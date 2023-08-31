وجهة بحرية عالمية، تنير عروس البحر الأحمر

يمتد المشروع على قناة مائية تمتد لمسافة 11 كم وبعرض 100 متر متصلة بمنطقة شرم أبحر

يحيط بالقناة المائية مرافق عامة و ترفيهية وسكنية متكاملة تستوعب ما يزيد عن مئة ألف نسمة

جدة، المملكة العربية السعودية, 31 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة روشن المطور العقاري الوطني وأحد المشاريع لكبرى لصندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إطلاق مشروع "مرافي" شمال محافظة جدة، والذي يعتبر أحد أضخم المشاريع متعددة الاستخدامات والذي يتسع لأكثر من 130.000 نسمة ويشتمل على قناة مائية صناعية تمتد لمسافة 11 كم.

On the shores of the Red Sea, a new global destination

ويعتبر مشروع مرافي قفزة مهمة في تطوير محافظة جدة حيث يستهدف المشروع تطوير المشهد الحضري لأحد أهم الوجهات السياحية والتجارية في المملكة حيث يقدم المشروع بنى تحتية ومرافق عامة وترفيهية وسكنية تهدف لرفع مستوى جودة الحياة وتحويل جدة إلى وجهة عالمية، وتعتبر القناة المائية هي الأولى من نوعها التي يتم إنشاؤها في مدن المملكة.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، السيد ديفد جروفر: "جزء أصيل من كوننا أحد المشاريع الكبرى هو تقديم مثل هذه المشاريع الكفيلة بصناعة أثر كبير على مستوى التطوير العقاري والرفع من مستوى جودة الحياة في المملكة كوجهة عالمية لمختلف القطاعات." وأضاف: "نفخر بإطلاق مشروع مرافي، المشروع الضخم الذي سيصنع وجه جديد لشمال جدة، ويساهم في استثمار الموارد الطبيعية وأحدث التقنيات لوضع جدة في مصاف المدن العالمية، كما يساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في صناعة مجتمع حيوي واقتصاد مزدهرز"

وتعد القناة المائية في "مرافي" بمثابة الواجهة البحرية التي تضاهي في مساحتها الواجهات البحرية في شيكاغو وستوكهولم وهامبورغ ووسط لندن، وبفضلها سوف تدخل البيئة البحرية إلى قلب تلك المدينة التاريخية التي طالما فتحت ذراعيها للتجار والمسافرين والحجيج على مدار القرون الماضية.

وستبث "مرافي" نبضاً جديداً للحياة في جدة، حيث ستخلق ممراً مائياً وعمرانيًا يربط ما بين المنازل والمجتمعات السكنية من جهة والطبيعة والمراكز التجارية والترفيهية و وسائل الراحة التي من شأنها أن تعزز أسلوب الحياة على الجانب الآخر. ويعمل هذا المشروع على تعزيز ودعم مكانة مدينة جدة بإضافة مركز حضري إقليمي مجهز بمساحات سكنية وتجارية وترفيهية على مستوى عالمي يجذب السكان والزوار على حد سواء، لتكون بذلك أحد المعالم المميزة الجديدة في جدة.

تتألف "مرافي" من عدة مناطق سكنية وتجارية متكاملة بسمات متفردة، وتتصل بمشروع العروس، وهو المشروع السكني المتكامل الذي تطوره "روشن" حالياً بجدة. وسوف يؤدي تطوير مشروع "مرافي" إلى تطوير المشهد الحضري بـ "جدة" لتحويلها إلى وجهة عالمية مع المحافظة على تراثها وإرثها الثقافي والمعماري في ذات الوقت من خلال الواجهات المستوحاة من الطراز المعماري لجدة التاريخية المدموجة بأحدث تقنيات البناء المعاصرة. وتتصل مناطق "مرافي" المتنوعة المطلة على المياه ببعضها البعض وبباقي "جدة" عن طريق نظام التنقل متعدد الوسائط من سيارات الأجرة المائية وخطوط الحافلات ومحطة المترو المخصصة للخط الأحمر والربط المباشر للقناة مع مطار الملك عبد العزيز الدولي.

نبذة عن مجموعة روشن

مجموعة روشن هي المطور العقاري متعدد الأصول والأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية، وهي أحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة. تقدم مشاريع روشن المتكاملة أسلوب حياة جديد، تدعمه وسائل الراحة التي تقع على مسافة قريبة من المنازل بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية وممرات الدراجات. تعمل المجموعة على إنشاء مشاريع ضخمة على نطاق غير مسبوق وتستخدم أحدث التقنيات والابتكارات وتطبق مبادئ الاستدامة في مجتمعاتها، وتمتلك المجموعة مخزون أراضي يزيد عن 200 مليون متر مربع. وسبق أن أطلقت المجموعة مجتمعها الرائد، سدرة، الذي تبلغ مساحته 20 مليون متر مربع في الرياض عام 2021 وبدأت تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد، ليكون أول مشروع عملاق في المملكة يتم تسليمه للعملاء. وواصلت المجموعة إطلاق مشاريعها في جدة حيث قدمت مشروع "العروس" الذي تبلغ مساحته 4 ملايين متر مربع، وأعلنت عن مشروعين متكاملين آخرين هما "وارفة" في الرياض (على مساحة 1,4 مليون متر مربع) و"الفلوة" في الأحساء (على مساحة 10,8 مليون متر مربع). وبحلول عام 2030، ستكون روشن قد طورت 400,000 منزل بالإضافة إلى أكثر من 1,000 روضة أطفال ومدرسة، وأكثر من 700 مسجد. ولأنها الشركة الوطنية الرائدة في مجموعة من القطاعات، تتبع روشن نهجاً للبناء المستدام يتمحور حول الإنسان، وتسعي لتحقيق التميز المؤسسي والشراكة مع أفضل المؤسسات في فئتها لوضع معايير جديدة في مجال التطوير العقاري.

لمزيد من المعلومات حول أسلوب الحياة الجديد في روشن، تفضلوا بزيارة ROSHN.sa

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2196747/MARAFY_Red_Sea_destination.jpg

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