هاينز تطلق حملة واسعة على مستوى دبي احتفالاً بإطلاق «كاتشب هاينز زيرو»

أطلقت هاينز منتج «كاتشب هاينز زيرو» (Heinz Ketchup Zero) ، وهو أول كاتشب طماطم من هاينز من دون إضافة سكر أو ملح، من خلال حملة جريئة على مستوى المدينة تمزج بين التجارب التفاعلية للعلامة، وابتكارات التسوّق الإلكتروني، والسرد القصصي الرقمي المرح.

تضمّنت حملة «ساعة الصفر» ثلاجة «هاينز زيرو» التفاعلية الناطقة، وسباق تسوّق إلكتروني عند منتصف الليل عبر تطبيق كارفور (Carrefour Now) ، وتقديم «هاينز زيرو برجر» مجاناً، بهدف إثارة ضجة واسعة وتعزيز التفاعل مع المستهلكين عبر نقاط تواصل متعددة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 17 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت هاينز، العلامة التجارية المفضّلة للكاتشب في العالم، منتج «كاتشب هاينز زيرو»، وهو أول كاتشب تنتجه الشركة من دون إضافة سكر أو ملح، مع الحفاظ على المذاق الفريد لهاينز، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات على أرض الواقع وعبر الإنترنت اجتاحت المدينة بأكملها.

أطلقت هاينز حملة جريئة على مستوى المدينة استثمرت في الثقافة والمجتمع والنبرة المرحة والجريئة التي تتميّز بها العلامة التجارية. وكانت ثلاجة «هاينز زيرو» الناطقة (Heinz Zero Fridge) في قلب هذه الفعاليات، إذ منحت دبي حرفياً شيئاً للحديث عنه. طُلِب من الضيوف أن يتغلّبوا على الثلاجة الناطقة في تحدّيات «زيرو» قبل أن تشير الساعة إلى منتصف الليل (00:00)، للفوز بـ«كاتشب هاينز زيرو» مجاناً وهدايا أخرى. فاجأت الثلاجة الناس في جميع أنحاء المدينة، حيث مازحتهم، واختبرتهم، وكافأت كل من تفاعل معها. تم توزيع أكثر من 700 عبوة من «كاتشب هاينز زيرو» على مدى عطلتَي نهاية الأسبوع، مع تقديم قسائم بقيمة إجمالية قدرها 33,000 درهم إماراتي للمشاركين.

وتجاوزت الحملة التجريبية الشوارع لتصل إلى الفضاء الرقمي. ومن خلال تفعيل ترويجي هو الأول من نوعه للتسوّق الإلكتروني عند منتصف الليل عبر تطبيق «كارفور» (Carrefour Now) ، مُنِح المتسوّقون الذين أتمّوا عملية الشراء وكانت سلالهم تحتوي على «كاتشب هاينز زيرو» بين الساعة 00:00 و00:01 قسائم شرائية بقيمة 100 درهم إماراتي.

كما عقدت هاينز شراكة مع مطعم Vegan Burger في دبي مول لإطلاق مفاجئ وحصري لبرجر «هاينز زيرو برجر» عند منتصف الليل، حيث قدّمت برغر مجانياً لأول 50 من المعجبين على مدى ليلتين متتاليتين؛ وهي لفتة جسّدت روح «ساعة الصفر» للحملة عبر نقاط التواصل المادية والرقمية.

قالت بسنت الغنّام، رئيسة قسم التسويق في شركة كرافت هاينز الشرق الأوسط وأفريقيا: «مع كاتشب هاينز زيرو، أثبتنا أن صفر سكر وصفر ملح لا يعنيان صفر نكهة أو صفر متعة. لقد وضعنا دبي قيد الاختبار من خلال تحدّي "الثلاجة الناطقة"؛ فلم يتمكّن من فتحها للحصول على مذاق «هاينز زيرو» إلا الأكثر جرأة».

يثبت «كاتشب هاينز زيرو» أنه رغم صفر سكر وصفر ملح، يبقى الاختيار واحداً: هاينز، إذ لا أحد يقدّم النكهة والمرح مثل هاينز.

