هيرو دبي ديزرت كلاسيك يقود عجلة الاستدامة في الغولف

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- أصبحت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك أول فعالية غولف في الشرق الأوسط، وأول فعالية من ضمن سلسلة مسابقات رولكس لدبي ورلد العالمية، تحصل على تصديق منGEO) جي أي أو). ويظهر هذا الدور القيادي الذي اتخذته المسابقة بين فعاليات الغولف المستدامة.

Rory McIlroy tees off at the Hero Dubai Desert Classic The Hero Dubai Desert Classic (HDDC) Logo A Rolex Series Event Logo



لقد مُنح هذا الامتياز وتم تأكيده من قبل منظمة (جي أي أو) المنظمة البيئية الغير ربحية للجولف على ضوء الالتزامات الصارمة والإجراءات الواسعة والتأثيرات ذو المقاييس الملموسة التي أتخذها المسابقة في كافة مجالات جدول أعمال الاستدامة. أن الحصول على شهادة المنظمة البيئية للغولف قد أصبح من الإنجازات الملحوظة التي تعرضها الكثير من الاحداث والملاعب الغولف المعروفة عالمياً.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المدير التنفيذي لمسابقة هيرو دبي ديزرت كلاسيك سايمون كوركيل "نحن فخورين أن دبي ديزرت كلاسيك هي أول فعالية غولف في الشرق الأوسط تحقق هذا التميز المهم وهذه المرحلة المهمة. أن ذلك يعكس تفانينا المستمر لمعالجة القضايا البيئية والاجتماعية ذات أولوية وفي

وقت نسعى فيه على تحقيق تأثير إيجابي من خلال المسابقة.

نأمل أن هذا الإنجاز، والانتشار الواسع الذي حققته المسابقة، أن يساعدا على زيادة الادراك والوعي والهام الفعاليات الأخرى والشركات والأشخاص في كافة أنحاء المنطقة ويمتد إلى أبعد من ذلك".

علق أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في دائرة الاقتصاد والسياحة: " أن حصول دبي ديزرت كلاسيك على الشهادة في عام 2023 وهو عام الاستدامة في الامارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أن الدولة تتهيأ لاستضافة كوب 28 – مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي في دبي ، لهو الانجاز جدير بالثناء وخطوة مهمة نحو الهدف الأكبر في تحقيق صافي صفر من الانبعاثات .نهنئهم على هذا الالتزام الملهم في استخدام كافة الموارد واتخاذ الإجراءات المناخية .

أن هذا الإنجاز هو مثال رائع لأفضل ممارسات الاستدامة في فعاليات جماهيرية عالمية رفيعة المستوى لدعم وتعزيز مكانة المدينة كمركز للفعاليات العالمية مما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية لعام 2033 التي أطلقت من قبل القيادة الملهمة الرشيدة لزيادة تعزيز وترسيخ مكانة دبي كواحدة من إحدى المدن الثلاثة العالمية".

تشمل المعايير المطلوبة لتوثيق المسابقات تعلى مجموعة واسعة من خطوات العمل واجراءات الاستدامة المهمة، مدعومة بتفاصيل أفضل الممارسات والتي ستُقيّم وتسجل. ومطلوب حد أدنى من النقاط للحصول على شهادة. يقوم بتوثيق الشهادة طرف ثالث معتمد وخبير توثيق الذي يحضر خلال أسبوع المسابقات ليراقب الممارسات والاهداف وجميع الفعاليات في الملعب. يقدم التقرير الموثق الى فريق عمل تصديق الشهادات في (جي أي أو) وهي تابعة الى المنظمة البيئية للغولف. تمنح الشهادة فيما إذا طبقت هذه المعايير وترفق معها ملاحظات للتحسين المستمر.

قال أندرو لانج، رئيس الاستدامة للجولة الأوربية " أنه من الرائع أن نرى أن كافة الفعاليات في برنامج مسابقات دبي ورلد تتجه نحو الاستدامة بهذه الطريقة، أن تكون جزءا تخطيطاتهم وتنظيمهم والترويج لها. أنها تتناسب تماما مع استراتيجيتنا Green Drive و، القرارات القيادية التي نقوم بها كافة في عملياتنا وفي فعالياتنا والفعاليات المنظمة. نشجع كافة مشجعي البطولة لمشاركة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في جعا المسابقات عرض حقيقي للاستدامة."

بعض النقاط المهمة من هيرو دبي ديزرت كلاسيك تتضمن:

الاستعمال الكبير للطاقة الشمسة في مركز الاعلام و80 ٪ في منطقة المشجعين بين الفتحة 11 و15 فتحة والتي استعملت فيها الطاقة الشمسية.

وجود أماكن أعادة تعبئة الماء مجانا ساعد على الحد من وصول 80,000 قنينة ماء غير قابلة إلى مكب النفايات منذ 2022.

استعمال وقود الحيوي 100٪ في المولدات الكهربائية المؤقتة خلال المسابقة ساعد على التصعيد نحو تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 92٪ مقارنة باستعمال مولدات الديزل التقليدية.

