هواوي واليونسكو تتبرعان بمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لوزارة التربية والتعليم في إثيوبيا في إطار مشروع المدارس المفتوحة

أديس أبابا، اثيوبيا، 21 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- تبرعت اليونسكو وهواوي بمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لوزارة التعليم الإثيوبية الأسبوع الماضي في إطار مشروع أنظمة المدارس المفتوحة للجميع المدعم بالتكنولوجيا ((TeOSS، والذي يديره الشريكان في إثيوبيا ومصر وغانا منذ عام 2020.

وكجزء من المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات، والذي ينتهي هذا العام ويندرج في إطار مبادرة TECH4ALL لشركة هواوي، قدمت اليونسكو وهواوي 480 جهازًا لوحيًا و48 نقطة وصول و24 لوحة ذكية إلى 24 مدرسة ثانوية مستفيدة في مناطق مختلفة من إثيوبيا.

Handing-over Ceremony of ICT equipment to the Ethiopian Ministry of Education

قالت أيليك إيشيتي، وزيرة الدولة بوزارة التعليم في إثيوبيا: "أعرب عن امتناني مرة أخرى لليونسكو وهواوي على تفانيهما في التعليم وعلى هذا التبرع الكبير في هذا الوقت الحرج للغاية". وأضافت، مشيرة إلى المستفيدين من المدارس الثانوية، قائلة: "ستمكنهم من استكشاف مصادر تعليمية متنوعة، وتوسيع معرفتهم إلى ما هو أبعد من الكتب المدرسية، والتواصل مع شبكة عالمية واسعة من المعلومات وخبرات التعلم".

ستساعد هذه المعدات إلى حد ما في دعم الأهداف الأوسع للمشروع المتمثلة في تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الشمول التعليمي والمساواة من خلال بناء قدرات المعلمين والمؤسسات.

قالت الدكتورة ريتا بيسونوث، مديرة مكتب اتصال اليونسكو لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وممثلة إثيوبيا: "إننا نمثل علامة فارقة في هذه الرحلة حيث نشهد تسليم أحدث معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المدارس الثانوية في جميع أنحاء إثيوبيا".

"هذه المدارس، التي تم اختيارها بعناية من قبل وزارة التربية والتعليم ومكاتب التعليم الإقليمية المعنية كمستفيدة من هذا المشروع، ستتاح لها الآن الفرصة لدمج التكنولوجيا في فصولها الدراسية، مما يوفر للطلاب فرصًا لتعزيز التعلم والتعاون وتنمية المهارات."

في إثيوبيا، يركز مشروع TeOSS الذي يمتد لثلاث سنوات على بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لربط المدارس التجريبية، وتدريب المعلمين والطلاب، وبناء نظام إدارة التعلم المتكامل مع منصة تدريب المعلمين. وتشمل الأهداف الأوسع للمشروع إنشاء أنظمة مدرسية قادرة على الصمود في وجه الأزمات وتضمن استمرارية التعلم في الظروف العادية وظروف الأزمات من خلال إتاحة موارد التعليم في المنزل والفصول الدراسية وغيرها من السيناريوهات.

منذ بداية المشروع في عام 2020، قام شركاء المشروع بتصميم وتقييم نتائج المشروع في إثيوبيا ومصر وغانا بهدف توسيع نطاق المشروع في أفريقيا. يتم التركيز بشكل خاص على الوصول إلى المدارس في الدول منخفضة الموارد، وتحويلها إلى مدارس مدعمة بالتكنولوجيا يمكنها أن تدعم فرص التعلم مدى الحياة للجميع والمساواة في التعليم وجودته للطلاب.

وترتكز الشراكة بين اليونسكو وهواوي على الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة إثيوبيا لتمكين طلابها ومواطنيها ليصبحوا مشاركين نشطين في العالم الرقمي، مما يضمن إعدادهم جيدًا لمواجهة تحديات المستقبل وفرصه.

نبذة عن شركة UNESCO

اليونسكو هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. تسعى إلى بناء مجتمع عادل وشامل وسلمي ومنفتح وقائم على المعرفة. لمظيد من المعلومات، المرجو زيارة: https://www.unesco.org/en/fieldoffice/addisababa .

نبذة عن وزارة التعليم في إثيوبيا

وزارة التعليم التي تتمثل رؤيتها في بناء نظام تعليم وتدريب مستدام يضمن التعليم الجيد والعادل لجميع المواطنين وينتج باستمرار قوة عاملة مختصة وتنافسية تدعم التنمية الاقتصادية في البلاد.

لمزيد من المعلومات، المرجو زيارة، https://moe.gov.et/

نبذة عن هواوي TECH4ALL

TECH4ALL هي مبادرة وخطة عمل الشمول الرقمي طويلة المدى من Huawei. TECH4ALL والتي تم تمكينها من خلال التقنيات والشراكات المبتكرة، تم تصميمها للمساعدة في تعزيز الشمول والاستدامة في العالم الرقمي.

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