هواوي تقترح بناء شبكة بصرية بالكامل بتقنية F5.5G مرتكزة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة شركات الاتصالات على الوصول إلى مستويات نمو جديدة

اسطنبول ، تركيا , 4 نوفمبر ، 2024 /PRNewswire/ -- ألقى اليوم بوب تشين ، رئيس خط منتجات هواوي للأعمال البصرية، في "المنتدى العاشر للنطاق العريض الفائق" (UBBF 2024) خطابًا رئيسيًا بعنوان بناء شبكة بصرية بالكامل بتقنية F5.5G مرتكزة على الذكاء الاصطناعي للوصول إلى مستويات نمو جديدة.

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, delivering a keynote speech

نحن مقبلون على عصر الذكاء الاصطناعي. يتم تعزيز نماذج الأساس العام باستمرار ، وتطبيقها بسرعة على مختلف الصناعات. حتى الآن ، تم تطبيق أكثر من 1300 نموذج أساسي. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والسيارات. في المستقبل ، سيكون الذكاء الاصطناعي جزءًا لا غنى عنه من المحطات. يساعدنا الذكاء الاصطناعي في تخطيط السفر وتوليد الرموز وتفتيش الجودة. في المستقبل ، سيُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في كل جانب من جوانب حياتنا وعملنا وإنتاجنا.

أشار بوب تشين إلى أنه في عصر الذكاء الاصطناعي ، ستتحول بعض شركات الاتصالات إلى مزودين لخدمات الذكاء الاصطناعي ، وستتعاون بعض شركات الاتصالات مع أطراف ثالثة لتوفير خدمات مثل حوسبة الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. بالنسبة لشركات الاتصالات، سيكون بناء شبكات بنية تحتية قوية و "تعزيز الحوسبة مع الشبكات" هو مفتاح نجاح الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي. يتطلب كلٌ من التآزر بين الأجهزة والسحابة على مستوى الذكاء الاصطناعي، والتدريب على الحوسبة الذكية عرضًا عاليًا للنطاق الترددي للشبكة، وتأخيرًا منخفضًا، وموثوقية عالية. تعمل هواوي باستمرار على الابتكار بشأن تقنية F5.5G في النقل البصري، والوصول البصري، ومنصة الإدارة والتحكم ، مما يساعد شركات الاتصالات على بناء شبكات بصرية بالكامل مرتكزة على الذكاء الاصطناعي.

في مجال النقل البصري ، يمتد نطاق تكنولوجيا التبديل البصري الرائدة الخاصة بشركة هواوي إلى مراكز البيانات وحواف المترو. أولاً ، مع التبديل البصري ، تدعم مراكز البيانات إمكانية التوسّع وتحسين كفاءة حوسبة الذكاء الاصطناعي. يدعم حل التبديل البصري لمراكز البيانات من شركة هواوي توسيع نطاق الحوسبة الذكية من 1000 بطاقة إلى ملايين البطاقات على أساس الموانئ فائقة الكثافة واستهلاك الطاقة المنخفض للغاية. بالمقارنة مع الحلول التقليدية ، يقلل وضع النشر الخالي من الوحدات البصرية من معدل الفشل بنسبة 20٪ تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك ، مع التبديل البصري بالكامل في حواف المترو ، تساعد هواوي شركات الاتصالات على بناء دوائر بتأخير 1 مللي ثانية و 5 مللي ثانية و 10 مللي ثانية من خلال الشبكات المتداخلة ، واتصال بقفزة واحدة بصري بالكامل للتبديل البصري الشامل من العمود الفقري إلى المترو ، مما يضمن تجارب فائقة للذكاء الاصطناعي. حتى الآن ، قامت أكثر من 50 شركة نقل في جميع أنحاء العالم بتوسيع نطاق التبديل البصري إلى حواف المترو وبناء شبكات مترو بتأخير 1 مللي ثانية.

في مجال الوصول البصري ، أشار بوب تشين إلى أن النطاق العريض الثابت يجب أن يوفر خدمات متميزة. بناءً على اتصالات الألياف الضوئية ، يوفر النطاق العريض الثابت تجارب خدمة محددة ومضمونة لكل مستخدم. على الصعيد العالمي ، هناك ثلاثة أساليب للاستفادة المادية للنطاق العريض الثابت؛ هي الاستفادة المادية من التغطية ، والاستفادة المادية من النطاق الترددي ، والاستفادة المادية من التجربة.

