هيوماين تستثمر في مُزن وتبرم شراكة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات محليًا وعالميًا

تجمع الشراكة منظومة هيوماين المتكاملة للذكاء الاصطناعي مع خبرات مُزن العميقة في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي ونموذجها للهندسة الميدانية، لتقديم حلول آمنة وجاهزة للتشغيل على مستوى المؤسسات، لخدمة القطاع المالي الحكومي.

- أعلنت هيوماين عن استثمار استراتيجي في شركة الذكاء الاصطناعي السعودية مُزن، يجمع بين منظومة هيوماين المتكاملة للذكاء الاصطناعي ومنتجات مُزن للمؤسسات وخبراتها في نموذج الهندسة الميدانية، لتسريع نشر حلول الذكاء الاصطناعي الآمنة على نطاق الإنتاج لدى المؤسسات المالية والقطاعات العامة.

- يُعد هذا الاستثمار من أوائل الاستثمارات التي تنفذها هيوماين Ventures، كما يمثل أول استثمار تقوم به هيوماين في شركة سعودية.

- تمثل هذه الشراكة أيضًا إحدى أولى المبادرات الاستراتيجية ضمن قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ‏(BFSI)‏ الذي أطلقته هيوماين مؤخرًا، لتكون نموذجًا رائدًا يسرّع تبني الذكاء الاصطناعي السيادي في المؤسسات المالية.

- ستُطرح الحلول المشتركة التي سيجري تطويرها عبر سوق ‏HUMAIN ONE‏ للذكاء الاصطناعي التوكيلي، بما يتيح للمؤسسات اكتشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموثوقة ونشرها وتوسيع نطاق استخدامها بصورة آمنة.

- سيتم الكشف عن أول الحلول المطورة بشكل مشترك و استخداماتنه خلال مؤتمر ليب الرياض ‏(LEAP Riyadh)‏، على أن يبدأ طرحها التجاري على نطاق أوسع خلال النصف الثاني من عام ‏2026‏.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 3 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت هيوماين، الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم منظومة متكاملة لقدرات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، اليوم عن استثمار استراتيجي في شركة مُزن وشراكة استراتيجية معها. وتُعد مُزن شركة سعودية رائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في القطاعات التي تتطلب أعلى مستويات الموثوقية والامتثال.

Dr Mohammed AlHussein, Founder & Chief Executive Officer, MOZN and Tareq Amin, CEO, HUMAIN

ويأتي هذا الاستثمار امتدادًا للزخم الذي حققته مُزن باعتبارها إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، حيث تقدم خدماتها لأكثر من ‏150‏ جهة من المؤسسات المالية والجهات الحكومية. وسيسهم الاستثمار في دعم توسع الشركة على المستوى الدولي وتسريع نمو منصتها للذكاء الاصطناعي عالميًا.

وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات المالية مرحلة جديدة من تبني الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لمركز كامبريدج للتمويل البديل، تعتمد ‏81%‏ من شركات الخدمات المالية الذكاء الاصطناعي في جانب واحد على الأقل من أعمالها. كما تتوقع شركة ماكنزي أن يسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحقيق قيمة سنوية تتراوح بين ‏200‏ و‏340‏ مليار دولار أمريكي للقطاع المصرفي. وفي الوقت ذاته، تواصل المدفوعات الرقمية نموها بمعدل يقارب ‏15%‏ سنويًا، مما يعزز الحاجة إلى بنية تحتية موثوقة وآمنة للذكاء الاصطناعي وحلول أتمتة ذكية.

وستسهم الشراكة في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي السيادي لدى المؤسسات المالية والجهات الحكومية، بما يمكّنها من الانتقال من المشاريع التجريبية إلى تطبيقات آمنة وجاهزة للاستخدام الفعلي على نطاق واسع.

وينطلق التعاون بين الجانبين من طموح مشترك يتمثل في إرساء معيار جديد لحلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في البيئات التي تتطلب أعلى مستويات الاعتمادية والامتثال. فمن خلال الجمع بين منظومة هيوماين المتكاملة للذكاء الاصطناعي، التي تشمل منتجات مثل ‏HUMAIN Fabric‏ و‏HUMAIN ONE‏، إلى جانب مراكز البيانات من الجيل الجديد والنماذج المتقدمة، وبين منتجات مُزن وخبراتها التنظيمية المتخصصة ونموذجها للهندسة الميدانية ‏(FDE)‏، ستعمل الشركتان على تطوير حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع، ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وجاهزة للتشغيل الفعلي.

تمكين تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاعات عالية المتطلبات

يشكل التطوير المشترك للحلول مع العملاء الأوائل محورًا رئيسيًا لهذه الشراكة، وذلك من خلال خارطة طريق موحدة للمنتجات واستراتيجية متكاملة للوصول إلى السوق. وستركز المرحلة الأولى على حالات استخدام تشمل مكافحة الجرائم المالية، واستخبارات المعرفة، وحلول الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ‏(GRC)‏.

وسيؤدي نموذج الهندسة الميدانية الذي تتبناه مُزن دورًا محوريًا في هذه الشراكة، من خلال دمج مهندسيها داخل بيئات عمل العملاء للمشاركة في تصميم حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية. ويضمن هذا النهج تحويل مبادرات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج أعمال ملموسة وقابلة للقياس.

كما ستُتاح الحلول المطورة بشكل مشترك عبر سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي في ‏HUMAIN ONE‏، لتوفر للمؤسسات قناة سيادية وموثوقة لاكتشاف وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين للمؤسسات ونشرهم وتوسيع نطاق استخدامهم.

وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين:

"لا يحقق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات قيمته الحقيقية إلا عندما تتمكن الجهات من تطبيقه بأمان وموثوقية وعلى نطاق واسع في عملياتها الفعلية. وتعكس هذه الشراكة الزخم الذي يشهده قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ‏(BFSI)‏ الذي أطلقته هيوماين مؤخرًا، كما تمثل إحدى أولى شراكاتنا الاستراتيجية ضمن هذا القطاع، في إطار بناء منظومة متكاملة من الشركاء لإحداث تحول في الخدمات المالية والقطاع الحكومي من خلال الذكاء الاصطناعي.

ويمثل استثمارنا الأول في شركة سعودية، عبر شراكتنا مع مُزن، خطوة تعزز قدرتنا على تقديم حلول ذكاء اصطناعي جاهزة للتشغيل في البيئات الخاضعة لأطر تنظيمية عالية، بما يحقق أثرًا تشغيليًا ملموسًا، ويوسّع في الوقت ذاته نطاق إتاحة هذه القدرات في الأسواق الإقليمية والعالمية."

وأضاف الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مُزن:

"يمثل هذا الاستثمار من هيوماين تأكيدًا قويًا على رسالة مُزن المتمثلة في تمكين المؤسسات بحلول ذكاء اصطناعي تُحدث أثرًا حقيقيًا. ومع تسارع وتيرة التعقيد واتساع نطاق الأعمال وارتفاع المتطلبات التنظيمية في مختلف القطاعات، أصبحت المؤسسات بحاجة إلى ذكاء اصطناعي سيادي وموثوق ومصمم خصيصًا للقطاعات التي تتطلب أعلى مستويات الاعتمادية والامتثال.

ومن خلال شراكتنا مع هيوماين، نجمع بين بنية تحتية عالمية المستوى وخبرة عميقة في المجالات المتخصصة، لتطوير حلول رائدة تعيد رسم معايير السوق، وتلبي احتياجات المؤسسات المالية والجهات الحكومية."

من المشاريع التجريبية إلى التطبيقات على نطاق الإنتاج

من المقرر الكشف عن أولى الحلول التي طورتها الشركتان بشكل مشترك، إلى جانب أولى تطبيقاتها التشغيلية لدى العملاء، خلال مؤتمر ليب الرياض ‏(LEAP Riyadh)‏، على أن يبدأ طرحها على نطاق واسع لقطاع الخدمات المالية والجهات الحكومية خلال النصف الثاني من عام ‏2026‏.

نبذة عن هيوماين

هيوماين شركة عالمية للذكاء الاصطناعي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تقدم منظومة متكاملة لقدرات الذكاء الاصطناعي عبر أربعة مجالات رئيسية: مراكز بيانات من الجيل الجديد، وبنية تحتية فائقة الأداء ومنصات سحابية، ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، بما في ذلك بعض من أكثر نماذج اللغة العربية الكبيرة تطورًا التي طُورت في العالم العربي، إلى جانب حلول ذكاء اصطناعي تحويلية تجمع بين الفهم العميق للقطاعات المختلفة والخبرة العملية في التنفيذ.

ويخدم نموذج هيوماين المتكامل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في إطلاق قيمة جديدة عبر مختلف القطاعات، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز القدرات من خلال التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.

ومع تنامي محفظتها من المنتجات المتخصصة بحسب القطاعات، وتركيزها على تطوير الملكية الفكرية واستقطاب أفضل الكفاءات العالمية، صُممت هيوماين لتكون شركة قادرة على المنافسة عالميًا وتقود التميز التقني على المستوى الدولي.

البيانات التطلعية

قد يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية. وقد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية نتيجة لمجموعة من المخاطر وعوامل عدم اليقين. ولا تلتزم هيوماين ومُزن بتحديث هذه البيانات التطلعية.

للاستفسارات الإعلامية

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‏humain.com‏

وللاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

هانا نيميك

رئيسة إدارة الاتصال والعلاقات العامة

‏[email protected]‏

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نبذة عن مُزن

مُزن شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي المؤسسي، تمكّن المؤسسات المالية وجهات القطاع العام من الاستفادة من ذكاء يصنع الفرق.

وتقدم مُزن حلولًا مصممة خصيصًا للمجالات عالية الأهمية، تشمل مكافحة الجرائم المالية، وإدارة المعرفة، ودعم اتخاذ القرار. ومن خلال منصتها للذكاء الاصطناعي، تجمع مُزن بين قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي، ومنتجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وخبرات الهندسة الميدانية ‏(Forward Deployed Engineering)، لربط البيانات، وتوليد المعلومات الذكية، وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وقد حققت مُزن زخمًا قويًا باعتبارها إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 150 عميلًا من قطاع الخدمات المالية والقطاع العام في المنطقة وخارجها، كما حظيت بتقدير أبرز مؤسسات الأبحاث والتحليلات العالمية، من بينها Forrester وGartner وIDC.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وتقدم خدماتها لعملائها في مختلف أنحاء المنطقة والأسواق الدولية، لتمكينهم من مواجهة التحديات المعقدة التي تتطلب أعلى مستويات الثقة والامتثال والأمن.

للاستفسارات الإعلامية

للمزيد من المعلومات حول مُزن، يرجى زيارة:

‏mozn.ai‏

وللاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

محمد العنزي

رئيس إدارة الاتصال والعلاقات العامة

‏[email protected]‏

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