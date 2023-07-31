هاتف رينو10 برو+ 5G يرتقي بمعايير تصوير البورتريه للهواتف الذكية

150 مليون دولار استثمارات سنوية وفريق مكون من ألف متخصص في مجال التصوير لتطوير قدرات تصوير البورتريه الاحترافية على هواتف أوبو الذكية

هاتف رينو10 برو+ 5G يرتقي بأسلوب تصوير البورتريه بفضل عدسة تليفوتوغرافي عالية الجودة ونظام معالجة ال صور المتطور و إمكانات تصوير البورتريه المتكاملة وشاشة العرض فائقة الوضوح.

أوبو تطلق مسابقة Imagine IF Photography Awards لعام 2023 لتشجيع المستخدمين على دفع حدود الابتكار والتعبير الفني من خلال التصوير، وإطلاق العنان لإمكانيات التصوير اللامحدودة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 31 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- غيرت الصور والفيديوهات طريقة تواصلنا مع بعضنا البعض، لذلك بات مستخدمو الهواتف الذكية اليوم يبحثون عن المزيد من الميزات في كاميرات هواتفهم الذكية. وبدورها حرصت أوبو على تطوير نظام كاميرا متكامل قادر على التقاط صور واضحة وعالية الجودة، إلى جانب تجربة تصوير بورتريه احترافية ترتقي بمعايير التصوير الفوتوغرافي على الهواتف الذكية.

أوبو تضع معياراً جديداً لتصوير البورتريه الاحترافي على الهواتف الذكية

OPPO Reno10 Pro+ 5G

أدت الزيادة السريعة في القوة الحسابية المتاحة على الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة إلى قيام العديد من العلامات التجارية للهواتف الذكية بتقديم ميزات لـــتحسين الصور أو تجميلها لجعلها أكثر إشراقًا وجاذبية، لذلك، تدرك أوبو أهمية معالجة الضوء والظل في تعزيز جودة التصوير الفوتوغرافي وجعل صور البورتريه تبدو ثلاثية الأبعاد ونابضة بالحياة.

لا شك بأن خوارزميات معالجة الصور بالهاتف الذكي يمكنها أن تعزز من جودة التصوير، لكن الاعتماد المتزايد على هذه الخوارزميات يمكن أن يدمر أيضًا الكثير من المعلومات الطبيعية في الصورة. لذلك تحرص أوبو على الجمع بين المعرفة التقليدية للتصوير الفوتوغرافي وتقنيات التصوير الحاسوبي الذكية لتقديم نظام تصوير قادر على ضمان الترابط الواقعي بين الضوء والظل والمساحة والألوان الواقعية، بما يمكن المستخدمين من تخليد صور رائعة.

تخصص أوبو فريق مكون من أكثر من ألف خبير متخصص في التصوير وتستثمر ما يقارب من 156 مليون دولار أمريكي، بهدف تمكين المستخدمين من التقاط صور فوتوغرافية رائعة على هواتفهم الذكية، وتتعاون باستمرار مع مصورين معروفين ومهندسين في مجال الإضاءة ومتخصصين في مرحلة ما بعد الإنتاج لدمج رؤاهم وخبراتهم بما يعزز من تجربة تصوير البورتريه في منتجاتها وتعزيز معايير تصوير البورتريه في الهواتف الذكية، لالتقاط صور واضحة بأسلوب احترافي وألوان طبيعية وتأثيرات إضاءة وظل فائقة الواقعية.

تحديثات شاملة ترتقي بقدرات تصور البورتريه الاحترافية وتضمن تجربة تصوير متكاملة مع هاتف رينو10 برو+ 5G

عززت أوبو من تجربة التصوير ضمن هاتف رينو10 برو+ 5G من خلال سلسلة من التحديثات والترقيات على نظام التصوير المتكامل وأسلوب معالجة الصور والعرض، لتقديم إمكانات تصوير بورتريه بمعيار العدسة الواحدة العاكسة SLR لضمان وضوح الصورة، وتوازن الضوء والظل واللون.

