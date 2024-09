وجدت دراسة جديدة أن الإمارات العربية المتحدة تبرز كمركز تكنولوجي عالمي للمواهب الآسيوية

• يعترف ثمانية من أصل عشرة من خبراء التكنولوجيا الآسيويين بسمعة الإمارات العربية المتحدة المتنامية كمركز للتكنولوجيا؛

• 45٪ من العاملين في مجال التكنولوجيا مستعدون للانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة، التي تفوقت على ألمانيا وهونغ كونغ كوجهة نقل شعبية للمواهب التكنولوجية؛

• 93% من المشاركين يعتقدون أنه من المهم أن تكون هناك حكومة تدعم قطاع التكنولوجيا

Tarik Chebib, CEO, Middle East, Capital.com Capital com

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- كشف استطلاع حديث أجرته Capital.com، وهي منصة تجارية عالمية وشركة التكنولوجيا الأسرع نموًّا في الشرق الأوسط*، أن دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) تكتسب بسرعة اعترافًا باعتبارها مركزًا تقنيًّا تنافسيًّا. استطلعت الدراسة آراء 1000 مشارك في سنغافورة وهونغ كونغ وفيتنام والهند، ووجدت أن 81٪ من المتخصصين في التكنولوجيا الآسيوية يعتبرون الإمارات مركزًا تكنولوجيًّا ناشئًا آخذًا في النمو. يقول 76٪ من المشاركين الآخرين في الاستطلاع إن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر بيئة مناسبة للقطاع التكنولوجي.

تثير دولة الإمارات العربية المتحدة برواجها على أنها مركز تكنولوجي مزدهر اهتمام العاملين في مجال التكنولوجيا في جميع أنحاء المنطقة؛ إذ أعرب ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع (45٪) عن استعدادهم للانتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل، فتفوقت على دول مثل ألمانيا (38٪) وهونغ كونغ (20٪) كوجهات رائجة مناسبة للانتقال إليها.

يضع هذا دولة الإمارات العربية المتحدة في منافسة محتدة مع وجهات بارزة أخرى مثل سنغافورة (46٪)، والمملكة المتحدة (57٪)، والولايات المتحدة (52٪) كمواقع مفضلة للانتقال بين المتخصصين في مجال التكنولوجيا.

وتعليقًا على النتائج، قال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لشركة Capital.com في الشرق الأوسط:

"مع اعتراف 8 من أصل 10 مشاركين في استطلاعنا الأخير في الإمارات العربية المتحدة كمركز تقني تنافسي، من الواضح أن المنطقة تكتسب زخمًا كوجهة مفضلة للمواهب والقدرات في المجال التقني. لقد اعتاد المهنيون التكنولوجيون في آسيا على التوجه بصورة تقليدية إلى المدن في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وسنغافورة لرفع مستوى حياتهم المهنية، لذلك فهو أمر مشجع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة تنضم بثقة إلى هذه المجموعة وتحصل على التقدير الذي تستحقه بوصفها موقعًا جذابًا للحياة والعمل".

إن الدعم الحكومي هو العامل الرئيسي الذي يساهم في تحسين سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وجعلها مركزًا للتكنولوجيا ووجهة الانتقال الأكثر رواجًا. يعتقد 93٪ من بين الذين شملهم الاستطلاع أنه من المهم أن تكون هناك حكومة تدعم قطاع التكنولوجيا، وهو ما يسلط الضوء على الجهود الحثيثة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير البلاد وتحويلها إلى منطقة جذب للمواهب التكنولوجية الدولية.

أشار غالبية المشاركين في الاستطلاع (74٪) إلى العوامل المؤثرة في قرارهم، والتي تشمل الخدمات المصرفية، والتأشيرة، والرعاية الصحية الخاصة/حزم التأمين الصحي، والخدمات العقارية لمهنيِّي التكنولوجيا المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقول المشاركون أيضًا إن جودة الحياة العالية (60٪)، والمكافآت الجذابة (54٪)، والموقع الإستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة (52٪) تؤثر على نطاق أوسع في قرارهم بالانتقال أيضًا.

