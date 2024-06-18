هايسنس تنضم إلى أسطورتي حراسة المرمى إيكر كاسياس ومانويل نوير لتسليط الضوء على منتجات Hero ضمن حملة "مجد بلا حدود" بالتزامن مع بطولة UEFA EURO 2024™

كينغداو، الصين، 18 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- هايسنس، وهي العلامة التجارية العالمية الرائدة للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في شحنات التلفزيون من عام 2022 إلى الربع الأول من عام 2024، تدخل في دائرة الضوء مع فيديو جديد للسفراء. فقد تعاونت العلامة التجارية مع سفيريها العالميين، إيكر كاسياس ومانويل نوير لتزويد المشجعين بتجربة المشاهدة المثالية لمباريات بطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™).

Hisense TV remains global No.2 and 100’’ TV global No.1 Hisense partners with Iker Casillas and Manuel Neuer as Global Ambassador

وبصفتها شريكًا رسميًا لبطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™)، أطلقت هايسنس مؤخرًا حملة "مجد بلا حدود"، حيث عينت الحارسين الشهيرين كسفيرين عالميين لحملة هايسنس. تأتي حملة "مجد بلا حدود" لتحتفي بالسعي الدؤوب نحو التميز الذي يتشاركه لاعبي كرة القدم المحترفين الذين يسعون إلى الفوز بلقب بطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™)، وكذلك بشغف هايسنس الدائم بتجاوز كل الحدود في عالم الأجهزة المنزلية.

يمثل كلا الحارسين الشهيرين الموثوقية المطلقة في المساعدة على ضمان نجاح فرقهم، تمامًا كما تسعى هايسنس بقوة في التزامها بالنجاح في تحسين حياة عملائها بالتكنولوجيا المبتكرة الموثوقة.

ويعرض فيديو السفراء الجديد مهارات النجمين مقابل عرض لمنتجات هايسنس هيرو (Hero) المبتكرة لبطولة يورو 2024 (EURO 2024™) المصممة لجعل حياة الناس أفضل؛ حيث يتفاعلان بشكل مرح مع مجموعة من المنتجات تشمل شاشات تلفزيون "يو إل إي دي تي في يو 7 إن" (ULED TV U7N)، وشاشات تلفزيون "ليزر تي في إل 9 إتش" (Laser TV L9H)، وسلسلة غسالات "سفن إس" (7S)، وثلاجات بيور فلات سمارت (PureFlat Smart)، ومكيفات الهواء إنرجي برو إكس (Energy Pro X). مع اقتراب البطولة ، يمكن للمستهلكين الاستمتاع بمنتجات هايسنس المبتكرة مع صفقات رائعة من خلال تجار التجزئة المحليين ومنصات التجارة الإلكترونية أمازون (Amazon)، وبولونجيه (Boulanger)، و دارتي (Darty)، وإم إس دي (MSD)، وميديا وورلد (Mediaworld)، وغيرها.

تشكل هذه الحملة امتدادًا لشراكة هايسنس الناجحة مع بطولة يويفا يوروبيان تشانمبيونشيب (UEFA European Championship™)؛ حيث تعد هذه البطولة هي الثالثة على التوالي التي ترعاها شركة هايسنس، وهو الأمر الذي يمثل فرصة مهمة لتعزيز ارتباط علامة هايسنس التجارية بالعملاء حول العالم. منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حقوقًا حصرية لشركة هايسنس كمزود رسمي لشاشات التحكيم بمساعدة الفيديو (الفار) لدورة بطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™). وهذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحقوق والمصالح الحصرية لشاشات التحكيم بمساعدة الفيديو (الفار)، مما يدل على أن تقنية هايسنس تم اختبارها والاعتراف بها.

نبذة عن هايسنس

تعتبر هايسنس إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™). وفقًا لبيانات شركة أومديا (Omdia)، تحتل هايسنس المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث شحنات شاشات التلفزيون والمرتبة الأولى في شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024. وحققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، ومعلومات تكنولوجيا الاتصالات الذكية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2439988/image.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2439989/image.jpg

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?vAdQDBDhW8qk