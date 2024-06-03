هالو! إندو آرابيا وهالو! آرابيا تكشفان النقاب عن هالو! 100 أيكونز في إطلاق مجلاتهما في دبي

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Abundantia Media Group

03 يونيو, 2024, 10:52 AST

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 3 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة أبوندانتيا ميديا غروب بكل الفخر عن إطلاق هالو! آرابيا وهالو! إندو آرابيا في دبي. كان حدث "ذا هالو! ليغاسي أوف تومورو" مناسبة عظيمة احتفلت بتراث العلامة التجارية وأبرزت مستقبلها المشرق في أمسية مليئة بالبريق والسحر حضرها مشاهير المجتمع وأهم الشخصيات الفاعلة المجال.

أبرز الأحداث:

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L-R: ALIZEH AGNIHOTRI, SUDHAKAR ADAPA, SALMAN KHAN
L-R: ALIZEH AGNIHOTRI, SUDHAKAR ADAPA, SALMAN KHAN

  الحضور على السجادة الحمراء: حضر هذا الحدث العديد من الشخصيات العالمية، وكان من أبرزهم نجم بوليوود سلمان خان، ومصمم الأزياء الشهير مانيش مالهوترا، والرياضية سانيا ميرزا، وسوزان نجم الدين، ولجين عمران، ونهى نبيل، وأديتي راو هيداري، وبوجا هيجدي، وإيمي روكو، وعمرو يوسف، وسيما المنصوري، وآمنة سعيد الحبتور، وراسيكا دوجال، وسايم علي، وغيرهم الكثير.

  حفل توزيع الجوائز: . قوبِل إطلاق مجلة "هالو! 100 آيكونز" بالتكريم والاحتفاء عبر مختلف القطاعات، بمشاركة كريمة من بعض الشخصيات المؤثرة من جنوب آسيا والشرق الأوسط في مجالات مثل الأعمال التجارية والأزياء والرياضة والإعلام الرقمي.

أعرب السيد سودهاكار أدابا، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوندانتيا ميديا غروب، عن سعادته بتقديم "هالو!" إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما أعرب عن امتنانه لمجتمعات هذه الدول لاستقبالهم الحار.

وأضاف: "إلى العلامة التجارية الرئيسية، هولا! في إسبانيا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لمنحنا مسؤولية نقل إرثهم في هذه المنطقة. وإنه لشرف وتكريم بالغين أن نُكلف بالتحدث باسم مؤسسة ذات مكانة عريقة كهذه، وأنا ملتزم بالحفاظ على معايير التميز التي تميز علامة هالو! التجارية صاحبة الإرث الثري."

. تتصدر غلاف العدد الأول من مجلة "هالو! إندو آرابيا" صور كل من نجم بوليوود سلمان خان والممثلة أليزيه أغنيهوتري؛ وصاحبة السمو الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود؛ وسعادة الشيخة انتصار الصباح؛ وعاصي وماريتا الحلاني، وهم أيضًا نجوم غلاف مجلة هالو! آرابيا.

أعربت كل من نادين الشاعر، رئيسة تحرير مجلة هالو! آرابيا، وفرح كارل ميهتا، محررة العدد الافتتاحي لمجلة هالو! إندو آرابيا عن حماسها إزاء العددين الافتتاحيين واللذان من المتوقع أن يجلبا مزيجًا من البريق والسحر والثقافة والقصص المؤثرة للقراء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولقد كان هذا الحدث بمثابة شهادة على الرقيّ والفخامة اللذان ستجلبهما مجلات هالو! إلى المنطقة، والتي تَعِدُ القراء بمحتوى لا مثيل له يحتفي بالشخصيات المؤثرة التي تشكل مستقبلنا.

جاءت قائمة الجوائز كالآتي:

اسم الفائز 

مُسمَّى الجائزة 

أمان جوبتا

Dynamic Entrepreneur

أمبيكا هندوجا

Creative Maverick

أميرة سجواني

Innovative Business Woman

آمنة الحبتور

Groundbreaking Businesswoman

جويل ماردينيان

Influential Entrepreneur

خديجة البستكي

Creative Visionary

ريم أبو سمرة

Visionary Businesswoman

ريزوان ساجان

Power Business Leader

سيما المنصوري

Excellence in Design

منال رستم

Top Trailblazer

سانيا ميرزا

Global Sports Icon

مانيش مالهوترا

Global Fashion Maestro

فراز مانان

Couture Trailblazer

أليزيه أغنيهوتري

Next-Gen Luminary + Power Collectives (Family)

إنجي وباتريك شلهوب

Regional Business Icons

سيما وسيلينا وساريشا فيد

Legacy Powerhouse

بوجا هيجدي

Pan-India Trailblazer

أديتي راو هيداري

Trendsetting performance

راسيكا دوغال

Avant-Garde Artiste

أورهان أواتراماني (أوري)

Digital Sensation

ماسوم ميناوالا

Transformational Influencer

براجاكتا كولي

Digital Gamechanger

نهى نبيل

Transformational Business Leader

إيمي روكو

Dynamic Changemaker

لُجين عمران

Versatile Sensation

روسيمين أوبجنهافين

Dynamic Pioneer

سوزان نجم الدين

Regional Screen Icon

 

أوسام الحدث-

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صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2428118/Abundantia_Media_Group_Group_Photo.jpg