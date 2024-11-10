هواوي تطلق أحدث حلول تقنية 5G-A لعصر الذكاء الاصطناعي المحمول

Cao Ming, Vice President of Huawei and President of Huawei's Wireless Solution, launching 5G-A solutions

اسطنبول ، 9 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- في المنتدى العالمي للنطاق العريض المحمول 2024 (MBBF 2024) ، أطلق "كاو مينغ" ، نائب رئيس شركة هواوي ورئيس الحلول اللاسلكية بشركة هواوي ، حلول تقنية 5G-AA. قال "كاو": الذكاء الاصطناعي المحمول يغير حياتنا. تفرض الاتصالات والخدمات الجديدة الناشئة متطلبات متزايدة على الشبكات. تقوم حلول هواوي العشرة لتقنية 5G-AA ببناء قدرات فائقة متعددة الأبعاد للشبكة من خلال اتصالات "الراديو المتقدمة" كاملة السلسلة، وتمكين رقمنة الموقع للنطاق بالكامل من خلال "الموقع المحيط"، وتحقيق استقلالية شبكة L4 من خلال فريق المهندسين الرقميين القائم على الوكلاء. مع مثل هذا الأداء الممتاز ، ستساعد هذه الحلول المشغلين على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات في عصر الذكاء الاصطناعي المحمول."

ستعمق حلول هواوي لتقنية 5G-AA التقارب بين تقنية 5.5G و الذكاء الاصطناعي من خلال "الشبكات للذكاء الاصطناعي" و "الذكاء الاصطناعي للشبكات". ستمكّن "الشبكات للذكاء الاصطناعي" الشبكات من امتلاك القدرات الكافية المطلوبة لمعالجة متطلبات الخدمة المتميزة وتحسين أداء الشبكة وتجارب المستخدم. بينما ستزود "الذكاء الاصطناعي للشبكات" الشبكات باستقلالية L4 من خلال المواقع الرقمية ووكلاء شبكات وصول الراديو. يمكن للمشغلين استخدام هذه الحلول في مجموعة واسعة من السيناريوهات للحفاظ على مواقعهم الرائدة.

1. تقنية الاتصالات الضخمة متعددة المدخلات متعددة المخرجات بقدرة أقل من 1 غيغاهرتز تبني طبقة أساسية موجودة في كل مكان للذكاء الاصطناعي المحمول. توفر تقنية الاتصالات الضخمة متعددة المدخلات متعددة المخرجات بقدرة أقل من 1 غيغاهرتز حلًا مبتكرًا للعديد من التحديات التقنية لتلبية متطلبات النشر العامة للهندسة في الموقع ، مما يجلب تقنية الاتصالات الضخمة متعددة المدخلات متعددة المخرجات إلى نطاقات منخفضة. مع توفير تغطية واسعة النطاق ، تحسّن تقنية الاتصالات الضخمة متعددة المدخلات متعددة المخرجات ذات النطاقات المنخفضة تجارب الاتصال الهابط، والاتصال الصاعد، والتأخير المنخفض. وهي تدعم الوصول الكامل من جميع تقنيات وصول الراديو، واتصال إنترنت الأشياء الكامل ، وضمان الخدمة الكاملة في الوقت الحقيقي.

2. التكامل الفريد في جميع النطاقات ما دون 6 غيغاهرتز في مربع واحد يتيح النشر المبسّط تقنية الاتصالات الضخمة متعددة المدخلات متعددة المخرجات للأجهزة أحادية الهوائي. تعد وحدة الهوائي النشط Blade X أول منتج في الصناعة يستخدم هوائيًا واحدًا لدعم نشر تقنية الاتصالات الضخمة متعددة المدخلات متعددة المخرجات الضخم عبر جميع النطاقات ما دون 6 غيغاهرتز. على عكس وحدات تقنية الاتصالات الضخمة متعددة المدخلات متعددة المخرجات الضخمة الأخرى ، يمكن نشر هذا المنتج على قطب واحد ، ويتطلب مساحة أقل من الموقع بنسبة 50٪ ونفقات تشغيلية أقل بنسبة 70٪. وهو يدعم عرض النطاق الترددي على مستوى غيغاهرتز مع قطب واحد ، مما يزيد من الكفاءة الطيفية.

