هايسنس تزيد من إثارة بطولة UEFA EURO 2024™ مع مناطق المشجعين الغامرة

كينغداو ، الصين ، 24 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- تبرز شركة هايسنس ، وهي علامة تجارية عالمية للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية ، شراكتها الثالثة المتتالية مع بطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™) بينما تستضيف سلسلة من أنشطة مشاركة المشجعين دون اتصال بالإنترنت لاستعراض تكنولوجيا العرض مع تجارب مشاهدة عالية المستوى للمشجعين في جميع أنحاء العالم.

Hisense Fan Zone

مع تزايد الإثارة لبطولة يويفا يورو 2024، يغمر عشاق كرة القدم على مستوى العالم أنفسهم في إثارة البطولة. هايسنس هي في طليعة توليد هذا الحماس ، بعد أن أطلقت رسميا مجموعة من الأنشطة الميدانية للمشجعين. وتشمل هذه الجولات جولة 'مجد بلا حدود' ، ومنطقة المعجبين ، وحملة اللوحات الجدارية 'مجد بلا حدود' ، ومناطق العرض التجاري ، وكلها تخلق أجواء نابضة بالحياة ومثيرة في المدن المضيفة للبطولة.

بهدف صياغة تجربة قائمة على سيناريوهات محددة للأجهزة المنزلية لشركة هايسنس ، أنشأت هايسنس "مناطق مشجعين" في برلين وميونخ. تتميز هذه المناطق بعرض المنتجات والألعاب التفاعلية بما في ذلك "مختبر تدريب هايسنس"، و"الدفاع عن عارضة المرمى"، و"خطوات رقصة السامبا"، و"كرة قدم الطاولة". تجسد أنشطة المشجعين تلك أيضًا عزم هايسنس على "ألا تستقر أبدًا في المركز رقم 2 عالميا".

يمكن للزوار أيضًا تجربة شاشات هايسنس "يو إل إي دي تي في يو سفن إن" (ULED TV U7N)، التلفزيون الرسمي لبطولة يويفا يورو 2024 داخل مناطق المشجعين. للحصول على تجربة رياضية مذهلة حقًا، توفر شاشات "ميني إل إي دي" (Mini LED) فخامة الظلام الواقعية والسطوع الرائع مع طيف واسع يزيد من وضوح كل لون. يواكب وضع التأخير التلقائي المنخفض ومعدل التحديث المتغير بتردد 144 هرتز أكثر الأنشطة قوة.

لا تعزز أنشطة المعجبين في هايسنس تجربة مشاهدة بطولة يويفا يورو 2024 فحسب ، بل تسلط الضوء أيضًا على التكنولوجيا المتطورة للشركة والتزامها بتوفير حلول عرض من الدرجة الأولى. وفقًا لشركة أوميدا (Omdia)، احتلت هايسنس المرتبة الثانية عالميًا في شحنات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في أجهزة التلفزيون مقاس 100 بوصة في كل من عام 2023 والربع الأول من عام 2024. في السوق الأوروبية ، معقل بطولة يويفا يورو 2024، زادت شحنات تلفزيون هايسنس بنسبة 35.9٪ في الربع الأول من هذا العام ، متفوقةً على باقي أطراف الصناعة.

نبذة عن هايسنس

هايسنس هي علامة تجارية عالمية رائدة للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية والشريك الرسمي لبطولة يويفا يورو 2024. وفقًا لشركة أوميدا، احتلت هايسنس المرتبة الثانية عالميًا في شحنات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في أجهزة التلفزيون مقاس 100 بوصة في كل من عام 2023 والربع الأول من عام 2024. وتوسعت الشركة بسرعة لتعمل في أكثر من 160 دولة وتتخصص في السلع المتعددة الوسائط والأجهزة المنزلية ومعلومات تكنولوجيا المعلومات الذكية.