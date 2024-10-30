وزراء ومسؤولون تنفيذيون عالميون يجمعهم في البحرين منتدى بوابة الخليج في نسخته الثانية

المنامة، البحرين, 30 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- يستعد عدد من كبار المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال في مملكة البحرين لحضور النسخة الثانية المرتقبة من منتدى بوابة الخليج 2024، والمقرر عقده في يومي الأحد والاثنين الموافق 3 و4 نوفمبر 2024، في فندق فورسيزونز خليج البحرين، وذلك بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية.

Ministers and Global Executives to Converge at the Second Edition of Gateway Gulf in Bahrain

وسيتناول المنتدى مواضيع تشمل التحديات والاتجاهات الاقتصادية العالمية تحت شعار "الاستثمار في منطقة مزدهرة" بمشاركة 250 مسؤولًا حكومياً رفيع المستوى ورجال أعمال من كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين من الأسواق الرئيسية في أمريكا وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.

كما وسيستضيف المنتدى سلسلة من الجلسات والاجتماعات المتخصصة واللقاءات الفردية التي ستسلط الضوء على موضوعات تتعلق بالاستثمار في الاقتصاد المستدام، وآثار الذكاء الاصطناعي على التحولات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، وتهيئة وإعداد القوى العاملة للمتطلبات والتوقعات المستقبلية، حيث تشمل قائمة المشاركين والمتحدثين رفيعي المستوى من مملكة البحرين:

معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني

سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية

سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة

سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة

معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك

سعادة السيد خالد حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي

سعادة السيد خالد الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (البا)

الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية

وستضم جلسات منتدى بوابة الخليج مشاركة عدد من أبرز الخبراء العالميين في مجالاتهم، وتتضمن قائمة المتحدثين الإقليميين والدوليين الرئيسيين:

اللورد جيري جريمستون وزير الاستثمار السابق بوزارة التجارة الدولية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة، وعضو شركة تشايرمان جيمكورب كابيتال

معالي عبدالله بن طوق المري عضو مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة

سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية

السير جوناثان سيموندز رئيس مجلس الإدارة جلاكسو سميث كلاين

سعادة خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل

السيدة صفرا كاتز الرئيس التنفيذي أور ا كل

السيدة هنادي الصالح رئيس مجلس إدارة أجيليتي

السيد مارك بيرنز رئيس غلف ستريم

السيد إدوارد دولمان الرئيس التنفيذي فيليبس

السيد كيث سفيندسين الرئيس التنفيذي إيه بي إم ترمينالز

السيد جيريمي كرين الرئيس التنفيذي يلو دور إنيرجي

وبرزت دول مجلس التعاون الخليجي كإحدى أكثر قصص النجاح الاقتصادي حيوية في العالم، ومن المتوقع أن تشهد اقتصاديات الخليج نمواً بنسبة 3.5٪ في عام 2024 ويبلغ إجمالي حجم أسواقها حوالي 2.1 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 وفقًا لصندوق النقد الدولي، وتلعب أجندة التنويع الاقتصادي الطموحة التي تدفع الاستثمار عبر مجموعة من القطاعات غير النفطية دوراً مهماً في هذا النمو.

وتعتبر مملكة البحرين من بين أكثر الاقتصاديات تنوعاً في منطقة الخليج، حيث يساهم القطاع غير النفطي بنسبة 84٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومع استمرار المملكة في منح الأولوية للاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات التنافسية العالية مثل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة، فإن المملكة تركز أيضاً على تطوير رأس المال البشري وتعزيز أجندة التحول الرقمي.

كما ساهمت السياسات المتقدمة التي تتبناها مملكة البحرين وموقعها الاستراتيجي وبيئتها الصديقة للأعمال في جعل المملكة من بين أكثر الوجهات جاذبية في المنطقة بالنسبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، والذين يتطلعون إلى توسعة أعمالهم في سوق دول مجلس التعاون الخليجي. وسيناقش المنتدى دور المملكة في تعزيز التعاون الإقليمي والاستثمارات المشتركة والدور المرتقب للشراكات في فتح الباب لمزيد من النمو الاقتصادي المستدام.

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