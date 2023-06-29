وسط ارتفاع عمليات إغلاق الإنترنت في الشرق الأوسط، مجتمع الإنترنت يطلق حاسبة NetLoss لقياس الأثر الاقتصادي

تستخدم حاسبة NetLoss الرائدة إطارًا اقتصاديًا قياسيًا فريدًا لإعطاء مستوى جديد من الدقة في تقدير تأثير إغلاق الإنترنت في جميع أنحاء العالم

واشنطن, 29 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أطلق اليوم مجتمع الإنترنت حاسبة NetLoss، وهي أداة ثورية تقيس الأثر الاقتصادي لإغلاق الإنترنت في جميع أنحاء العالم. يتم استضافة NetLoss على منصة Pulse Platform الخاصة بمجتمع الإنترنت والتي تتعقب عمليات الإغلاق وتحللها، وتستخدم إطارًا اقتصاديًا قياسيًا رائدًا لفهم تأثيرات عمليات الإغلاق ويوفر مستوى غير مسبوق من الصرامة والدقة في تقدير الضرر الاقتصادي.

Internet Society

وصلت عمليات إغلاق الإنترنت على مستوى العالم إلى مستوى قياسي في عام 2022 ، حيث طلبت الحكومات في جميع أنحاء العالم تقييد الوصول إلى الإنترنت والخدمات أو حظرها أثناء الاضطرابات المدنية والامتحانات المدرسية وأثناء الانتخابات، مما أدى إلى عواقب اقتصادية كبيرة.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 37 حالة إغلاق في 11 دولة، بزيادة 62 في المائة عن عام 2021. وفقًا لـ NetLoss، فإن الإغلاق الأخير في السودان، والذي حدث في الفترة من 19 إلى 24 أبريل 2023، كلف البلاد أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي بالإضافة إلى فقدان 560 وظيفة. شهدت إيران أكبر عدد من عمليات الإغلاق في المنطقة في 18؛ والدول الأخرى التي شهدت عمليات الإغلاق هي الجزائر والعراق والأردن وليبيا وعمان وسوريا وتونس وتركيا واليمن. 24.3% من عمليات الإغلاق في المنطقة كانت قائمة على الخدمة، والتي تنطوي على حظر الوصول إلى الرسائل ومنصات التواصل الاجتماعي.

غالبًا ما تعتقد الحكومات عن طريق الخطأ أن إغلاق الإنترنت سيخمد الاضطرابات، أو يوقف انتشار المعلومات الخاطئة، أو يقلل من الضرر الناجم عن تهديدات الأمن السيبراني. لكن عمليات الإغلاق تعطل النشاط الاقتصادي للغاية: فهي توقف التجارة الإلكترونية، وتولد خسائر في المعاملات الحساسة للوقت، وتزيد البطالة، وتقطع الاتصالات بين الشركات والعملاء، وتخلق مخاطر مالية وسمعة للشركات. كما أنها تضر بنمو البلد حيث تظهر الأبحاث أن اعتماد الإنترنت يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

لطالما عارض مجتمع الإنترنت ممارسة إغلاق الإنترنت، ويحث جميع الحكومات على الامتناع عن تنفيذها بسبب الأضرار التي تلحقها باقتصاد الدولة والمجتمع المدني والبنية التحتية للإنترنت. مع NetLoss، يمكن للمنظمات والمدافعين أن يوضحوا للحكومات والهيئات التنظيمية كيف سيؤثر الإغلاق سلبًا على اقتصاد بلادهم.

بالإضافة إلى التكلفة المقدرة لإغلاق الإنترنت (أي الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي)، تقوم حاسبة NetLoss الخاصة بمجتمع الإنترنت بتقدير أيضًا:

التغير في معدل البطالة بسبب الإغلاق.

مقدار الاستثمار الأجنبي المباشر ( FDI ) المفقود بسبب الإغلاق.

خطر الإغلاق: احتمال تعرض بلد ما للإغلاق.

