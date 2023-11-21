هيئة الأدب والنشر والترجمة" تستعد لتنظيم الدورة الثالثة من "مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة".. ديسمبر المقبل

الرياض، المملكة العربية السعودية, 21 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة لتنظيم الدورة الثالثة من "مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة"، والمُزمَع إقامته خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، تحت عنوان: "القيم العابرة للثقافات والتحديات الأخلاقية في العصر التواصلي"، وسط مشاركةٍ واسعة من المختصين في الفلسفة ونظرياتها، والمهتمين بتطبيقاتها الحديثة من جميع أنحاء العالم.

Exploring the Crossroads of Cultures: Saudi Arabia's Riyadh International Philosophy Conference on Trans-cultural Values Riyadh International Philosophy Conference Logo

ويسعى المؤتمر في نسخته الثالثة عبر موضوعه الرئيسي إلى فحص ومناقشة العلاقة المتبادلة بين القيم العابرة للثقافات والقضايا الأخلاقية المرتبطة بها في ظل العالم التواصلي بشروطه الجديدة، واستكشاف الطرق التي يُمكن للثقافات المختلفة أن تتفاعل وتتواصل من خلالها، مع الحفاظ في الوقت عينه على قيمها وهوياتها الفريدة، كما يناقش القضايا من منظورٍ فلسفي أصيل، ويبحث في انعكاس القيم الإنسانية على طبيعة التصورات الفلسفية الراهنة، ويسبر أغوار الفلسفة وقدرتِها على معالجة مختلف القضايا والقيم العابرة للثقافات عبر مساراتها المتعددة.

ويتناول المؤتمر شتى أنواع القضايا الفلسفية من خلال 11 محوراً رئيسيّاً يتفرع منها أكثر من 70 محوراً ثانويّاً، والتي بدورها تغطي الموضوع الرئيسي للمؤتمر، ومن أبرزها؛ الإطار الفلسفي للقيم العابرة للثقافات: الآثار النظرية والمنهجية والعملية. والفحص الفلسفي للقيم العابرة للثقافات: المقاربات الكلاسيكية والمعاصرة. والأخلاق العابرة للثقافات في السياق التاريخي: الأخلاق المعيارية والأخلاق الماورائية (الميتافيزيقية) والأخلاق التطبيقية. والعدالة والتشريع في عالم متعدد الثقافات: الحقوق والأخلاق والآخر. وفلسفة الهوية: الذات والآخرية والبناء الثقافي.

وكذلك محور النسبية الأخلاقية في مواجهة المعايير العالمية: التقييم النقدي والمقارنة بين الثقافات، وفلسفة الدين والأخلاق: وجهات نظر عَبْر ثقافية حول الدين والأخلاق، والأخلاق والمسؤولية في عصر تكنولوجيا التواصل: تساؤلات فلسفية حول الواقع الافتراضي والتقنيات الناشئة. إضافةً إلى محور الجماليات العابرة للثقافات: الفن، والابتكار، والخيال. ومحور الوعي التاريخي في عصر العبور الثقافي. وأخيراً أخلاقيات الحياة الطيبة ومستقبل الإنسانية: الأخلاق والتكنولوجيا وما بعد الإنسانية.

ويسعى "مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة" الذي يقام سنوياً بمدينة الرياض منذ 2021 إلى بناء شراكات إستراتيجية مع جميع الجهات المعنية من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إضافةً إلى مدّ جسورٍ راسخة فيما بينها قائمة على أسس فكرية ومعرفية مشتركة، وإيجاد مساحة حوارية سنوية تُناقش من خلالها مستجدات علم الفلسفة وتطبيقاته الحديثة، وإتاحة محتوى فلسفي متعدد الأبعاد والآفاق موجَّه لجميع الفئات المجتمعية، كما يهدف كذلك إلى بناء جسرٍ تواصليّ بين المؤسسات الناشطة بمجال الفلسفة من مختلف دول العالم، ودفع عجلة البحث العلمي والأكاديمي في هذا المجال الإبداعي.//

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