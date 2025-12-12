وافي تتعاون مع مجموعة ألماد لتطوير الثقافة والترفيه في وافي سيتي بحلول عام 2026 وما بعده

• استقطاب نخبة من العلامات التجارية الصينية الجديدة في المنطقة وتجارب ثقافية وترفيهية متميزة

• استراتيجية سياحية متكاملة تستهدف تشجيع السياح القادمين من الصين على استكشاف مختلف تجارب وافي سيتي، مع الإقامة في فنادقها العالمية الفاخرة، بما سوفيتيل دبي ذا أوبليسك ورافلز دبي

• تأتي هذه الشراكة في إطار جهود تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ --

في خطوة نوعية تعكس الطموحات المتصاعدة لتطوير المشهد الثقافي والترفيهي في دبي، أعلنت مجموعة وافي عن إبرام شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد مع مجموعة ألماد، جرى توقيعها رسميًا بحضور صاحب السمو الشيخ مانع بن خليفة آل مكتوم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة وافي، والدكتور أدريان تشينغ، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ K11 by AC ومجموعة ألماد.

His Highness Sheikh Mana’s Wafi Group Signs Historic Deal in the UAE with Chinese Experiential & Retail Conglomerate K11 by AC, part of ALMAD Group

وفي إطار هذه الشراكة، تم إطلاق كيان تجاري جديد تحت اسم Wafi Anime 11، ليشكّل منصّة رائدة تجمع بين الإرث المحلي العريق لمجموعة وافي وحضورها الراسخ في دبي، وبين النموذج الثقافي والتجاري العالمي المبتكر لـ K11 by AC التابعة لمجموعة ألماد، بما يؤسس لمفهوم جديد للتجزئة الثقافية والترفيهية في المنطقة ويعزّز مكانة وافي سيتي كوجهة إقليمية رائدة للتجارب الثقافية المعاصرة.

وتعتزم المجموعتين على تكاتف الجهود لإطلاق حقبة جديدة لوافي سيتي، حيث يلتقي الإرث بالثقافة والابتكار ضمن وجهة متكاملة تُعزز مكانة مجموعة وافي بوصفها المطوّر لإحدى أكثر الوجهات تميزاً في التسوق والترفيه في دبي، فيما تسعى مجموعة ألماد لنقل النهج العالمي الرائد لمجموعة K11 by AC في مجالات التجزئة الثقافية والترفيهية إلى منطقة جديدة، لتكون وافي سيتي ودبي محور التوسع والانطلاق لهذه التجربة العالمية.

وستشمل هذه الشركة عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها إطلاق مشروع مشترك جديد تحت اسم Wafi Anime 11 للاستفادة من النمو المتزايد للاهتمام العالمي والمحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع مجالات تجارة وترفيه الأنمي، إلى جانب تنظيم برنامج موسّع من الفعاليات الترفيهية والأنشطة الخاصة لسكان وزوار وافي سيتي. كما تتضمن الشراكة تعاوناً في مجال التأجير التجاري، الذي سيوفّر حضوراً ميدانياً للعلامات التجارية الصينية التي تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة للمرة الأولى، بالإضافة إلى استراتيجية سياحية متكاملة تستهدف تشجيع السياح القادمين من الصين على استكشاف مختلف تجارب وافي سيتي، مع الإقامة في فنادقها العالمية الفاخرة، مثل سوفيتيل دبي ذا أوبليسك ورافلز دبي.

وتشمل الشراكة Gentry Club, ، وهو نادٍ حصري، يحمل طابع الخصوصية العالية، مستوحىً من العمارة الصينية التقليدية بلمساتٍ عصرية، ويستهدف أصحاب الثروات العالية ومحبي الثقافة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدّم النادي تجربة متكاملة تجمع بين الضيافة الراقية والتفاعل الثقافي والأجواء الاجتماعية المبتكرة، ليشكّل أول تجربة حصرية فقط لأعضاء النادي تحمل علامة Gentry Club ل K11 by AC، خارج نطاق الصين الكبرى. ومن المقرر تأسيس النادي في فندق رافلز دبي، ليكون ملاذاً حصرياً للأعضاء ضمن بيئة مصممة للارتقاء بالحواس، وتعزيز التواصل بين الضيوف وذوي الاهتمامات والرؤى المتشابهة.

وتُعدّ مجموعة وافي ركيزة أساسية في المشهد التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من خمسة عقود، حيث تعمل عبر قطاعات العقارات والضيافة والتجزئة والنقل والصناعة. ويُعدّ مشروعها الرائد وافي سيتي إحدى أوائل الوجهات المتعددة للتسوق ونمط الحياة في دبي، فمنذ افتتاحه في عام 1991، أصبح جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية للمدينة، حيث اشتهر بطابعه المعماري المستوحى من الحضارة المصرية القديمة، وتجربة تسوّقه الغامرة، وتنوعه المميز في عروض المأكولات والمطاعم.

