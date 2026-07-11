هاي سكول جيت تعلن إطلاق أول مدرسة ثانوية أمريكية خاصة عبر الإنترنت مخصصة للمتعلمين البالغين حول العالم

مدرسة أمريكية خاصة مسجلة في ولاية فلوريدا (رمز المدرسة: 4845) تفتح آفاقًا جديدة أمام البالغين حول العالم لاستكمال تعليمهم الثانوي عبر نموذج تعليمي مرن يعتمد على التعلم الإلكتروني.

ORLANDO, FL, 10 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أورلاندو، فلوريدا – أعلنت هاي سكول جيت (High School Gate) عن إطلاقها المرتقب كمدرسة ثانوية أمريكية خاصة عبر الإنترنت، مخصصة حصريًا للمتعلمين البالغين (18 عامًا فأكثر)، بهدف تمكينهم من الحصول على شهادة الثانوية الأمريكية من خلال نموذج تعليمي مرن، ميسور التكلفة، وموثوق.

ويأتي إطلاق المدرسة في وقت تشير فيه تقديرات اليونسكو إلى وجود نحو 273 مليون طفل وشاب خارج مقاعد الدراسة، في حين لا يُكمل سوى نحو ثلثي الشباب مرحلة التعليم الثانوي. كما تؤكد المنظمة أن فرص تعليم الكبار لا تزال غير كافية في العديد من دول العالم، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات والأزمات الإنسانية.

كما أظهرت دراسة استقصائية أجرتها هاي سكول جيت بين المهتمين بالعودة إلى الدراسة أن أبرز التحديات تتمثل في الأعباء المالية، وضيق الوقت، والالتزامات الأسرية والمهنية، والحاجة إلى شهادة تتمتع بالمصداقية والاعتراف.

وقال الدكتور أبوبكر إدريس، رئيس ومؤسس هاي سكول جيت:

"التعليم لا ينبغي أن يكون له عمر محدد أو فرصة واحدة فقط. فما زال ملايين البالغين حول العالم يحملون حلم إكمال تعليمهم الثانوي، لكن ظروف الحياة حالت بينهم وبين تحقيقه. لقد أُنشئت هاي سكول جيت لنؤكد لهم أن رحلتهم التعليمية لم تنتهِ بعد، وأن لكل إنسان الحق في فرصة ثانية للتعلم، والنمو، وصناعة مستقبل أفضل."

وتُعد هاي سكول جيت مدرسة ثانوية أمريكية خاصة مسجلة في ولاية فلوريدا (رقم رخصة المدرسة: 4845)، وتعتمد منهجًا قائمًا على الكفايات ومتوافقًا مع المعايير الأكاديمية لولاية فلوريدا، ويقدمه معلمون مؤهلون مدعومون بأدوات تعليمية حديثة وتقنيات ذكاء اصطناعي وخدمات دعم أكاديمي مخصصة. وتُطرح البرامج باللغة الإنجليزية مع دعم للمتعلمين الناطقين بالعربية، على أن يتم التوسع مستقبلًا إلى اللغتين الإسبانية والفرنسية.

وتنطلق المدرسة من فلسفة GATE – Global Access To Education (الوصول العالمي إلى التعليم)، وتسعى إلى تمكين خريجيها من مواصلة تعليمهم العالي من خلال شراكات دولية مع جامعات ومؤسسات تعليمية حول العالم.

ويدعو القائمون على المدرسة الراغبين في استكمال تعليمهم، إلى جانب الجامعات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات المجتمعية المهتمة بالشراكة، إلى زيارة www.highschoolgate.com للتعرف على البرنامج، والانضمام إلى قائمة الانتظار، واستكشاف فرص التعاون لدعم الوصول العالمي إلى التعليم.