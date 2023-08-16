وحدات UPS الـ 700 الخاصة بـ Kehua تشهد الختام الناجح للألعاب الجامعية العالمية FISU

شيامن، الصين، 16 أغسطس /PRNewswire/ -- في ظل التوقعات الكبيرة، انتهت دورة الألعاب الصيفية الحادية والثلاثين للألعاب الجامعية العالمية FISU (Universiade) بنجاح في مدينة تشنغدو، سيتشوان، مسقط رأس الباندا في الصين. يجب أن يقال أن الـ Universiade تشبه الإناء البخاري الحار والساخن الذي تشتهر به سيتشوان.

تأتي الـ Universiade، والتي تعتبر فيها جميع الرياضات الإجبارية رياضات أولمبية، في المرتبة الثانية بعد الألعاب الأولمبية من حيث الحجم، وتُعرف باسم "الألعاب الأولمبية الصغيرة". وقد شارك رياضيون من 113 دولة ومنطقة في دورة الـ Universiade لهذا العام.

Kehua Engineer and MR Series UPS

وقدم Kehua أكثر من 700 وحدة UPS من فئة MR وفئة KR للألعاب، والتي تم تثبيتها في أماكن حفل الافتتاح وأماكن حفل الختام والمراكز الإعلامية والفنادق الهامة ومضامير المنافسة الأخرى لضمان الإمداد السلس للطاقة اللازمة للألعاب.

في وقت مبكر من العام الماضي، عندما وصلت المعدات إلى تشنغدو، شارك يانغ، وهو مهندس من كيهوا، في تشغيل الآلات؛ ومع اقتراب البطولة شارك في نفس الملاعب مرة أخرى: "واجه موقع تثبيت الوحدات بعض الصعوبات، مثل محدودية مساحة الأماكن وعدد الوحدات والقيود الزمنية - ولكن هذه لم تكن مشكلة بالنسبة لـ Kehua، فقد تعاملت معها جميعًا! "في النهاية، تم تثبيت وحدات UPS الخاصة بـ Kehua بنجاح طوال مدة البطولة! تم إنجاز المهمة بنجاح من خلال تحمل التذبذبات المستمرة وتأثير جميع المعدات المعقولة في المكان؟

لماذا اختارت Universiade Kehua؟

· تمتلك Kehua خبرة كبيرة في توفير إمدادات الطاقة للفعاليات الكبيرة، مثل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ودورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو.

· قدمت سلسلة التوريد المرشدة الخاصة بـ Kehua وقوة التصنيع تسليمًا سريعًا وخدمات تشغيل وصيانة موثوقة الـ Universiade.

· يلبي الحجم الصغير والكفاءة العالية لوحدات UPS وحزم البطاريات الخاصة بشركة Kehua متطلبات التركيب المطلوبة في الموقع.

وحدات UPS فئة MR33 - خبير الطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي

تتميز وحدات UPS فئة MR33، التي تعتمد تقنية متقدمة من ثلاثة مستويات، بتصميم عالي الموثوقية واحتياطات كاملة من الوحدة إلى الماكينة بأكملها، بالإضافة إلى مزايا كثافة الطاقة العالية والتوسع السهل والحجم الصغير. كما تعتمد على توفير الطاقة القائم على الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ القائم على الذكاء الاصطناعي والصحة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتشغيل والصيانة القائمين على الذكاء الاصطناعي لإنشاء وحدات UPS معيارية قائمة على الطاقة الخضراء منخفضة الكربون، بالإضافة إلى كونها آمنة وموثوقة وذكية وبسيطة ومرنة.

أصبحت الألعاب التي تعتمد على الطاقة الخضراء منخفضة الكربون اتجاهًا تدريجيًا في تنظيم الفعاليات العالمية. تبنت الـ Universiade في تشنغدو الطاقة منخفضة الكربون والأماكن منخفضة الكربون والنقل منخفض الكربون والتشغيل منخفض الكربون والمشاركة منخفضة الكربون، وما إلى ذلك ، واتخذت إجراءات أكثر نشاطًا منخفضة الكربون لإثراء معنى "الـ Universiade الخضراء"

وبفضل تيار إدخال توافقي منخفض يصل إلى 1.5% وكفاءة 97% لوضع التحويل المزدوج،ووضع W-ECO المبتكر إسبات ذكي ووضع إسبات ذكي وحجم صغير، إلخ. تساعد وحدات UPS فئة MR33 من Kehua على تحقيق "الألعاب الجامعية الخضراء".

نبذة عن Kehua

تأسست شركة Kehua Tech في عام 1988، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال إدارة الطاقة الذكية، مع الالتزام بتوفير حلول متطورة في مجال الطاقة الحرجة. استنادًا إلى 35 عامًا من البحث والتطوير وخبرة التصنيع في مجال إلكترونيات الطاقة، احتلت Kehua Tech المرتبة الرابعة في الحصة السوقية العالمية لوحدات UPS في عام 2021 (Omdia)، وحصلت على جائزة الابتكار والقيادة العالمية لاستراتيجية UPS التنافسية لعام 2021 (Frost&Sullivan). وسنواصل بذل قصارى جهدنا في المستقبل لتوفير طاقة أكثر موثوقية واستدامة للعالم.

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