هواوي تطلق شبكة Xinghe الذكية للمساعدة في بناء أفريقيا ذكية رقميًا

مراكش، المغرب، 30 مايو 2024 /PRNewswire/ -- عُقدت الجولة الشمالية الأفريقية من قمة شبكة هواوي 2024 في مراكش، المغرب؛ حيث اجتذبت أكثر من 400 عميل وشريك من مصر وساحل العاج وإثيوبيا والمغرب وغيرها من البلدان. في القمة ، قال ليون وانغ ، رئيس خط منتجات الاتصال بالبيانات في هواوي: "جميع الصناعات تسارع في التحول الذكي ، وتتطور الشبكات إلى كافة أشكال الذكاء. على هذا النحو ، نقوم بتحديث حلول اتصالات البيانات الخاصة بنا بالكامل من شبكة سحابية ذكية إلى شبكة شينغيو (Xinghe) ذكية معتمدة على تقنية Net5.5G ، وبالتالي تكوين قاعدة أساسية للشبكات استعدادًا لعصر الذكاء."

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

أطلقت هواوي أكثر من عشرة منتجات وحلول مبتكرة تناسب أفضل السيناريوهات المتنوعة مثل شبكات الحرم الجامعي وشبكات المنطقة الواسعة وشبكات مراكز البيانات وأمن الشبكات. وتشمل الأمثلة Wi-Fi 7 لجميع السيناريوهات ، ووحدة تبادل اتصالات مركز البيانات النموذجية 400GE الأعلى كثافة في الصناعة (بإجمالي 640 منفذ 400GE) ، ووحدة تبادل الاتصالات الفريدة في الصناعة ذات البطاقات المرنة من GE إلى 400GE ، وأول جهاز توجيه 400GE بعمق 220 مم في الصناعة ، وبوابة متقاربة ذكية شاملة ، وNet Master (تطبيق نموذج كبير للشبكات).

كشفت هواوي أيضًا عن تسعة حلول محددة للصناعة ومنتجات توزيع رائدة للعملاء في قطاعات الخدمات العامة والتمويل والطاقة الكهربائية والتعليم ، مما يؤكد من جديد جهودها للتعمق في الأسواق التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة. بحلول نهاية عام 2024 ، يخطط خط منتجات الاتصال بالبيانات في هواوي لتوفير 73 نموذجًا من منتجات التوزيع للأسواق خارج الصين ، وتوحيد القوى مع الشركاء لمساعدة العديد من المؤسسات على التحول الرقمي بسهولة.

كما شارك العملاء المحليون في شمال أفريقيا أفضل ممارساتهم مع منتجات وحلول الاتصالات البيانية الخاصة بشركة هواوي. قال مهدي عقرب ، نائب رئيس قسم التكنولوجيا في مجموعة مرجان (Marjane) المغربية ، إن حل شبكة الحرم الجامعي عالي الجودة من هواوي ساعد مرجان على بناء شبكة حرم جامعي مستقبلية ذات وصول فائق السرعة ، وتقارب لإنترنت الأشياء ، والعمليات والصيانة المبسطة ، مما يسهل تحولها الرقمي.

أعلنت هواوي أيضًا عن تحديثات جديدة بالكامل لبرنامج أعضاء نادي الملكية الفكرية IP Club ، بما في ذلك الحصول على رؤى جديدة حول أحدث الابتكارات التكنولوجية ، والتواصل مع كبار خبراء الصناعة وقادة الرأي ، والمشاركة في خطة العلامة التجارية لأعضاء النخبة. وشهد الحدث أيضًا تكريم أعضاء نادي IP Club Diamond بجوائز.

إن صناعات اليوم تقف في مرحلة بالغة الأهمية في التقدم من التحول الرقمي إلى التحول الذكي. تظل هواوي ملتزمة باستمرار ترقية عروض شبكة Xinghe الذكية اللازمة لبناء أسس بنية تحتية رائدة للشبكات، مما يدفع في نهاية المطاف جميع الصناعات إلى دخول العصر الذكي بكل قوة.