هواوي تستعرض MatePad الجديد، مع تصميم أنيق للمستخدمين الشباب العصريين

برشلونة، إسبانيا، 14 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- تستعد هواوي لحدث إطلاق منتج هواوي المبتكر المنتظر بشدة في 19 سبتمبر. كشفت واحدة من الصور التي تمت مشاركتها عن جهاز HUAWEI MatePad 12 X - الجيل الجديد من السلسلة الذي أتى حاملًا معه الأناقة والإنتاجية للمستخدمين الشباب.

تحديث لسلسلة MatePad - جمالية فريدة، أناقة ببساطة عملية

لطالما ركزت سلسلة HUAWEI MatePad على تقصي وتلبية احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن أدوات للإبداع والإنتاجية والتعليم والترفيه. وقد لاقى ذلك صدى بين المستهلكين، كما يتضح. في 6 أغسطس، أصدرت وكالة البيانات الثالثة Canalys تقريرها العالمي عن شحنات الأجهزة اللوحية في الربع الثاني من عام 2024[1]، والذي كشف أن جهاز Huawei اللوحي يحتل المرتبة الثالثة بين جميع العلامات التجارية الأخرى للأجهزة اللوحية. ويعد هذا الإنجاز بمثابة إرساء لمكانة هواوي في سوق الأجهزة اللوحية العالمية، وهو دليل على الحرفية التي تتسم بها برمجيات الشركة وأجهزتها القوية.

كشف المقطع التشويقي أن HUAWEI MatePad 12 X سيكون متاحًا في نسخة خضراء فاتحة وخفيفة، تذكيرًا بجمال الأوراق المتفتحة حديثًا من براعمها، وليضفي طابعًا طبيعيًا ومبهجًا. نستطيع من المقطع التشويقي ملاحظة مجموعة ألوان جريئة ومميزة، مع طبقة لامعة على سطح الجهاز اللوحي، مانحةً إياه جمالية فريدة وأناقة بسيطة عملية. يدلنا تأثير الماء المتوهج في المقطع التشويقي إلى لمسة نهائية متلألئة، والتي قد تأتي مع تأثير فريد وجميل لتغيير اللون، اعتمادًا على الإضاءة وزاوية الرؤية.

بالإضافة إلى ما سبق، نعلم أن جسم الجهاز اللوحي معدني بالكامل وذو تصميم سلس متكامل. هناك أيضًا كاميرا خلفية أنيقة المظهر. بتصميمه المتسق والمذهل بصريًا، تخلق خطوط الكاميرا الحدة وحوافه المذهبة البرّاقة تباينًا ساحرًا.

يشير حرف "X" في HUAWEI MatePad 12 X إلى إمكانات الجهاز اللوحي المتميزة في الحجم والأداء والتصميم. من المتوقع أن يقدم هذا الجهاز اللوحي، بجسم أنيق خالص من المعدن، ميزات ذكية على مستوى الأجهزة الرائدة وتطبيقات مبتكرة مثل GoPaint و HUAWEI Notes إلى أيدي المستخدمين. يستطيع الجهاز عبر التكامل السلس مع الملحقات التي تعمل بنظام NearLink، مثل قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثالث) ولوحة مفاتيح HUAWEI Smart Magnetic، أن يجعل تجربة العمل والدراسة والإبداع في أثناء التنقل أسهل من أي وقت مضى للمبدعين والطلاب.

قد يرمز "X" أيضًا إلى "الاستكشاف – explore"—مما يجعل الكمبيوتر اللوحي كرفيق للمهنيين الشباب والطلاب والمبدعين المتحمسين لتخطي حدود المألوف والتعبير عن أنفسهم واتباع شغفهم.

إبداع الجمال – هنا يبدأ الإبداع

عبر إدراكها أن الإبداع هو مسعى عالمي، كرّست هواوي جهدها لتزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لإطلاق العنان لإبداعهم. في 12 ديسمبر من العام الماضي، عقدت شركة هواوي حدث إطلاق بعنوان "إبداع الجمال" في دبي، مما يدلنا على نيتها لتطوير منتجات عالية الجودة ذات جاذبية عالمية واسعة تجمع بين الموضة والتكنولوجيا.

تماشيًا مع هذه المبادرة، نظمت هواوي مسابقة HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity في وقت سابق من هذا العام، وهي مسابقة عالمية للفنون الرقمية سعت إلى إشعال شرارة الإبداع والتعبير عن الذات. أرسل آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم مشاركاتهم، وقد أُنشئت جميعها باستخدام تطبيق GoPaint من هواوي وأجهزتها اللوحية. يلبي تطبيق GoPaint احتياجات المبدعين، ويقدم مجموعة من الأدوات الإبداعية لتجربة أكثر تلقائية وعفوية وذكاء وكفاءة.

من المتوقع أن نسمع المزيد خلال الإطلاق القادم في سبتمبر.

ابقوا على إطلاع – 19 سبتمبر 2024

يتزايد التشويق مع اقتراب موعد الإطلاق الوشيك. وقالت هواوي أيضًا إنها ستقدم جهاز MatePad Pro بحلة جديدة تمامًا، والذي يقال إنه سيحدث ثورة بسبب شاشة عرضه. ابق على إطلاع على التحديثات التي ستعلن هواوي عنها خلال خطاب الإطلاق الرئيسي في 19 سبتمبر.

[1] مصدر البيانات: https://www.canalys.com/newsroom/global-tablet-shipments-Q2-2024