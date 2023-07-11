هيسنس جنوب إفريقيا تكافئ موظفيها بمسساعدة لِـPNA

جوهانسبرج, 11 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- تحتفل شركة Hisense بجنوب إفريقيا، المزود الرائد عالميًا للإلكترونيات الاستهلاكية، بالعمل المتفاني لموظفي مصنع Hisense أتلانتس في ويسترن كيب من خلال التعاون مع PNA Stationers (Pty) Ltd. المشار إليها في ما يلي بِـ PNA، شركة بيع القرطاسية بالتجزئة في جنوب إفريقيا، تساعد شركة Hisense في تزويد 700 عاملاً من عمال المصانع بقسائم قرطاسية بقيمة 150 راند لكل منها. وهذا يتماشى مع مبادرات الشركتين لدعم المجتمعات المحلية من خلال الموارد التعليمية والتطوير.

Hisense South Africa Gives PNA vouchers to the value of R105 000 Back to Its Employees with the Helping Hand of PNA

ينتج مصنع Hisense أتلانتس إلكترونيات استهلاكية عالية الجودة منذ إنشائه في منطقة أتلانتس الاقتصادية في يونيو/حزيران 2013. على مدى السنوات العشر الماضية، تم تكليفها بتصنيع الإلكترونيات والإكسسوارات، بما في ذلك أجهزة التلفزيون والثلاجات ومنتجات الأعمال بين الشركات B2B لكل من الأسواق الأفريقية والأوروبية. مع 900 موظف مباشر وأكثر من 3000 وظيفة تم إنشاؤها في المجتمع المحيط لدعم المصنع، يستضيف مصنع Hisense أتلانتس عددًا من الموظفين مع أفراد أسرهم الذين يتابعون دراستهم في المنطقة وكذلك الأفراد الذين يأملون في تعزيز مساعيهم التعليمية الشخصية. تقوم Hisense لتقدم الشكر لموظفيها الدؤوبين في المصنع، بتزويدهم بالمستلزمات المكتبية الضرورية التي تحتاجها عائلاتهم لمواصلة مساعيهم التعليمية بمساعدة PNA.

تم تعيين PNA لدور المساعدة في هذا المشروع بفضل موطئ قدم لها في جنوب أفريقيا وأسواق القرطاسية الناميبية. تأسست PNA في عام 1992 ولديها أكثر من 123 متجرًا في جميع أنحاء المنطقة، وتوفر للمستخدمين النهائيين القرطاسية ولوازم الفنون والحرف والأدب والموارد التعليمية. قال هيرمان بوثا، المدير التنفيذي الأول لِـPNA للمنتجات والتسويق: "نحن فخورون بالمشاركة في هذا المشروع مع Hisense وعمال المصنع من Atlantis، وهذا يدعم جهودنا المستمرة لإحداث فرق في المجتمعات التي نخدمها".

ستواصل Hisense بجنوب إفريقيا جهودها في تنمية المجتمع ودعم العمال في السنوات القادمة. للمضي قدمًا بعد هذا التعاون مع PNA، فإن هدفها هو الاستمرار في تمكين موظفي ويسترن كيب في السعي لتحقيق أحلامهم التعليمية، فضلاً عن ترسيخهم كفريق التصنيع الأول في المنطقة.

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