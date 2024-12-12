هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) تمنح الموافقة المبدئية لتداول الأصول الرقمية عبر DMA (الوصول المباشر إلى السوق) و OTC (التداول خارج البورصة) لشركة VersiFi

ستطلق شركة VersiFi حلول تداول الأصول الرقمية الكاملة من المقر الرئيسي الجديد في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة VersiFiلتداول الأصول الرقمية والإقراض اليوم أنها حصلت على الموافقة المبدئية (IPA) من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في أبوظبي. بعد الحصول على الموافقة التنظيمية النهائية، ستطلق VersiFi حلاً منظمًا بالكامل لتداول الأصول الرقمية للعملاء المؤسسيين من مقرها العالمي الجديد في سوق أبوظبي العالمي. ويأتي التزام VersiFi بهذه السوق الإستراتيجية تحسبًا لالتزام المنطقة الثابت بأن تصبح مركزًا عالميًا مهيمنًا لتدفق رأس المال إلى الأصول التقليدية والرقمية.

لقد نجح سوق أبوظبي العالمي في بناء واحدة من أكثر الهيئات التنظيمية شمولًا في العالم للأصول الرقمية، مما قاد إلى إنشاء مركز ديناميكي رائد في السوق للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا. وتعتبر هيئة تنظيم الخدمات المالية واحدة من أول الجهات التنظيمية على مستوى العالم التي قدمت ونفذت إطارًا تنظيميًّا شاملًا ومصممًا خصوصًا لنظام الأصول الرقمية، بما في ذلك البورصات والأمناء والوسطاء وغيرهم من المشاركين في أنشطة الأصول الافتراضية. تأسست VersiFi في عام 2022 وأسست مقرها الرئيسي في سوق أبوظبي العالمية للمشاركة في هذه البيئة المستقبلية.

على مدار العامين الماضيين، طورت VersiFi منصة تداول رائدة في السوق باستخدام أحدث التقنيات، تتسم برؤية طويلة الأجل لإنشاء أعلى مستويات الثقة والأمن والنزاهة في مجال الأصول الرقمية. كجزء من هذه الرؤية، سيتم الاحتفاظ بأصول العملاء في حسابات مخصصة لدى شركاء الأمناء التابعين لجهات خارجية مخصصة، مما يوفر المزيد من الأمان ويقلل من المخاطر للعملاء.

ويتولى قيادة شركة VersiFi في سوق أبوظبي العالمي فريق من المسؤولين التنفيذيين المتميزين في مجال الخدمات المالية والذين تمتد خبرتهم إلى الأصول الرقمية والتقليدية في شركات مثل هيئة أبوظبي للاستثمار، وADS Securities، وDeutsche Bank، وCredit Suisse، وGemini، وInteractive Brokers، وJP Morgan، وStandard Chartered، وRoyal Bank of Scotland.

تعمل VersiFi على معالجة شروط الموافقة المبدئية، وتخضع لموافقة هيئة تنظيم الخدمات المالية، وتخطط لتقديم حلول تداول كاملة للعملاء المؤسسيين، بما في ذلك:

الوصول المباشر ( DMA ) إلى أماكن تداول الأصول الرقمية الرائدة في السوق

التداول الخوارزمي الرائد في السوق الذي يحسن تنفيذ الصفقات وكفاءتها

التداول الثنائي خارج البورصة يتضمن التعامل في كل من العقود الفورية والمشتقات المالية

أدوات قوية لإدارة المحفظة والمخاطر في الوقت الفعلي

مجموعة كاملة من بروتوكولات اعرف عميلك ( KYC ) ومكافحة غسل الأموال (AML)

الحراسة المنفصلة من خلال أمناء الأصول الرقمية التابعين لجهات خارجية آمنة.

قال سمير شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة VersiFi: "لقد أَنشأت سوق أبوظبي العالمي واحدة من أكثر الأطر التنظيمية قوة وديناميكية في العالم، وهي تلعب دورًا رائدًا في التنظيم المسؤول للأصول الرقمية. ولقد بهرتنا هيئة تنظيم الخدمات المالية بمنهجها الدؤوب والتعاوني، ونحن ملتزمون بتقديم أعلى مستوى من النزاهة والأمن والحفاظ عليها كجزء من مجتمع الخدمات المالية التقدمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن استلام الموافقة المبدئية الخاص بنا هو تصديق على صحة رؤيتنا وخطوة مهمة لشركة VersiFi؛ حيث نساهم في قصة نمو الأصول الرقمية في المنطقة ونحن نبني قصتنا الخاصة".

وقد صرح John Livingstone رئيس سوق أبوظبي العالمي الإقليمي لشركة VersiFi قائلًا: "يسعدنا أن نكون أول شركة تداول للوصول المباشر إلى السوق (DMA) والتداول خارج البورصة (OTC) تم منحها الموافقة المبدئية. ونحن نركز ونعمل بنشاط مع هيئة تنظيم الخدمات المالية للتعامل مع جميع ظروف الموافقة المبدئية بشكل شامل، ونحن نتطلع إلى خدمة العملاء على مستوى العالم من مقر سوق أبوظبي العالمي لدينا".

وتلتزم VersiFi التزامًا كاملًا بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع للموافقة التنظيمية والحصول على تصريح الخدمات المالية، وتخطط الشركة لإجراء مزيد من الاستثمارات لتوسيع حضورها في المنطقة.

حول VersiFi

VersiFi هي شركة تداول وإقراض الأصول الرقمية التي تجمع بين مميزات منصة عالية التقنية وخدمة عملاء ذات تواصل شخصي فائق لمساعدة المؤسسات على التجارة والاقتراض بكفاءة. توفر منصة التوصيل والتجارة في VersiFi نقطة وصول واحدة للتداول والاقتراض والإقراض، بالإضافة إلى خدمات الحفظ التي يقدمها شركاء الطرف الثالث. بقيادة فريق من محترفي الصناعة المثبت جدارتهم، تعتزم VersiFi مساعدة مجال الأصول الرقمية على الوصول إلى أقصى إمكاناته. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.versifi.io.

معلومات التواصل

مسؤولة الاتصالات الأولية في VersiFi

[email protected]

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