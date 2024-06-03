هالو! إندو آرابيا وهالو! آرابيا تكشفان النقاب عن هالو! 100 أيكونز في إطلاق مجلاتهما في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 3 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة أبوندانتيا ميديا غروب بكل الفخر عن إطلاق هالو! آرابيا وهالو! إندو آرابيا في دبي. كان حدث "ذا هالو! ليغاسي أوف تومورو" مناسبة عظيمة احتفلت بتراث العلامة التجارية وأبرزت مستقبلها المشرق في أمسية مليئة بالبريق والسحر حضرها مشاهير المجتمع وأهم الشخصيات الفاعلة المجال.





أبرز الأحداث:

L-R: ALIZEH AGNIHOTRI, SUDHAKAR ADAPA, SALMAN KHAN

• الحضور على السجادة الحمراء: حضر هذا الحدث العديد من الشخصيات العالمية، وكان من أبرزهم نجم بوليوود سلمان خان، ومصمم الأزياء الشهير مانيش مالهوترا، والرياضية سانيا ميرزا، وسوزان نجم الدين، ولجين عمران، ونهى نبيل، وأديتي راو هيداري، وبوجا هيجدي، وإيمي روكو، وعمرو يوسف، وسيما المنصوري، وآمنة سعيد الحبتور، وراسيكا دوجال، وسايم علي، وغيرهم الكثير.

• حفل توزيع الجوائز: . قوبِل إطلاق مجلة "هالو! 100 آيكونز" بالتكريم والاحتفاء عبر مختلف القطاعات، بمشاركة كريمة من بعض الشخصيات المؤثرة من جنوب آسيا والشرق الأوسط في مجالات مثل الأعمال التجارية والأزياء والرياضة والإعلام الرقمي.

أعرب السيد سودهاكار أدابا، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوندانتيا ميديا غروب، عن سعادته بتقديم "هالو!" إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما أعرب عن امتنانه لمجتمعات هذه الدول لاستقبالهم الحار.

وأضاف: "إلى العلامة التجارية الرئيسية، هولا! في إسبانيا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لمنحنا مسؤولية نقل إرثهم في هذه المنطقة. وإنه لشرف وتكريم بالغين أن نُكلف بالتحدث باسم مؤسسة ذات مكانة عريقة كهذه، وأنا ملتزم بالحفاظ على معايير التميز التي تميز علامة هالو! التجارية صاحبة الإرث الثري."

. تتصدر غلاف العدد الأول من مجلة "هالو! إندو آرابيا" صور كل من نجم بوليوود سلمان خان والممثلة أليزيه أغنيهوتري؛ وصاحبة السمو الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود؛ وسعادة الشيخة انتصار الصباح؛ وعاصي وماريتا الحلاني، وهم أيضًا نجوم غلاف مجلة هالو! آرابيا.

أعربت كل من نادين الشاعر، رئيسة تحرير مجلة هالو! آرابيا، وفرح كارل ميهتا، محررة العدد الافتتاحي لمجلة هالو! إندو آرابيا عن حماسها إزاء العددين الافتتاحيين واللذان من المتوقع أن يجلبا مزيجًا من البريق والسحر والثقافة والقصص المؤثرة للقراء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولقد كان هذا الحدث بمثابة شهادة على الرقيّ والفخامة اللذان ستجلبهما مجلات هالو! إلى المنطقة، والتي تَعِدُ القراء بمحتوى لا مثيل له يحتفي بالشخصيات المؤثرة التي تشكل مستقبلنا.

جاءت قائمة الجوائز كالآتي:

اسم الفائز مُسمَّى الجائزة أمان جوبتا Dynamic Entrepreneur أمبيكا هندوجا Creative Maverick أميرة سجواني Innovative Business Woman آمنة الحبتور Groundbreaking Businesswoman جويل ماردينيان Influential Entrepreneur خديجة البستكي Creative Visionary ريم أبو سمرة Visionary Businesswoman ريزوان ساجان Power Business Leader سيما المنصوري Excellence in Design منال رستم Top Trailblazer سانيا ميرزا Global Sports Icon مانيش مالهوترا Global Fashion Maestro فراز مانان Couture Trailblazer أليزيه أغنيهوتري Next-Gen Luminary + Power Collectives (Family) إنجي وباتريك شلهوب Regional Business Icons سيما وسيلينا وساريشا فيد Legacy Powerhouse بوجا هيجدي Pan-India Trailblazer أديتي راو هيداري Trendsetting performance راسيكا دوغال Avant-Garde Artiste أورهان أواتراماني (أوري) Digital Sensation ماسوم ميناوالا Transformational Influencer براجاكتا كولي Digital Gamechanger نهى نبيل Transformational Business Leader إيمي روكو Dynamic Changemaker لُجين عمران Versatile Sensation روسيمين أوبجنهافين Dynamic Pioneer سوزان نجم الدين Regional Screen Icon

أوسام الحدث-

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صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2428118/Abundantia_Media_Group_Group_Photo.jpg