تعزيز فعاليات الحضور من خلال الحملات الدعائية ورموز الخصم لاستعمال المواصلات العامة أو مشاركة السيارة كخيار أفضل لدعم المواصلات المستديمة.

"Park and Plant" مواقف سيارات مدفوعة الثمن مقابل زراعة ثلاث أشجار. توفير مواقف للسيارات بسعر 50 درهم للموقف الواحد. وقامت هيرو دبي ديزرت كلاسيك بزرع ثلاث أشجار مقابل كل 50 درهم.

طرح التذاكر والبرامج رقمياً قلل من نفايات الورق.

مبادرات مكثفة لإعادة التدوير والتسميد للتقليل من النفايات.

بالإضافة الى إجراءات تقليل انبعاثات الكربون لتعويض عن الانبعاثات سلسلة مسابقات رولكس ومن خلال المعايير الذهبية للبيئة دعم برنامج المياه الصالحة للشرب في موزمبيق بالإضافة الى مشروع أعادة استعادة النظام الأيكولوجي المحلي لغابات المانغروف.

أعادة تدوير المواد البلاستيكية القوية المستعملة في البنية الأساسية إلى حقائب لابتوب ومنتجات أخرى.

زرع 2000بذرة من شجرة الغاف في نادي الإمارات للغولف الحاصل على شهادة المنظمة البيئية وبذلك يحقق أفضل إجراءات الاستدامة في مجال الغولف.

دعم "أبطال الأمل" بتقديم أصحاب الهمم إلى رياضة الغولف من خلال التعاون بين العيادات المنظمة لذلك مع أكاديمية نادي الإمارات للغولف.

فوز شريك المسابقة للطاقة المتجددة، أجريكو بجائزة أ فضل مبادرة للاستدامة لمشاركته في دبي ديزرت كلاسيك 2022 و2023 في حفل جوائز الشرق الأوسط – يونيو 2023.

قال جونثان سميث، المدير التنفيذي للمنظمة البيئية للغولف التي تعنى باستدامة الغولف، "أن الفضل يعود إلى القيادة وفريق عمل فلكون للغولف. لقد قاموا بتطورات ملحوظة خلال السنوات الثلاثة الماضية من خلال تأسيس استراتيجية كاملة شاملة للاستدامة، ومع الإصرار والابداع والتعاون نفذوا الاستراتيجية من خلال التخطيط والتنظيم والتواصل.

وقد أكمل ذلك من خلال العمل الطويل الأمد الذي قام به مُستضيف المسابقة، نادي الامارات للغولف. نتطلع قدما لنرى نتائج نقاط التحسين المستمر خلال الاثنا عشر شهر القادمة والسنين فيما بعد.

أن شهادة المنظمة البيئية للغولف إلى هيرو دبي ديزرت كلاسيك هي بمثابة شهادة فخر إلى مكانة دبي كقيادة عالمية من خلال التزامها الثابت لمستقبل أكثر خضاراً. بالإضافة إلى دورها في استضافة كوب 28 فأنها تسعى لتعزيز التغيرات الإيجابية لتكون مقياس يحتذي به الآخرون في انحاء العالم.

ملاحظات للمحرر

هيرو دبي ديزرت كلاسيك

تعتبر مسابقة هيرو دبي ديزرت كلاسيك هي أطول مسابقة للغولف في المنطقة والتي أقيمت في ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف في دبي. تعمل المسابقة منذ تأسيسها في 1989 في أن تجمع كافة نجوم الغولف للاحتفال برياضة عالمية المستوى. وفي عام 2020، أصبحت دبي كلاسيك ديزرت جزءا من سلسلة مسابقات رولكس وهي الفئة المميزة من جولات دي بي ورلد العالمية التي تقدم أعلى مستويات الجودة في الغولف.

Dubaidesertclassic.com

المنظمة البيئية للغولف المعنية باستدامة الغولف

ان المنظمة البيئة للغولف والمعنية باستدامة الغولف هي منظمة عالمية غير ربحية متخصصة لمساعدة في تسريع تحقيق الاستدامة وإجراءات لوقف التغيير المناخي من خلال الغولف. تعمل المؤسسة بالتعاون مع المبتدئين والمتخصصين المحترفين في كافة مجالات الغولف من اجل مساعدة رياضة الغولف في تبني ومعالجة القضايا البيئية والاجتماعية المهمة حتى ليكون لها دور على نطاق واسع في تعزيز الطبيعة والحفاظ على الموارد وتعزيز المجتمعات المحلية واتخاذ إجراءات مناخية. تقدم برامج مقررة وحلول للحصول على ملاعب الغولف المستديمة المعتمدة وعلى علامة التوثيق المعتمدة والمصدقة من مؤسسة البيئة للغولف.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2154548/The_Hero_Dubai_Desert_Classic_2.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2154600/The_Hero_Dubai_Desert_Classic.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2154601/A_Rolex_Series_Event.jpg



The Hero Dubai Desert Classic (HDDC) SOURCE