أولاً ، الاستفادة المادية من التغطية. في الوقت الحالي ، لا يوجد اتصال بالألياف متاح لأكثر من 28٪ من المستخدمين العالميين. لذلك ، يجب تسريع تغطية الألياف لاغتنام الأرباح الديموغرافية. يمكن أن تساعد حلول هواوي بما في ذلك حل QuickConnect بنظام "القفزة التالية حسب الطلب" (ODN) وحل AirPONالمناسب لجميع السيناريوهات شركات الاتصالات على الوصول إلى بناء شبكة سريعة ومنخفضة التكلفة.

ثانيًا ، الاستفادة المادية من النطاق الترددي. أولاً ، قامت بعض شركات الاتصالات بنشر النطاق العريض للألياف ، ولكن معدلات الحِزَم ليست سوى عشرات من الميغابايت/ثانية. ونتيجة لذلك ، لا يتم الاستفادة من قيمة الألياف البصرية. لذلك ، نوصي بتحديث الحِزَم تدريجيًا لتوفير خدمات للنطاق العريض أكثر تنافسية. ثانيًا، قدمت بعض شركات الاتصالات حِزَم بقدرة تصل إلى عدة غيغابيت ، لكن التجربة ضعيفة وغالبًا ما يحدث تجمّد للفيديو. السبب الأساسي هو أن شبكة "غيغابايت البصرية السلبية" (GPON) تُستخدم لتوفير حزم غيغابيت. لذلك ، يجب ترقية شبكة "غيغابايت البصرية السلبية" إلى قدرة 10 غيغا للاتصالات البصرية السلبية (PON) في أقرب وقت ممكن لتوفير تجارب شبكة أفضل.

والأخير هو الاستفادة المادية من التجربة. الآن ، هناك توافق داخل الصناعة على التطور من تقنية "الألياف البصرية إلى المنزل" (FTTH) باستخدام ألياف واحدة إلى تقنية "الألياف البصرية إلى الغرفة" (FTTR) باستخدام شبكة واحدة. يمكن أن تضمن شبكة "الألياف البصرية إلى الغرفة" تجربة مثالية للجميع في أي وقت وفي أي مكان. حتى الآن ، تجاوز عدد مستخدمي "الألياف البصرية إلى الغرفة" العالميين 30 مليون. بالإضافة إلى ذلك ، تسارع هواوي في الابتكار وتحديث تقنية "الألياف البصرية إلى الغرفة + إكس" (FTTR+ X) لمساعدة شركات الاتصالات على ابتكار تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك التخزين الإضافي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والحراسة المنزلية، والرعاية الصحية. هدفنا النهائي هو دعم منزل ذكي واحد يعتمد على شبكة "الألياف البصرية إلى الغرفة" واحدة.

بالنسبة إلى منصة الإدارة والتحكم ، تستخدم هواوي النماذج الأساسية للتوائم الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم وكفاءة التشغيل والصيانة في سيناريوهات حلول النطاق العريض والنقل المتميزة. يستخدم حل Premium Broadband من هواوي نظام تحديد الخطأ التلقائي لتنفيذ تشخيص الخطأ على مستوى الشبكة على مستوى الدقائق والتصحيح الاستباقي لجودة التجربة الضعيفة، مما يقلل من شكاوى المستخدمين بنسبة 30٪. يستخدم حل Premium Transmission التخطيط التلقائي عبر الإنترنت لتقصير فترة إطلاق الخدمات الجديدة من أشهر إلى ساعات.

قال بوب تشين: "سيشهد العقد المقبل التعميم السريع للذكاء الاصطناعي". تأمل هواوي في العمل مع شركاء الصناعة لبناء شبكة بصرية بالكامل بتقنية F5.5G مرتكزة على الذكاء الاصطناعي ، وتوسيع نطاق التبديل البصري إلى مراكز البيانات وحواف المترو ، وبناء شبكات متميزة للوصول البصري من خلال تحقيق الاستفادة المادية من خلال التغطية، وعرض النطاق الترددي، والتجربة، وإدخال قدرات الذكاء الاصطناعي بالكامل إلى منصة الإدارة والتحكم. وبهذه الطريقة ، يمكننا تسريع تعميم الذكاء الاصطناعي وتحقيق نمو أعمال جديد معًا في العصر الذكي! "

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