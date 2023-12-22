وزارة الاستثمار السعودية ومجموعة Regal Hotels ومجموعة Cosmopolitan International يعلنون عن توقيعهم لمذكرة تفاهم لتطوير وإدارة الفنادق

هونج كونج، 22 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- يسر وزارة الاستثمار السعودية (MISA) ومجموعة Regal Hotels ومجموعة Cosmopolitan International الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف شراكة استراتيجية في تطوير وإدارة الفنادق بشكل مشترك. تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى إنشاء إطار غير حصري للتعاون والتآزر بين الطرفين، وتجميع خبراتهما ومواردهما لتعزيز مشاريع السياحة والضيافة الخضراء في البر الرئيسي للصين والمملكة العربية السعودية وهونج كونج.

[From Left to Right] Mr. Ahmad F.Jamal, Mr. Ayidh Alyami, Ms. Poman Lo, Mr. Jimmy Lo

وستهدف الشراكة المحتملة إلى الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لِـRegal Hotels وCosmopolitan، المشهورتين بخبرتهما في تطوير وتشغيل العلامات التجارية الفندقية، إلى جانب خبرة وزارة الاستثمار السعودية (MISA) في تشكيل وتحفيز الاستثمار في فرص سياحية عالية القيمة.

تلتزم Regal Hotels بالتكنولوجيا وتطوير المشاريع الخضراء والمستدامة، مع التركيز القوي على الابتكار والتقدم التكنولوجي الذي يهدف إلى دمج التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة في مشاريع الضيافة والعقارات الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع Cosmopolitan المساهمة بتجربتها وخبرتها في إدارة مشاريع تطوير العقارات والفنادق في البر الرئيسي للصين وهونج كونج.

علاوة على ذلك، ستقوم Regal Hotels وCosmopolitan بتقييم فرص الاستثمار في منصة إدارة الأصول من خلال المشاريع المشتركة وصناديق الاستثمار و/أو الشركات المدرجة في البورصة في المملكة العربية السعودية و/أو هونج كونج. الهدف من مذكرة التفاهم هو الاستحواذ على وامتلاك وتطوير وإدارة شبكة من الفنادق المستدامة والشقق الفندقية ومراكز الابتكار تحت العلامة التجارية "iclub" التابعة لِـ Regal Hotels. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التبادل السياحي والابتكار والتكنولوجيا بين الصين والمملكة العربية السعودية.

"تعد مذكرة التفاهم هذه خطوة أخرى إلى الأمام في خططنا للتقييم المستمر لسبل ووسائل تعزيز وجودنا في قطاعات السياحة والابتكار والاستدامة. تعد السياحة قطاعًا رئيسيًا للاستثمار بينما نسير نحو رؤية 2030. في عام 2022، اجتذبت المملكة العربية السعودية أكثر من 18 مليون زيارة واردة، أي أكثر من أي دولة عربية أخرى، وبمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 11% على مدى العقد المقبل. ونحن نتطلع إلى استكشاف فرص جديدة مع Regal Hotels وCosmopolitan بينما نتطلع إلى الارتقاء بمنتجاتنا وخدماتنا السياحية في المملكة "، كما قال السيد صالح الخبطي، نائب وزير الاستثمار في وزارة الاستثمار السعودية (MISA).

قالت السيدة بومان لو، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لِـRegal Hotels International Holdings Limited: "يسعدنا أن نتشارك مع وزارة الاستثمار السعودية (MISA) لتسريع رؤيتنا المشتركة لنصبح شركة رائدة عالميًا في تقديم خدمات عالمية المستوى من خلال خبرتنا في إدارة الضيافة وتبني التقنيات المستدامة". "تلتزم Regal Hotels بتطوير شبكة رائدة من الفنادق ومراكز الابتكار التي تقود التحول المستدام من خلال التحول الرقمي والأخضر. ومع حجم يقدر مبدئيًا بـ 5 مليارات دولار أمريكي لشراكة وزارة الاستثمار السعودية (MISA)، نحن متحمسون لاستكشاف فرص الشراكة مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص.

قال السيد جيمي لو، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Cosmopolitan International Holdings Limited: "إننا نتطلع إلى العمل مع وزارة الاستثمار السعودية (MISA) ومستثمري النظام البيئي لإطلاق منصة لإدارة الأصول للاستحواذ على شبكة مستدامة من فنادق iclub ومراكز الابتكار وتطويرها. نحن متحمسون وسننظر بشكل إيجابي في أي اقتراح جذاب ومناسب لشركة Cosmopolitan International لتكون بمثابة أداة الاستثمار المدرجة لهذه المنصة."

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2306345/Regal_Hotels.jpg