ويضم هاتف رينو10 برو+ 5G الجديد أيضاً عدسة تليفوتوغرافي مستقلة ذات جودة احترافية تأتي لأول مرة ضمن سلسلة هواتف رينو الشهيرة، وذلك لتحسين وضوح الصورة وجودتها، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 64 ميجابكسل ومستشعر كاميرا 1/2 بوصة مع حساسية أعلى للأوان وقدرات تقريب بصري أعلى بثلاث مرات، مما يوفر مزيدًا من حرية تنسيق الصور ويحقق التوازن بين ما يتم تصويره وخلفية الصورة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الهاتف إمكانية تكبير وتصغير فائقة الوضوح تصل إلى 6 أضعاف ضمن مستشعر أوبو، وذلك لضمان الجودة البصرية وبما يتيح للمستخدمين التقاط صور مُقرَبة بجودة مثالية. وتأتي هذه العدسة مغطاة بطبقة بصرية مضادة للانعكاس تشتمل على أحدث تقنيات التثبيت البصري لصورة واضحة بدقة عالية.

بالإضافة إلى ميزات التصوير المتكاملة، تركز أوبو أيضاً على قدرات معالجة الصور لتحسين دقة تفاصيل الصور، حيث عززت من قوة بناء معالج الصور والأداء المتميز في هاتف رينو10 برو + 5G ضمن منصة Snapdragon® 8+ Gen 1 واستخدمت تركيبًا للصور متعدد الإطارات، لترتقي بقدرات تصوير البورتريه إلى مستوى جديد. فيما يتيح نظام RAW Domain Synthesis القيام بتحسينات كبيرة على وضوح الصورة في ظروف تصوير الضوء الخافت وعند التقاط صور البورتريه وعند التقريب الرقمي عالي الدقة. هذا ويقدم هاتف رينو10 برو + 5G قدرات متطورة لمعالجة الألوان بالذكاء الاصطناعي وميزات دمج البكسل العميق، حيث ستضمن هذه الميزات تحسينات كبيرة في وضوح الصورة وتناسق الألوان والضوء لصور رائعة لا مثيل لها بتفاصيل واقعية ثلاثية الأبعاد.

يضم هاتف رينو10 برو + 5G أيضاً ميزة تصوير البورتريه الشهيرة إلى جانب تقنية تركيز الأضواء، وإعدادات فتحة الكاميرا القابلة للتعديل، وخوارزميات تركيز الصور والخلفية المحسّنة. فيما حرصت أوبو أيضاً على إضافة تقنية التجزئة متعددة الدلالات لتحسين دقة الكشف عن الأنسجة المتكررة والمشاهد الأخرى، فيما يستخدم الهاتف خوارزميات مخصصة لتحسين مظهر الحواف بناءً على بيانات العمق.

وحرصت أوبو أيضاً على تزويد هاتف رينو10 برو + 5G بشاشة فائقة الوضوح بدقة 2772 × 1240 بتقنية عرض ProXDR Smart Display Control، والتي تستخدم خوارزمية التعرف على الصور عالية الدقة للكشف تلقائيًا عن مصادر الضوء المخزنة في بيانات الصورة ذات التدرج الرمادي وتعمل على ضبط سطوع الشاشة، مما يوفر نطاق ديناميكي أعلى بمعدل 8 أضعاف.

قدرات تصوير احترافية في متناول الجميع

تقدم أوبو مع سلسلة رينو10، مشروع خبير البورتريه ، والذي يستفيد من خبرات المصورين الفوتوغرافيين المحترفين ويستلهم من إتقانهم للضوء ورؤيتهم المتنوعة والمتعددة الثقافات لتحسين تقنيات الصور الأساسية بشكل مستمر ضمن سلسلة رينو. ومن خلال التحسينات التي تم إدخالها على قدرات التعرف على الهدف المراد تصويره، وميزات تعزيز وحماية الوجه ولون البشرة، وتحسين الخلفية، تتيح أوبو لمستخدمي رينو التقاط صور بورتريه رائعة تجمع بين نظرة المصور الاحترافية وأسلوبهم الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، تطلع أوبو أيضًا إلى الحصول على آراء وتعليقات مستخدميها حول العالم من خلال مشروع imagine IF Photography الجديد، حيث أطلقت أوبو في 17 أبريل 2023 مسابقة Imagine IF Photography Awards لتشجيع المستخدمين على دفع حدود الابتكار والتعبير الفني من خلال التصوير، وإطلاق العنان لإمكانيات التصوير اللامحدودة.

يشار إلى أن أوبو مستمرة بتقديم تجربة تصوير احترافية فريدة من نوعها، من خلال تطوير نظام الكاميرا الخاص بها والارتقاء بمعايير التصوير لتحسين ميزات الكاميرا ودراسة قدرات التصوير المتطورة لتضمن تجربة تضاهي الكاميرات الاحترافية.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2165850/OPPO_Reno10_Pro_5G.jpg

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