفاءة تخصيص الأصول العالمية من خلال التعاون الاستراتيجي

يهدف التعاون إلى تمكين HabitTrade من الاستفادة من البنية التحتية السحابية المتقدمة وخدمات الأمان من AWS لدفع الابتكار الرقمي في قطاع إدارة الاستثمار. من خلال دمج تقنية AWS المتطورة، تسعى HabitTrade إلى تحسين كفاءة وأمان تخصيص الأصول العالمية لمستخدميها. يلتزم الطرفان ببناء نظام بيئي رقمي أكثر أمانًا وتطورًا، مما يمكّن المستخدمين من إدارة استثماراتهم بسهولة وثقة أكبر.

تعزيز إدارة الاستثمار وأمن البيانات

ستعمل منصة HabitTrade المبتكرة، المدمجة مع حلول AWS السحابية، على تعزيز حماية بياناتها الاستثمارية. سيمكن هذا التعاون HabitTrade من توسيع نطاق عملياتها وتحسين قدرات تحليل البيانات وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية الدولية.

وجهات النظر المدير

وقالت HabitTrade: "إن HabitTrade متحمسة للدخول في شراكة مع AWS لتعزيز أمن بيانات الاستثمار للعملاء في الشرق الأوسط". "يتيح لنا هذا التعاون تقديم حلول مبتكرة، مما يضمن أعلى معايير حماية البيانات."

علق دانيال، الرئيس التنفيذي لشركة HabitTrade قائلاً: "تتيح لنا الشراكة مع AWS الاستفادة من التكنولوجيا السحابية ذات المستوى العالمي لتقديم دعم أفضل لتخصيص الأصول العالمية لعملائنا. يعد هذا التحالف خطوة مهمة نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في توفير منصة آمنة وقوية لإدارة الاستثمار لمستخدمينا.

دعم رؤية النمو الرقمي في الشرق الأوسط

ويتماشى هذا التعاون مع الرؤية الأوسع لتعزيز النمو الرقمي والتنويع الاقتصادي في الشرق الأوسط. ستلعب ميزات الأمان المتقدمة لدى AWS، بما في ذلك التشفير والتحكم في الوصول والمراقبة المستمرة، دورًا رئيسيًا في ضمان سلامة وسرية بيانات الاستثمار التي تديرها HabitTrade.

حول خدمات الويب الأمازون

تعد خدمات الويب الأمازون (AWS) النظام الأساسي السحابي الأكثر شمولاً واعتمادًا على نطاق واسع في العالم، حيث تقدم أكثر من 200 خدمة كاملة الميزات من مراكز البيانات على مستوى العالم. يثق الملايين من العملاء - بما في ذلك الشركات الناشئة الأسرع نموًا والمؤسسات الكبرى والوكالات الحكومية الرائدة - في AWS لتشغيل البنية التحتية الخاصة بهم.

حول هابيت التداول

HabitTrade هي منصة تداول رائدة تعمل على تعزيز كفاءة الاستثمار، وتقليل التكاليف، وتوفير المزيد من الخيارات الاستثمارية من خلال الابتكار التكنولوجي. تلتزم HabitTrade بتقديم أحدث الحلول المالية، وتساعد المستثمرين على تخصيص الأصول العالمية بكفاءة وأمان في بيئة مالية دائمة التغير.

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