كما تتميز وافي سيتي بتقديم باقة متكاملة من خيارات الترفيه المتنوعة وتجارب الضيافة الحائزة على جوائز مرموقة. ولا تزال تُشكّل وجهة تحمل قيمة وجدانية خاصة لسكان دبي والمواطنين على حدّ سواء ممن ارتبطوا به عبر الأجيال. وفي الوقت ذاته، تُمثل محطة اكتشاف نابضة بالحياة للمقيمين الجدد والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ويضم المول مساحة تأجير إجمالية ( GLA) تبلغ 1.1 مليون قدم مربع، ومساحة بناء إجمالية تصل إلى 1.6 مليون قدم مربع، وقد سجل نمواً بنسبة 30 ٪ في عدد الزوار خلال السنوات الثلاث الماضية، ضمن أداء يعكس الأثر الإيجابي لإطلاق مفاهيم ترفيهية جديدة وتجديد مزيج المستأجرين، وذلك ضمن الاستراتيجية المستمرة لتطوير الوجهة وتعزيز جاذبيتها. وخلال العام الماضي وحده، تم افتتاح 35 متجراً جديداً ضمن سوق خان مرجان، الوجهة التقليدية ذات الطابع الثقافي الأصيل التي تحتفي بالحرف العربية الأصيلة، وسحر المنطقة التراثي، وتقع في الطابق الأرضي السفلي. كما شهد المجمع افتتاح 30 متجراً إضافياً إلى جانب مجموعة من الأكشاك الجديدة، التي ساهمت في تنويع عروض التجزئة وتعزيز المشهد التجاري العام، تكاملاً مع نخبة من العلامات التجارية المتنوعة من بينها Tynt، و Zavi، و Duozoulu.





وصَرح صاحب السمو الشيخ مانع بن خليفة آل مكتوم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة وافي تعقيباً على أهمية الشراكة: "لطالما جسّدت مجموعة وافي قيم الإرث والابتكار وروح إمارة دبي، وتعكس هذه الشراكة مع مجموعة ألماد و K11 by AC التزامنا المستمر برسم ملامح مستقبل قطاعي التجزئة ونمط الحياة في المنطقة. ومن خلال تعاوننا المشترك، نطمح لتقديم تجارب وعلامات تجارية نوعية لا تسهم بالارتقاء بمكانة وافي سيتي فحسب، بل تعمل أيضاً على تعزيز الجسر الثقافي والتجاري بين الشرق الأوسط وجمهورية الصين."

وتأسست مجموعة ألماد على يد رائد الأعمال العالمي الشهير الدكتور أدريان تشينغ، بهدف دفع النمو الاستراتيجي في القطاع الرقمي والأسواق الناشئة، وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط، والبر الرئيسي الصيني، ودول رابطة آسيان. وتتخذ المجموعة من هونغ كونغ مقراً رئيسياً لها. وتتركز توجهاتها في مجالات صناعية تحويلية تشمل الثقافة، والترفيه، والرياضة، والإعلام، والرعاية الصحية، والإدارة التجارية، والسياحة الثقافية. وتحظى القطاعات المستهدفة ضمن الشراكة بزخم تجاري قوي في الوقت الراهن، إلى جانب امتلاكها مقومات واعدة لتشكيل ملامح الاقتصاد والمجتمع العالمي خلال العشرين عاماً المقبلة، بما يلبي تطلعات واحتياجات جيل زد وجيل ألفا على وجه الخصوص، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التركيبة السكانية الشابة، لما يْعرف ب"الطفرة الشبابية" في عدد من الدول، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأسهم الدكتور أدريان تشينغ بتشكيل بعض من أكثر وجهات التجزئة الثقافية ابتكاراً على مستوى العالم، ومن أبرزها مشروع Victoria Dockside – الحي العالمي للفنون والثقافة الذي يحتضن K11 by AC وغيرها من المعالم الأيقونية المطلة على مرفأ هونغ كونغ، والتي تصنف المنطقة المحيطة به كواحدة من أكثر المناطق زيارة في المدينة. وقد واصل نظامه البيئي المتكامل للتجارة الثقافية توسعه عالمياً تحت علامة K11 by AC.، فيما يمثل اندماج هذه الرؤية ضمن منظومة وافي سيتي محطة تطور لافتة تجمع بين الإرث المحلي العريق لمجموعة وافي والمنظور التجاري الإبداعي لمجموعة ألماد، لتقديم تجربة متجددة ومعاصرة تُعيد إحياء الوجهة بأسلوب عصري مبتكر.

وقال الدكتور أدريان تشينغ، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة AC ومجموعة ألماد: "يشرفنا التعاون مع مجموعة وافي، الرائدة في قطاع التجزئة وإحدى أبرز مشاريع التطوير الأيقونية في دبي، حيث تمثل هذه الشراكة في وافي سيتي معياراً جديداً للتعاون الإقليمي المشترك في مجال التجزئة، إذ نعمل من خلالها على ربط المستهلكين والقطاعات الثقافية الغنية في منطقة الشرق الأوسط مع المجتمعات الناطقة باللغة الصينية، والأسواق المرتبطة بها، ونحن على ثقة بأن العلامات التجارية الصينية الموجّهة للمستهلكين، والابتكارات الرائدة في مجال الملكية الفكرية، وتجربة نادي Gentry Club للأعضاء التي نقدمها، ستلبي احتياجات سوق التجزئة المتنامية بسرعة، وتخاطب بكفاءة الشريحة الشابة المتزايدة في المنطقة."

