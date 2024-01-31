وحدة الزجاج المزدوج من النوع N من Shanghai Electric تحصل على شهادة TÜV Süd

شنغهاي، 1 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Shanghai Electric (يشار إليها بلفظ "الشركة"، SEHK:2727، SSE:601727) أن شركة Nency Solar Technology (Nantong) Co., Ltd. ("Nency Solar")، الفرع المختص بالطاقة الشمسية في شركة Shanghai Electric حصلت على شهادتي IEC 61215:2021 وIEC 61730:2023 لوحدتها الكهروضوئية (PV) ذات الزجاج المزدوج من النوع n. تم منح الشهادات من قبل هيئة الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات العالمية TÜV SÜD، بعد إجراء تقييمات مكثفة مصممة لاختبار الأداء والسلامة وعمر الخدمة وموثوقية وحدات الطاقة الشمسية والتحقق منها، والتي سجل خلالها المنتج نتائج استثنائية.

Shanghai Electric’s N-Type Double Glass Module Receives TÜV Süd Certification.

يضيف هذا الإنجاز الجديد، الذي يؤكد تفوق Shanghai Electric في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، إلى مميزات الشركة من حيث جودة المنتج والأداء الوظيفي حيث تواصل زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز ابتكاراتها التكنولوجية وتعزيز مكانتها في صناعة الطاقة المتجددة، الأمر الذي يمهد الطريق لتطوير منتجات طاقة شمسية أكثر كفاءة وموثوقية وتميزًا في الأداء، تساعد العالم في إسراع الخطى نحو مستقبل أكثر رفقًا بالبيئة.

لقد تم إطلاق الوحدة الشمسية ذات الزجاج المزدوج من النوع n من Nency Solar في عام 2023، وهي أول منتج تصنعه الشركة في أحدث مساعيها لتطوير وحدات شمسية عالية الكفاءة، ما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في رحلتها نحو تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية. وتتميز الوحدة بمخرج طاقة يصل إلى 630 واط، ومعدل كفاءة يبلغ 3%، وثنائية جوانب عالية، مع مزايا تشمل معامل درجة الحرارة المنخفضة، وانخفاض التدهور الناجم عن الضوء (LID)، والتدهور الناجم عن الجهد المنخفض (PID)، مع تحسين تعدد الاستخدامات ومدة الخدمة الطويلة، فضلاً عن المتانة في الظروف الجوية القاسية.

وبمناسبة تحقيق هذا الإنجاز التاريخي في خريطة طريق Shanghai Electric لمنتجات الطاقة الجديدة، يؤكد إطلاق وحدة الطاقة الشمسية على استقلالية الشركة في إنتاج الطاقة الكهروضوئية وتطويرها، وهي خطوة رئيسية تدعم توجهها نحو التطوير المراعي للبيئة والمنخفض الكربون والعالي الجودة وتضع أساسًا مهمًا لتوسعها العالمي.

لقد تأسست شركة Nency Solar، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Shanghai Electric، في يونيو 2023، بعد اتفاقية بين Shanghai Electric وحكومة منطقة هايمن في مدينة نانتونغ، مما يسمح للشركة بإنشاء قاعدة لإنتاج الطاقة الشمسية والبحث والتطوير في المدينة. ويمثل المشروع شراكة بين مدينة نانتونغ والشركة، بهدف استكشاف نماذج تطوير جديدة تعمل على تسريع نمو قطاع الطاقة الشمسية. وبهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 4.8 غيغاواط من وحدات الطاقة الشمسية غير المتجانسة العالية الكفاءة (HJT)، فإن إنشاء شركة Nency Solar هو خطوة لتحويل نانتونغ إلى مركز للطاقة الكهروضوئية، وهو ما يلعب دورًا أساسيًا في تمكين المدينة من تحقيق التقدم على الصعيد الصناعي.

في أغسطس 2023، شرعت Nency Solar وTÜV SÜD في بدء شراكة استراتيجية تركز على الابتكار الكهروضوئي، وتغطي المشاريع بما في ذلك اختبار المنتج، وإصدار الشهادات، وخدمات المعرفة، والتدريب. وسيتعاونان أيضًا لاستكشاف التقنيات المحايدة للكربون والاستفادة من مواردهما وخبراتهما للعمل في مجالات مثل السلسلة الصناعية والأنظمة القياسية وتكامل الصناعات والتمويل.

وسيعمل هذا التحالف بين الجهتين على تمكينهما من تطوير معايير صناعية لتقنية الوحدات العالية الكفاءة من النوع N التي تساعد في تقييم موثوقية الوحدات والتحقق منها في بيئات العالم الحقيقي. وسينفذان أيضًا مشاريع تقيم التطبيق وانبعاثات الكربون للوحدات من النوع N في محطات الطاقة الشمسية الخارجية. واستشرافًا لغد واعد بالآمال، تهدف Shanghai Electric إلى الاستفادة من إنجازاتها التقنية ومواصلة تطويرها لتحفيز ابتكارها في منتجات الطاقة الجديدة. وبهدف زيادة بصمتها العالمية من خلال توسيع الشراكات في قطاع الطاقة، تعتزم الشركة استثمار المزيد من الموارد لاستكشاف تقنيات جديدة للمساعدة في دفع تقدم القطاع، وتمكين البلدان في كل أنحاء العالم من المضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالكربون من خلال أحدث ما توصلت إليه الحلول التكنولوجية.

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