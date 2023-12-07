هواوي واليونسكو ووزارة التعليم يطلقون مبادرة التعليم الأخضر لدفع العمل المناخي في تايلاند

بانكوك، 7 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة هواوي واليونسكو ووزارة التعليم عن شراكتهم الإستراتيجية بشأن مبادرة التعليم الأخضر، والتي تم تصميمها لتثقيف الشباب والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد حول أهمية العمل المناخي وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتغطي المبادرة ثلاثة مجالات:

Huawei, UNESCO and Ministry of Education Launch Green Education Initiative to Drive Climate Action in Thailand Students on board at Huawei Digital Bus

المدارس الخضراء : تعزيز الأمن المائي والطاقة النظيفة وإنتاج الكتلة الحيوية وإدارة النفايات في المؤسسات التعليمية.

المهارات الخضراء : تطوير المهارات بين الطلاب والمعلمين والمجتمعات لدفع المسؤولية البيئية والاستدامة.

المجتمعات الخضراء : العمل مع المجتمعات المحلية لخلق الوعي وتعزيز الممارسات الخضراء خارج المدارس.

تخطط هواوي، في إطار مبادرة TECH4ALL ، واليونسكو لتطوير برامج وحلول خضراء تغطي هذه المجالات الثلاثة بالشراكة مع وزارة التعليم في تايلاند. تشمل المشاريع تقنيات القوة الرقمية للمدارس، والتدريب على الطاقة الخضراء للطلاب، وحافلة رقمية لتوفير التدريب في مجال محو الأمية الرقمية والعمل المناخي مع التركيز على المناطق الريفية والنائية في جميع أنحاء تايلاند.

تُعرّف اليونسكو "التخضير" بأنه السعي وراء المعرفة والممارسات الأكثر مسؤولية من الناحية البيئية والتي تعزز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.

قال كيريموكي دروليت، رئيس إدارة مكتب اليونسكو الإقليمي في بانكوك، خلال حفل الإطلاق الذي أقيم في مقاطعة ناخون نايوك: "لقد وصلت أهداف التنمية المستدامة إلى نقطة المنتصف، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. ولا يمكن لأحد أن يفعل ذلك بمفرده، بما في ذلك الأمم المتحدة". "من الضروري أن نتخذ إجراءات عاجلة وسريعة لإعادة أهداف التنمية المستدامة إلى المسار الصحيح، وستعمل شراكتنا على تسريع الجهود المبذولة للعمل المناخي من خلال التعليم الأخضر. وتفخر اليونسكو بدعم تايلاند في مجال التخضير وتأمين مستقبل مشرق للجميع."

أعلنت تايلاند عن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40% بحلول عام 2030 وخارطة طريق لحياد الكربون بحلول عام 2050. ولتحقيق هذه الأهداف، لا بد من تعزيز الطاقة الشمسية كمصدر حيوي للطاقة. في تايلاند، تبلغ قدرة الطاقة الشمسية حاليًا 2633 ميجاوات، ومن المتوقع أن تصل إلى 14864 ميجاوات بحلول عام 2037.

تمثل مبادرة التعليم الأخضر التزامًا مشتركًا بتمكين الشباب والمجتمعات وأصحاب المصلحة الآخرين من القيام بدور نشط في العمل المناخي. ستدعم إدارة التشجيع على التعلم (DOLE) التابعة لوزارة التعليم التايلاندية التعلم مدى الحياة للأشخاص من جميع الأعمار وتضمن وصول المبادرة إلى المجتمعات التي هي في أمس الحاجة إليها.

"أنا سعيد وفخور بالعمل مع اليونسكو وهواوي تايلاند لدفع مشاريع المدارس الخضراء والتعليم الأخضر في تايلاند معًا. تتماشى هذه المبادرة مع قانون التشجيع على التعلم، ومهمة B.E.2566، التي تهدف إلى السماح للأشخاص من جميع الأجناس والأعمار والمهن بالتعلم من أي مكان وفي أي وقت، من خلال التكنولوجيا الرقمية"، كما قال الدكتور شايبات بانواتاناساكول، خبير في تطوير المناهج الدراسية ومدير قسم الإستراتيجية والتخطيط في إدارة التشجيع على التعلم (DOLE) بوزارة التعليم في تايلاند.

وستستفيد هواوي من خبرتها التكنولوجية في الحلول الرقمية والخضراء لدعم هذه المبادرة.

وقال بنجامين ليو، مدير إدارة الموارد البشرية في هواوي تايلاند: "في رحلة تايلاند نحو مستقبل متصل رقميًا ومنخفض الكربون، تلتزم شركة Huawei بتمكين تايلاند الرقمية الشاملة والمستدامة خلال الـ 24 عامًا الماضية. قامت شركة Huawei بالفعل بتركيب ما يزيد عن 5 جيجاوات من العاكسات في المنازل والصناعات في تايلاند. في مشروع التعليم الأخضر هذا، ستكرس هواوي ابتكاراتنا التكنولوجية في حلول الطاقة الرقمية وخبرة بناء القدرات في التدريب على الطاقة الخضراء. ونهدف بالتعاون مع اليونسكو ووزارة التعليم والشركاء إلى دعم خارطة الطريق الخاصة بحياد الكربون في تايلاند وتنمية مهندسي الطاقة الخضراء المحليين".

حضر حفل الإطلاق في تايلاند أكثر من 150 شخصًا، بما في ذلك مكتب اليونسكو في بانكوك ومسؤولون محليون وشركاء ومعلمون وطلاب وأفراد من المجتمع المحلي. عرضت العديد من المدارس المهنية في هذا المجتمع منتجاتها الزراعية المزروعة محليًا كجزء من مبادرة تمكين المجتمع.

نبذة عن اليونسكو UNESCO

اليونسكو هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. تسعى إلى بناء مجتمع عادل وشامل وسلمي ومنفتح وقائم على المعرفة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة UNESCO Bangkok | UNESCO .

نبذة عن وزارة التعليم في تايلاند

تعمل وزارة التعليم في تايلاند على تحسين جودة التعليم والفرص التعليمية لجميع التايلانديين في البلاد. للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.moe.go.th .

نبذة عن هواوي TECH4ALL

TECH4ALL هي مبادرة وخطة عمل الشمول الرقمي طويلة المدى من Huawei. TECH4ALL والتي تم تمكينها من خلال التقنيات والشراكات المبتكرة، تم تصميمها للمساعدة في تعزيز الشمول والاستدامة في العالم الرقمي.

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