3. وحدة الهوائي النشط الفريدة والأولى من نوعها للاتصالات ما دون 6 غيغاهرتز في الصناعة تضمن اتصالاً مستمرًا بقدرة 10 غيغابت/ثانية. تدمج وحدة الهوائي النشط للاتصالات ما دون 6 غيغاهرتز أكثر من 1500 عنصر هوائي وتستخدم خوارزميات رائدة للاتصالات متعددة المستخدمين متعددة المدخلات متعددة المخرجات. مع تعاون مثل هذه الأجهزة والبرمجيات الرائدة ، فإنها تدعم قدرة تصل إلى 100 غيغابت/ثانية وسرعات تصل إلى 10 غيغابت/ثانية. إنها تتيح محاذاة التغطية مع النطاق C لضمان تجارب اتصالات بقدرة غيغابت/ثانية دون انقطاع في الأماكن المغلقة.

4. جهاز LampSite يقدم إنترنت الأشياء السلبي لأول مرة لترقية الذكاء الرقمي في الأماكن المغلقة. يدعم جهاز LampSite X كلاً من الوصول الداخلي بقدرة 10 غيغابت/ثانية والوصول إلى إنترنت الأشياء السلبي. يمكن نشره في نصف الوقت ويسمح بإجراء جرد الأصول يوميًا ، بدلاً من شهريًا ، مقارنة بالحلول الأخرى.

5. أخف وحدة هوائي نشط في الصناعة توفر نشرًا مبسطًا للنطاقات المتوسطة مع عرض نطاق ترددي ضخم. EasyAAU هو أخف منتج لوحدة هوائي نشط في الصناعة ، ويبلغ وزنه نصف وزن نموذج وحدة الراديو عن بُعد (8T). ويتيح لها ذلك نشرها على الجدران في المناطق الحضرية وعلى الأعمدة في المناطق الريفية لتوفير تغطية لتقنية 5G بسرعة. وقت التسليم أقصر بنسبة 40٪ ويمكن مضاعفة القدرة أيضًا.

6. أول تكامل بين الهوائي والميكروويف في الصناعة يتغلب على تحديات تركيب الهوائيات. تضم وحدات الهوائي والميكروويف المتكاملة الهوائيات ووحدات الميكروويف للنطاق E في صندوق واحد ، مما يقلل من وزن الصندوق الواحد بنسبة 30٪ والمساحة اللازمة للتثبيت بنسبة 50٪. يدعم الهوائي أيضًا البحث التلقائي عن كافة الأشعة ، مما يساعد على تقليل تكاليف الصيانة.

7. أول ميكروويف مزدوج كامل في الصناعة يحسّن من قدرة النقل. يستخدم أول ميكروويف مزدوج كامل في الصناعة ، MAGICSwave ، هوائيات فائقة العزل وخوارزميات إلغاء التداخل لمضاعفة الكفاءة الطيفية. ولديها قدرة تصل إلى 50 غيغابت في الثانية ، مما يسمح للمشغلين بتلبية الطلب الضخم على نقل البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي المحمول.

8. أول حل للشبكات الريفية من نوعه في الصناعة يساعد على تضييق فجوة الاتصالات في المناطق الريفية. يمثل جهاز RuralCOW ترقية من جهازيّ RuralStar و RuralLink. من خلال دمج وحدات الربط الأمامي والوحدات الراديوية في صندوق واحد ، يمكن نشرها دون الحاجة إلى وحدة ربط خلفي، ووحدة نطاق أساسي، وإمدادات الطاقة الرئيسية. يقلل هذا بشكل كبير من تكاليف الموقع لعمليات النشر ذات تقنيات وصول الراديو المتعددة في المناطق النائية والضواحي.

9. فريق المهندسين الرقميين القائم على الوكلاء يتيح استقلالية الشبكة على مستوى أعلى. بناءً على وكيل شبكات وصول الراديو الذكي ، تم احتضان فريق المهندسين الرقميين القائم على الوكلاء، والذي يتضمن أربعة خبراء رقميين يقومون بالصيانة بدون مراقبة ، وتحسين الشبكة في الوقت الفعلي ، وتوفير الطاقة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع ، وتقييم توفير الخدمة بشكل دقيق.

10. المواقع الرقمية الفريدة ذات المجال الكامل تمكّن من الاستشعار والتحكم على مستوى الموقع بشكل مرئي. يربط "الموقع المحيط" المعدات الرئيسية للموقع بهوائياته، وإمدادات الطاقة، وأجهزة النقل ، مما يساعد على تحقيق الرقمنة الكاملة للموقع. ويتيح هذا للشبكات تحسين توفير الطاقة وتجارب المستخدمين.

ختم "كاو": "الذكاء الاصطناعي المحمول على الأبواب. "سنواصل العمل مع جميع شركاء الصناعة والابتكار لتعزيز الدمج والتكامل بين تقنية 5.5G والذكاء الاصطناعي".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2550006/Cao_Ming__Vice_President_of_Huawei_and_President_of_Huawei_s_Wireless_Solution__launching_5G_A_solut.jpg

للتواصل: Pei Fu, [email protected]