قال شبيب: "بصفتنا شريكًا رائدًا في مبادرة NextGenFDI في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد رأينا بشكل مباشر التزام الحكومة بدعم قطاع التكنولوجيا وتنميته. إن البيئة الداعمة للمشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسياساتها المستقبلية، واستثمارها في الابتكار، وموقعها الإستراتيجي كبوابة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تجعلها موقعًا مثاليًّا للشركات والمواهب على حد سواء. تفخر Capital.com بالمساهمة في نمو القطاع والابتكار وازدهارهما في الإمارات العربية المتحدة".

وبينما أعرب جميع المشاركين عن 'استعدادهم' للانتقال للعمل، فقد أشار 47 ٪ إلى أنهم 'يحاولون حاليًّا' الانتقال، وهو ما يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الإمارات العربية المتحدة في جذب المواهب التقنية والمحافظة عليها.

أضاف شبيب: "كشركة تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة مرخصة من قِبَل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، نحتاج إلى الاستفادة من مجموعة استثنائية من المواهب لتلبية احتياجاتنا التجارية والتنظيمية الصارمة. يعني هذا البحثَ عن أفضل المواهب، من كل أنحاء العالم. وبالنظر إلى موقف الإمارات العربية المتحدة الداعم للمواهب وتزايد جاذبيتها كوجهة تكنولوجية للمحترفين، لم تواجهنا مشكلة في توظيف المواهب من مناطق بعيدة مثل المملكة المتحدة، وأوروبا، وأستراليا. الموظفون متحمسون للانتقال إلى بلد لا يدعم احتياجاتهم الشخصية فحسب، بل يوفر أيضًا أرضًا خصبة لمزيد من التنمية داخل قطاع التكنولوجيا".

وقد افتتحت Capital.com فرعها الإماراتي ومقرها الإقليمي في مارس 2024. يقع مقر Capital Com MENA Securities Trading LLC (Capital Com MENA) في دبي، وهو مرخص ومنظم من قِبَل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة (SCA)، كما تُعَدّ Capital.com عضوًا بارزًا في مبادرة #NextGenFDI الإماراتية، وهي مبادرة حكومية تمكِّن الشركات المتطورة من جميع أنحاء العالم من تأسيس عملياتها وتوسيعها في الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2022، كانت Capital.com راعية لمبادرة NextGen Talent في الإمارات العربية المتحدة، الهادفة إلى تطوير قدرات الشباب المحلي وإعداد قادة المستقبل في قطاع التكنولوجيا.

منهجية المسح:

تم تنفيذ الاستطلاع بين 11 و28 يوليو 2024 وجمع آراء 1000 مشارك يعملون حاليًّا في مجموعة متنوعة من الأدوار المتعلقة بالتكنولوجيا في سنغافورة، أو هونغ كونغ، أو فيتنام، أو الهند، وأعلنوا أنهم منفتحون على الانتقال إلى بلد آخر للعمل. كان توزيع العينة 250 مشاركًا من هونغ كونغ، و250 مشاركًا من سنغافورة، و250 مشاركًا من فيتنام، و250 مشاركًا من الهند.

ملاحظات للمحررين

حول Capital.com:

تمكِّن Capital.com العملاء من تداول المشتقات على أكثر من 3000 من المؤشرات، والسلع، والعملات المشفرة، والأسهم، وأزواج العملات الأشهر في العالم. بالإضافة إلى منصاتها على الويب والهاتف الجوال، توفر Capital.com أيضًا للعملاء إمكانية الوصول إلى التعليم المجاني وأدوات التداول التي تساعدهم على صقل معارفهم التجارية.

بصفتها شركة عالمية للتكنولوجيا المالية مع مكاتب تمتد بين لندن، ودبي، وليماسول، وميلبورن، ووارسو، وفيلنيوس، تسترشد Capital.com بإطار عمل مبتدئ تقوده الاستدامة، وتعطي الأولوية للشراكات الذكية مع القطاعَين العامّ والخاص للمساعدة في دفع طور التقدم والنمو المستدام.