وتأتي هذه الشراكة في توقيت بالغ الأهمية يتزامن مع تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وذلك وفقاً لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث استقبلت دبي حوالي 824 ألف زائر من الصين في عام 2024، بزيادة بلغت نحو 31 بالمائة عن العام السابق، ما يشير إلى زخم قوي واهتمام متواصل من المسافرين الصينيين بأسواق الترفيه والأعمال على حدٍ سواء.

ويتمحور هذا المشروع المشترك للاستفادة من هذا النمو المتواصل، عبر توفير منصة إطلاق استثنائية لدخول العلامات التجارية الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط للمرة الأولى، مع قيام وافي سيتي بدور بوابة استراتيجية ذات بُعد ثقافي مميز يربط بين الأسواق وتعزيز التكامل التجاري والثقافي بين المنطقتين.

وفي إطار المرحلة الأولى من الشراكة، تعتزم مجموعة K11 by AC طرح مجموعة مختارة من العلامات التجارية الصينية البارزة التي تعكس جوهر الثقافة الصينية في وافي سيتي. ومن بينها علامة ZBR Bronze المرموقة في مجال صناعة البرونز الفني الرفيع، والتي تحظى بتقدير عالمي بفضل أعمالها المتقنة التي تجمع بين التراث الصيني التقليدي والتصاميم المعاصرة.

وفي هذا السياق، يستعد المعلم تشو بينغرن، الملقب ب"رائد العمارة البرونزية الصينية المعاصرة" لترك بصمته في أسواق الشرق الأوسط من خلال إقامة معرض فني ومتجر دائم في وافي سيتي في عام 2026. كما ستتعاون K11 by AC مع شركاء مبتكرين مثل علامة الشاي ChaPanda المعروفة بنكهاتها الجريئة والأصيلة، بهدف نقل ثراء ثقافة الشاي الصيني إلى منطقة الشرق الأوسط وتقديم تجربة متجددة لعشاق هذا الفن العريق.

ومع مواصلة العلامات التجارية الصينية انتقالها من مرحلة التميز في التصنيع إلى ريادة التجارة الثقافية العالمية، تستعد وافي سيتي لتكون منصة محورية لانطلاق هذه العلامات نحو التوسع الدولي، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

و استناداً إلى النمو المتسارع لثقافة الأنمي والملكية الفكرية الترفيهية في المنطقة، تعتزم Wafi Anime 11 إطلاق سلسلة من المعارض التفاعلية المدفوعة التي تستند إلى أشهر عناوين الملكية الفكرية العالمية في وافي سيتي مول، ابتداءً من عام 2026. وفي إطار التحوّل الشامل الذي تشهده وافي سيتي، سيتم تقديم هذه التجارب الثقافية المبتكرة ، بما فيها الألعاب الإلكترونية، وموسيقى الكيبوب ( K-Pop) والأنمي، عبر فعاليات مؤقتة ومعارض متجددة نابضة بالحياة، تستقطب شريحة واسعة ومتنوعة من السكان والزوار من مختلف الأعمار، وتعزز مكانة الوجهة كمنصة ترفيهية وثقافية رائدة في المنطقة.

وفي إطار المشروع المشترك الجديد، تدخل وافي سيتي مرحلة جديدة من التطور الشامل تمثل محطتها الكبرى التالية، ومع الحفاظ على الإرث والهوية المعمارية التي شكلت ملامحها لأكثر من ثلاثة عقود، ستُعاد إحياء الوجهة عبر تقديم تجارب غامرة، وفعاليات ثقافية معاصرة، ومفاهيم تجزئة مبتكرة، وتطوير منظومة نمط الحياة بإدارة وإشراف K11 by AC. ويهدف هذا التحول المرتقب إلى تكريم إرث وافي سيتي العريق، وفي الوقت ذاته فتح فصل جديد يعكس المسيرة الديناميكية لدبي وجاذبيتها المتنامية لجمهور عالمي متنوع.

وعقب توقيع الاتفاقية، سيدخل المشروع المشترك مرحلته الرسمية من التأسيس والتنفيذ. وخلال الأشهر المقبلة، سيعمل الشركاء على إعداد خارطة طريق شاملة تتناول استقطاب العلامات التجارية، والبرامج الثقافية، واستراتيجية التجارب التفاعلية، إلى جانب تطوير وتعزيز مزيج متاجر التجزئة بما يتماشى مع الرؤية الجديدة للوجهة.

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم مواصلة نمو دبي كمركز عالمي للثقافة والتجارة ونمط الحياة، وفي الوقت ذاته توفير منصة ابتكارية متكاملة، تمثل بوابة عبور للعلامات التجارية الصينية والعالمية الراغبة بدخول أسواق الشرق الأوسط.