وقال Andrew Sullivan، الرئيس والمدير التنفيذي لمجتمع الإنترنت: "إن الارتفاع العالمي في إغلاق الإنترنت يدل على أن الحكومات تواصل تجاهل العواقب السلبية لتقويض الطبيعة المفتوحة والمتاحة والآمنة للإنترنت العالمي." تعد الآلة الحاسبة خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لمجتمع الصحفيين وصانعي السياسات والتقنيين وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين يقاومون الممارسة الضارة لإغلاق الإنترنت. ستساعد منهجيتها الرائدة والشفافة تمامًا في إظهار الحكومات في جميع أنحاء العالم أن إغلاق الإنترنت ليس حلًا أبدًا.

المنهجية:

وتنظر الآلة الحاسبة في مجموعة واسعة من الآثار الاقتصادية تتجاوز المقاييس التقليدية للناتج الاقتصادي، مثل الناتج المحلي الإجمالي، لإظهار الأثر المالي لإغلاق الإنترنت. ويشمل أيضًا التغير في معدل البطالة، ومقدار الاستثمار الأجنبي المباشر المفقود، وخطر الإغلاق في المستقبل.

بالإضافة إلى مؤشراته الأساسية، تأخذ منهجية حاسبة NetLoss في الاعتبار أيضًا العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على النتائج الاقتصادية الخاصة بكل بلد، بما في ذلك نسبة الإعالة العمرية (النسبة المئوية للعاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا إلى إجمالي السكان)، وجزء من السكان المقيمين في المناطق الحضرية، والنسبة المئوية للقوى العاملة مع التعليم الأساسي.

باستخدام مجموعات البيانات المفتوحة التالية، تكون منهجية حاسبة NetLoss قابلة للتكرار وشفافة:

بيانات إيقاف التشغيل : يتضمن بيانات مفصلة على مستوى الحدث حول أحداث الإغلاق التي تفرضها الحكومة.

الاحتجاجات والاضطرابات المدنية : يتضمن بيانات مفصلة على مستوى الحدث حول الأحداث المختلفة، وتواريخ البدء والانتهاء، والأطراف المعنية، والوفيات المرتبطة بها.

الانتخابات : أرشيف الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية الذي تحتفظ به جامعة Yale يوفر بيانات الانتخابات من 150 دولة منذ عام 1960.

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية : يقدم البنك الدولي بيانات عن المؤشرات الاقتصادية بما في ذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والعمالة، والتضخم، والاستثمار الأجنبي.

يعتمد الإطار المستخدم في حاسبة NetLoss على الأبحاث والدعوة الطويلة الأمد لمجتمع الإنترنت حول هذه القضية عبر منصة Pulse. تم إطلاق Pulse من مجتمع الإنترنت في ديسمبر 2020، وهو يجمع بيانات قياس الإنترنت الموثوقة من جهات خارجية من مصادر مختلفة في منصة واحدة لفحص اتجاهات الإنترنت ورواية القصص المستندة إلى البيانات حتى يتمكن صانعو السياسات والباحثون والصحفيون ومشغلو الشبكات ومجموعات المجتمع المدني وغيرهم من فهم صحة الإنترنت وتوافرها وتطورها بشكل أفضل.

مصدر بيانات NetLoss هو مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي، والتي عادة ما تصحح التغييرات الإحصائية الطفيفة. يتم تحديث البيانات المستخدمة في الحاسبة كل ثلاثة أشهر.

يمكن العثور على حاسبة NetLoss على: https://pulse.internetsociety.org/netloss

نبذة عن مجتمع الإنترنت

مجتمع الإنترنت الذي تأسس عام 1992 من قبل رواد الإنترنت، هو منظمة عالمية غير ربحية تعمل على ضمان إتاحة الإنترنت للجميع. من خلال مجتمع أعضائها، ومجموعات المصالح الخاصة، وأكثر من 130 فرع في جميع أنحاء العالم، تدافع المنظمة عن سياسات الإنترنت والمعايير والبروتوكولات التي تحافظ على الإنترنت مفتوحًا ومتصلًا عالميًا وآمنًا وتعززها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة internetsociety.org .

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