تخضع Capital Com (UK) Limited للترخيص والتنظيم من قِبَل هيئة السلوك المالي (FCA) بموجب رقم التسجيل 793714. وتخضع Capital Com SV Investments Limited للترخيص والتنظيم من قِبَل لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، بموجب ترخيص رقم 319/17. وتخضع Capital Com Australia Pty Ltd للترخيص والتنظيم من قِبَل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بموجب ترخيص AFSL رقم 513393. شركة Capital Com Online Investments Ltd هي شركة مسجلة في كومنولث جزر البهاما ومسموح لها بتنفيذ أعمال الأوراق المالية من قِبَل لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما برخصة رقم SIA-F245. تخضع Capital Com Mena Securities Trading LLC للترخيص والتنظيم من قِبَل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، تحت ترخيص رقم 20200000176.

لمعرفة المزيد، تُرجى زيارة: www.capital.com

هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط. إنه غير مخصص للمستثمرين الأفراد، ولا يتضمن نصائح أو توصيات شخصية.

بيان إخلاء المسؤولية

عقود الفروقات و/أو العقود مقابل الفروقات CFDs هي أدوات مُعقدة تنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب معدل الرفع المالي، حيث إن 83.51% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر أموالاً عند تداول عقود الفروقات و/أو العقود مقابل الفروقات CFDs مع هذا المزود. يجب عليك التفكير مليًّا بخصوص مدى فهمك لآلية عمل المضاربة على فروق الأسعار و/أو العقود مقابل الفروقات CFDs، وما إذا كنت تستطيع تحمُّل المخاطر المالية العالية المتمثلة في خسارة أموالك. يمكن حتى للعملاء المحترفين أن يفقدوا أكثر مما يودِعون. كل التداول ينطوي على مخاطر.

لا تتوفر عقود مشتقات العملات الرقمية للعملاء الأفراد المسجلين لدى Capital Com (UK) Ltd. عقود الفروقات متاحة فقط للعملاء في المملكة المتحدة.

يمكن أن تنخفض أو ترتفع قيمة الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي يتم شراؤها من خلال حساب تداول الأسهم، وهو ما قد يعني الحصول على أقل مما أودعته في البداية. الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية.

Capital Com (UK) Limited ("CCUK") مسجلة في إنجلترا وويلز برقم تسجيل الشركة 10506220. تخضع CCUK للترخيص والتنظيم من قِبَل هيئة السلوك المالي ("FCA")، تحت رقم التسجيل 793714. تم تسجيل Capital Com SV Investments Limited ("CCSV") في قبرص تحت رقم تسجيل الشركة 354252. تخضع CCSV للتنظيم من قِبَل لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) تحت رقم الترخيص 319/17. وتخضع Capital Com Australia Pty Ltd للترخيص والتنظيم من قِبَل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بموجب ترخيص AFSL رقم 513393. شركة Capital Com Online Investments Ltd هي شركة ذات مسؤولية محدودة (رقم الشركة 209236B) مسجلة في كومنولث جزر البهاما ومسموح لها بممارسة أعمال الأوراق المالية من قِبَل لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما ("SCB") برخصة رقم SIA-F245. تخضع Capital Com Mena Securities Trading LLC للترخيص والتنظيم من قِبَل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، بموجب ترخيص رقم 20200000176.

Capital.com هي منصة وساطة تنفيذية فقط، والمحتوى المقدم على موقع Capital.com مخصص لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره عرضًا لبيع أو تشجيعًا على عرض لشراء المنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها المحتوى. ولا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي معلومات واردة في هذه الوثيقة.

المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.

في حدود ما يسمح به القانون، لا تتحمل Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المقدمة. أي شخص يتصرف بناءً على المعلومات يقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة بالكامل.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "بحوث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية بحوث الاستثمار وعلى هذا النحو تعتبر إعلامًا تسويقيًّا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2507974/Tarik_Chebib_CEO.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2507973/Capital_com.jpg