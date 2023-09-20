هايبرميديا وريم مول يدخلان في شراكة إعلانية استراتيجية Middle East - Arabic USA - English Middle East - English Hypermedia 20 سبتمبر, 2023, 08:30 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحقيق أقصى تأثير في شبكات الإعلانات الخارجية الرقمية في مراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ --أعلنت هايبرميديا، الشركة التكنولوجية الرائدة في قطاع الاعلانات الخارجية الرقمية (DOOH) في المنطقة، عن فوزها بحقوق الاعلانات الخارجية الحصرية لريم مول أحد أشهر وجهات التسوق في العالم. واعتبارًا من الأول من مايو 2023، يمنح هذا الاتفاق هايبرميديا مهام تركيب وصيانة وإدارة شبكة الاعلانات الخارجية الكاملة لريم مول. Continue Reading

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بعد تحقيق المزيد من الإنجازات في استخدام التقنيات الذكية وتحليل البيانات في بيئة التجزئة، ستوفر هايبرميديا - الشركة الفرعية التابعة لمجموعةW Group - تأثيرًا فريدًا من نوعه قابلًا للقياس داخل المتاجر عن طريق توفير بيانات قيمة للمعلنين.

وستقوم هايبرميديا بإطلاق واحدة من أكبر الشبكات الرقمية التي شهدتها مراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر تركيب أكثر من 200 لوحة إعلانية رقمية بالاضافة إلى مساحات ترويجية في ريم مول. وبهذه الخطوة تكون هايبرميديا قد عززت ريادتها في قطاع الإعلانات الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، ورسخت دورها الإقليمي في وسائط التجزئة والتحول الرقمي في عالم الإعلانات الخارجية. إذ تعتبر القدرة على توفير استهداف فوري وقياس الجمهور في الوقت الحقيقي اختراقًا مهماً في مجال التواصل في المساحات المغلقة، ومغيّرا لقواعد اللعبة في صناعة الاعلانات الخارجية بشكل عام.

وتعليقاً على الشراكة، قال حبيب وهبي رئيس مجموعة W Group ومديرها التنفيذي: "متحمسون لتأمين هذه الشراكة الاستراتيجية مع ريم مول. يُظهر هذا الإنجاز الهام التزام هايبرميديا بالنمو والابتكار في مجال الإعلانات الخارجية الرقمية. من خلال دمج شبكتنا المتقدمة للوسائط الرقمية مع مرافق ريم مول الحديثة، نحن حريصون على تقديم تجارب إعلانات خارجية غير مسبوقة تأسر الجمهور وتعيد تعريف رحلة التسوق. هذا التعاون يمثل فصلاً مثيراً بالنسبة لهايبرميديا ويؤكد ريادتنا في هذه الصناعة".

من جهته، أعرب بروس فون كوفمان، مدير ريم مول، عن سعادته بتلك الشراكة المهمة، قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع هايبرميديا لنشر شبكة رقمية استثنائية داخل ريم مول. من خلال وجود أكثر من 200 لافتة رقمية متطورة موضوعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء المول، نحن على استعداد لإنشاء إحدى أكبر وأكثر الشبكات الرقمية تفاعلية التي شهدتها مراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة. من خلال التعاون مع هايبرميديا، سندمج بسلاسة عروضاً رقمية مثيرة في رحلة زوار المول، مما يتيح للعلامات التجارية والبائعين التواصل مع جمهورنا المتنوع بطرق أكثر تأثيراً وإقناعاً."

ويتمتع ريم مول بنظام بيئي للتسوق يربط بسلاسة بين التجار وزبائنهم، مما يتيح العروض المبتكرة والصفقات المخصصة لكل متسوق. من خلال دمج قياس الجمهور والتحليلات مع هايبرميديا، سيتمكن ريم مول من تقديم توصيات وصفقات مخصصة تتناسب مع تفضيلات كل عميل. على سبيل المثال، برامج هايبرميديا المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) ، التي تتكامل بسلاسة مع أي منصة إدارة اللافتات الرقمية في ريم مول، والمزودة بخدمات تحليلات البيانات على مدار الساعة لتقديم بيانات الجمهور في الوقت الحقيقي، ستساهم في تحقيق رسائل شخصية أكثر دقة وتفاعلية، مما يتيح الفرص للتحسين والكفاءة وابتكار استراتيجيات تسويق أكثر تأثيراً، وبالتالي يتيح العديد من الفرص القابلة للقياس في مجال التسويق.

وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء معيار جديد للإعلانات الخارجية الرقمية في الإمارات، مما يوفر تجربة تسوق محسّنة وممتعة. تعد هذه الأدوات التحليلية، التي تقدمها هايبرميديا، الأولى من نوعها في المنطقة، حيث توفر تقارير موثوقة في الوقت الحقيقي عن مقاييس مثل حركة الجمهور والانطباعات والمشاهدات المؤهلة وأوقات المشاهدة للتحقق من أداء الإعلانات وتحديد أي خملات إعلانية تعمل بشكل أفضل. من خلال دمج خبراتهما ومواردهما، يقوم كل من هايبرميديا وريم مول برفع التواصل بين موردي وسائط الإعلانات والعلامات التجارية والمستهلكين إلى مستويات لا مثيل لها، محدثين ثورة في الرحلة الرقمية لملايين الزوار والمتسوقين في ريم مول.

هايبرميديا هي شركة رائدة في مجال الإعلانات الخارجية ووسائط التجزئة في المتاجر، ومن خلال حصولها على شراكة حصرية في حقوق الإعلانات الخارجية في ريم مول، فإنها تسد الفجوة في فعالية الحملات في هذا العصر، من خلال بيانات الجمهور في الوقت الحقيقي. بفضل خبرتها الواسعة في الصناعة ونهجها المبتكر، فإنها تتطلع لخلق تجارب إعلانية أكثر تأثيراً وجاذبية في بيئة ريم مول الساحرة.

عن هايبرميديا:

هايبرميديا التابعة لمجموعة W Group، هي واحدة من أبرز مالكي وسائط الإعلانات الخارجية الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، ملتزمة بتوفير تجارب إعلانية أكثر تأثيراً. مع التركيز على حملات الإعلانات التفاعلية والديناميكية، تتميز هايبرميديا بمحفظة تضم شبكات وسائط تكنولوجيا متقدمة ومواقع متميزة، معززة بأدوات قياس البيانات. في مقدمة تكنولوجيا الإعلانات الخارجية الرقمية، تقدم هايبرميديا حلولاً استراتيجية تأسر الجماهير وتحقق النتائج، مؤكدة ريادتها في صناعة الاعلانات الخارجية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على أحدث مستوى لإنشاء محتوى شخصي وتفاعلي يتماشى مع احتياجات الجمهور ويشد انتباههم بطريقة أعمق.

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عن ريم مول:

ريم مول هو أحدث مجمع تجاري ضخم في المنطقة، يقع في قلب أبوظبي الجديد، حيث التسوق والترفيه والتسلية تتجمع في تجربة فريدة من نوعها. كوجهة رائدة وراقية للتجزئة والترفيه في أبوظبي والمنطقة، يقدم ريم مول مجموعة مبهرة من العلامات التجارية العالمية والمحلية، مما يضمن تجربة تسوق عالمية المستوى للزوار.

بمساحة إجمالية تبلغ 185,650 متر مربع، يضم ريم مول 400 من أفضل المحلات التجارية والمطاعم. سواء كنت تبحث عن أحدث صيحات الموضة، أو المجوهرات الرائعة، أو الهدايا الفريدة، فإن ريم مول يوفر كل ما تحتاجه. يعتبر المول مركزًا رئيسيًا يضم عددًا من المتاجر الشهيرة مثل سنو أبوظبي، VOX Cinemas، كارفور، هوم سنتر، وزارا، حيث ستجد كل ما تحتاجه تحت سقف واحد. ويضم المول أيضًا أكبر عدد من مواقف السيارات في الإمارة - 6,740 موقف سيارة

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